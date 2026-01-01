Linkding là một trình quản lý dấu trang tự lưu trữ tinh gọn, được xây dựng để tối ưu tốc độ và sự đơn giản. Nó tự động trích xuất tiêu đề và mô tả trang khi bạn lưu một liên kết, hỗ trợ gắn thẻ phân cấp và cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn bản mạnh mẽ trên toàn bộ bộ sưu tập của bạn. Giao diện gọn gàng giúp bạn tập trung vào các dấu trang của mình thay vì chính công cụ đó.

Tự lưu trữ Linkding trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho thói quen duyệt web và sở thích nghiên cứu của bạn hoàn toàn riêng tư, không có quảng cáo, không theo dõi và không có quyền truy cập của bên thứ ba. Một container nhẹ duy nhất với bộ nhớ SQLite có nghĩa là sử dụng tài nguyên tối thiểu và dễ dàng bảo trì.