Triển khai Linkding với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý dấu trang tự lưu trữ tối giản với tính năng tổ chức theo thẻ và tìm kiếm toàn văn bản.
Chọn gói VPS cho Linkding
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Linkding
Linkding là một trình quản lý dấu trang tự lưu trữ tinh gọn, được xây dựng để tối ưu tốc độ và sự đơn giản. Nó tự động trích xuất tiêu đề và mô tả trang khi bạn lưu một liên kết, hỗ trợ gắn thẻ phân cấp và cung cấp tính năng tìm kiếm toàn văn bản mạnh mẽ trên toàn bộ bộ sưu tập của bạn. Giao diện gọn gàng giúp bạn tập trung vào các dấu trang của mình thay vì chính công cụ đó.
Tự lưu trữ Linkding trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho thói quen duyệt web và sở thích nghiên cứu của bạn hoàn toàn riêng tư, không có quảng cáo, không theo dõi và không có quyền truy cập của bên thứ ba. Một container nhẹ duy nhất với bộ nhớ SQLite có nghĩa là sử dụng tài nguyên tối thiểu và dễ dàng bảo trì.
Các tính năng chính của Linkding
Tổ chức theo thẻ
Sắp xếp dấu trang với các thẻ phân cấp và tính năng tự động hoàn thành để nhanh chóng phân loại và truy xuất các liên kết đã lưu.
Tìm kiếm toàn văn bản
Tìm kiếm trong tiêu đề dấu trang, mô tả và nội dung trang đã lưu trữ để tìm chính xác những gì bạn đã lưu.
Lưu trữ tự động
Lưu trữ ảnh chụp toàn trang tại thời điểm lưu để nội dung đã đánh dấu vẫn có thể truy cập được ngay cả khi các URL gốc biến mất.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu các trang vào Linkding trực tiếp từ trình duyệt của bạn với các tiện ích mở rộng chuyên dụng dành cho Chrome và Firefox.
Truy cập REST API
Tự động hóa quản lý dấu trang và tích hợp với các công cụ khác thông qua một REST API rõ ràng.
Tại sao lại chạy Linkding trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
AppFlowy
AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion