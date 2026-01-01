Plik là một nền tảng chia sẻ tệp tạm thời mã nguồn mở cho phép bạn tải lên tệp và chia sẻ các liên kết an toàn, có thời hạn với bất kỳ ai — mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Được xây dựng với mục tiêu bảo mật và linh hoạt, nó hỗ trợ tải lên được bảo vệ bằng mật khẩu, các liên kết tải xuống một lần sẽ biến mất sau lần truy cập đầu tiên, và mã hóa đầu cuối sử dụng age protocol.

Tự host Plik trên VPS của bạn có nghĩa là các tệp của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với các khoảng thời gian lưu giữ và giới hạn kích thước tệp có thể cấu hình. Giao diện web Vue 3 hiện đại giúp dễ dàng quản lý các lượt tải lên, trong khi CLI client tích hợp sẵn cho phép truyền tệp theo kịch bản từ bất kỳ nền tảng nào.