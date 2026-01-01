Triển khai ImmuDB với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu bất biến, chống giả mạo với xác minh mật mã để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu có thể kiểm toán.
Chọn gói VPS cho ImmuDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ImmuDB
ImmuDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, bất biến được viết bằng Go, bảo toàn toàn bộ lịch sử của mọi thay đổi dữ liệu. Mọi thao tác ghi đều được xác minh bằng mật mã, khiến việc thay đổi hoặc xóa bản ghi mà không bị phát hiện là không thể — mang lại cho bạn một nhật ký kiểm toán có bằng chứng giả mạo ngay từ thiết kế.
Có thể triển khai dưới dạng máy chủ độc lập, ImmuDB hỗ trợ các mô hình dữ liệu key-value, SQL và tài liệu, và đi kèm với một web console tích hợp sẵn để duyệt dữ liệu và quản lý người dùng. Tự host giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các nhật ký kiểm toán nhạy cảm, hồ sơ tuân thủ và lịch sử giao dịch trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào.
Các tính năng chính của ImmuDB
Lưu trữ chống giả mạo
Mọi bản ghi được liên kết thông qua các hàm băm mật mã, do đó mọi sửa đổi hoặc xóa bỏ đều có thể được phát hiện ngay lập tức bởi khách hàng hoặc kiểm toán viên.
Hỗ trợ đa mô hình
Truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng giao diện key-value, SQL hoặc tài liệu — tất cả đều chia sẻ cùng một công cụ lưu trữ bất biến mà không cần di chuyển lược đồ giữa các mô hình.
Bảng điều khiển web tích hợp sẵn
Một giao diện web tích hợp trên cổng 8080 cho phép bạn khám phá cơ sở dữ liệu, chạy truy vấn SQL và quản lý người dùng mà không cần cài đặt thêm công cụ.
Xác minh mật mã
Máy khách có thể tự mình xác minh tính toàn vẹn của bất kỳ giá trị nào họ đọc bằng cách sử dụng bằng chứng Merkle tree, loại bỏ sự cần thiết phải tin tưởng máy chủ một cách mù quáng.
Lịch sử kiểm toán đầy đủ
Tất cả các phiên bản của mỗi khóa đều được lưu giữ vĩnh viễn, cung cấp cho các nhóm tuân thủ và kiểm toán viên một chuỗi giám sát hoàn chỉnh, có thể xác minh được cho mọi điểm dữ liệu.
Tại sao lại chạy ImmuDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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