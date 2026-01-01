Cài đặt Odoo chỉ với một cú nhấp chuột.
Bộ giải pháp ERP và CRM mã nguồn mở bao gồm bán hàng, kế toán, quản lý kho, e-commerce và nhiều hơn nữa trên một nền tảng tích hợp.
Chọn gói VPS cho Odoo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Odoo
Odoo là bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở toàn diện được hơn 10 triệu người dùng tại 120 quốc gia sử dụng. Thiết kế dạng module của nó cho phép bạn bắt đầu với các ứng dụng cần thiết — CRM, kế toán, quản lý kho, thương mại điện tử hoặc quản lý dự án — và mở rộng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, tất cả từ một giao diện hợp nhất duy nhất.
Tự host Odoo trên VPS của bạn loại bỏ chi phí đăng ký theo người dùng, giữ tất cả dữ liệu doanh nghiệp của bạn trong tầm kiểm soát và mang lại cho bạn sự tự do cài đặt các module và tích hợp tùy chỉnh mà không bị hạn chế. Template này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Odoo
Tích hợp CRM & Bán hàng
Theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình bán hàng và tự động hóa việc theo dõi trong một CRM kết nối trực tiếp với việc lập hóa đơn và quản lý kho.
Thương mại điện tử tích hợp
Ra mắt cửa hàng trực tuyến với trình tạo trang web kéo và thả, danh mục sản phẩm và tích hợp cổng thanh toán.
Kế toán & Lập hóa đơn
Xử lý hóa đơn đa tiền tệ, tuân thủ thuế và đối chiếu ngân hàng mà không cần công cụ kế toán riêng biệt.
Hàng tồn kho & Sản xuất
Quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng, thực hiện quy trình làm việc MRP và theo dõi sản xuất với sự hỗ trợ quét mã vạch.
Cửa hàng ứng dụng mô-đun
Chọn từ hơn 30.000 mô-đun của bên thứ ba để mở rộng Odoo với các quy trình làm việc và tích hợp dành riêng cho ngành.
Tại sao lại chạy Odoo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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