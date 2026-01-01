ImmuDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, bất biến được viết bằng Go, bảo toàn toàn bộ lịch sử của mọi thay đổi dữ liệu. Mọi thao tác ghi đều được xác minh bằng mật mã, khiến việc thay đổi hoặc xóa bản ghi mà không bị phát hiện là không thể — mang lại cho bạn một nhật ký kiểm toán có bằng chứng giả mạo ngay từ thiết kế.

Có thể triển khai dưới dạng máy chủ độc lập, ImmuDB hỗ trợ các mô hình dữ liệu key-value, SQL và tài liệu, và đi kèm với một web console tích hợp sẵn để duyệt dữ liệu và quản lý người dùng. Tự host giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các nhật ký kiểm toán nhạy cảm, hồ sơ tuân thủ và lịch sử giao dịch trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào.