Odoo là bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở toàn diện được hơn 10 triệu người dùng tại 120 quốc gia sử dụng. Thiết kế dạng module của nó cho phép bạn bắt đầu với các ứng dụng cần thiết — CRM, kế toán, quản lý kho, thương mại điện tử hoặc quản lý dự án — và mở rộng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, tất cả từ một giao diện hợp nhất duy nhất.

Tự host Odoo trên VPS của bạn loại bỏ chi phí đăng ký theo người dùng, giữ tất cả dữ liệu doanh nghiệp của bạn trong tầm kiểm soát và mang lại cho bạn sự tự do cài đặt các module và tích hợp tùy chỉnh mà không bị hạn chế. Template này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy.