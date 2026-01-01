Triển khai Parseable với một cú nhấp cài đặt.
Hồ dữ liệu quan sát hiệu suất cao cho nhật ký, số liệu và dấu vết được xây dựng bằng Rust trên nền tảng Apache Parquet.
Chọn gói VPS cho Parseable
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Parseable
Parseable là một open-source observability data lake được xây dựng chuyên biệt cho logs, metrics và traces. Được viết bằng Rust và lưu trữ dữ liệu trong Apache Parquet, nó thu thập telemetry khối lượng lớn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các logging stacks truyền thống, đồng thời duy trì query performance nhanh chóng thông qua smart caching và columnar storage.
Self-hosting Parseable trên một VPS mang đến cho bạn một observability backend hoàn chỉnh dưới sự kiểm soát của riêng bạn: một HTTP ingestion API tương thích với OpenTelemetry, một built-in query engine hỗ trợ SQL, dashboards, alerts và role-based access — tất cả mà không phải chịu per-GB ingestion fees, vendor lock-in, hoặc gửi dữ liệu log nhạy cảm đến các SaaS providers bên thứ ba.
Các tính năng chính của Parseable
Lưu trữ gốc Parquet
Lưu trữ các sự kiện đã nhập dưới dạng các tệp Apache Parquet dạng cột để truy vấn phân tích nhanh và nén đáng kể so với JSON thô.
OpenTelemetry sẵn sàng
Chấp nhận nhật ký, số liệu và dấu vết qua giao thức OpenTelemetry để các bộ thu thập và SDK hiện có thể gửi dữ liệu mà không cần thay đổi mã.
SQL query engine
Truy vấn dữ liệu đo từ xa bằng ANSI SQL quen thuộc trên bất kỳ khoảng thời gian nào, với thời gian phản hồi dưới một giây trên các trường được lập chỉ mục và các lần quét được phân vùng.
Bảng điều khiển tích hợp sẵn
Xây dựng bảng điều khiển tương tác và các truy vấn đã lưu trực tiếp trong Parseable mà không cần tích hợp thêm một công cụ trực quan hóa riêng biệt.
Cảnh báo và RBAC
Định nghĩa cảnh báo dựa trên ngưỡng trên các log streams và cấp quyền truy cập theo phạm vi cho các nhóm thông qua role-based access control trên các streams và tenants.
Duy trì hiệu quả chi phí
Bộ nhớ đệm thông minh và lưu trữ phân cấp giúp giữ dữ liệu gần đây luôn sẵn sàng cho các truy vấn, trong khi các phân vùng cũ hơn được nén trên đĩa để lưu trữ lâu dài.
Tại sao lại chạy Parseable trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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