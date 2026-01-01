Giảm giá lên đến 69% cho Odoo

Cài đặt Odoo chỉ với một cú nhấp chuột.

Bộ giải pháp ERP và CRM mã nguồn mở bao gồm bán hàng, kế toán, quản lý kho, e-commerce và nhiều hơn nữa trên một nền tảng tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt Odoo chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Odoo

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Odoo

Odoo là bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở toàn diện được hơn 10 triệu người dùng tại 120 quốc gia sử dụng. Thiết kế dạng module của nó cho phép bạn bắt đầu với các ứng dụng cần thiết — CRM, kế toán, quản lý kho, thương mại điện tử hoặc quản lý dự án — và mở rộng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, tất cả từ một giao diện hợp nhất duy nhất.

Tự host Odoo trên VPS của bạn loại bỏ chi phí đăng ký theo người dùng, giữ tất cả dữ liệu doanh nghiệp của bạn trong tầm kiểm soát và mang lại cho bạn sự tự do cài đặt các module và tích hợp tùy chỉnh mà không bị hạn chế. Template này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Odoo

Tích hợp CRM & Bán hàng

Theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình bán hàng và tự động hóa việc theo dõi trong một CRM kết nối trực tiếp với việc lập hóa đơn và quản lý kho.

Thương mại điện tử tích hợp

Ra mắt cửa hàng trực tuyến với trình tạo trang web kéo và thả, danh mục sản phẩm và tích hợp cổng thanh toán.

Kế toán & Lập hóa đơn

Xử lý hóa đơn đa tiền tệ, tuân thủ thuế và đối chiếu ngân hàng mà không cần công cụ kế toán riêng biệt.

Hàng tồn kho & Sản xuất

Quản lý tồn kho trên nhiều kho hàng, thực hiện quy trình làm việc MRP và theo dõi sản xuất với sự hỗ trợ quét mã vạch.

Cửa hàng ứng dụng mô-đun

Chọn từ hơn 30.000 mô-đun của bên thứ ba để mở rộng Odoo với các quy trình làm việc và tích hợp dành riêng cho ngành.

Tại sao lại chạy Odoo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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