Triển khai Plik với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng chia sẻ tệp tạm thời tự lưu trữ có khả năng mở rộng — giống như WeTransfer, nhưng hoàn toàn do bạn kiểm soát.
Chọn gói VPS cho Plik
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plik
Plik là một nền tảng chia sẻ tệp tạm thời mã nguồn mở cho phép bạn tải lên tệp và chia sẻ các liên kết an toàn, có thời hạn với bất kỳ ai — mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Được xây dựng với mục tiêu bảo mật và linh hoạt, nó hỗ trợ tải lên được bảo vệ bằng mật khẩu, các liên kết tải xuống một lần sẽ biến mất sau lần truy cập đầu tiên, và mã hóa đầu cuối sử dụng age protocol.
Tự host Plik trên VPS của bạn có nghĩa là các tệp của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với các khoảng thời gian lưu giữ và giới hạn kích thước tệp có thể cấu hình. Giao diện web Vue 3 hiện đại giúp dễ dàng quản lý các lượt tải lên, trong khi CLI client tích hợp sẵn cho phép truyền tệp theo kịch bản từ bất kỳ nền tảng nào.
Các tính năng chính của Plik
Liên kết tệp hết hạn
Đặt thời gian tồn tại tùy chỉnh cho mỗi lần tải lên để các tệp được chia sẻ tự động hết hạn và bị xóa, giúp bộ nhớ của bạn luôn sạch sẽ.
Tải xuống một lần
Tạo các liên kết dùng một lần tự hủy sau lần tải xuống đầu tiên, đảm bảo tệp chỉ đến được người nhận dự kiến.
Tải lên được bảo vệ bằng mật khẩu
Bảo vệ các tệp tải lên riêng lẻ bằng mật khẩu để chỉ những người nhận có thông tin đăng nhập chính xác mới có thể truy cập các tệp đã chia sẻ.
Mã hóa đầu cuối
Mã hóa tệp tin phía máy khách sử dụng giao thức age trước khi tải lên để ngay cả nhà điều hành máy chủ cũng không thể đọc được nội dung.
Nhiều storage backends
Lưu trữ tệp cục bộ hoặc kết nối với S3, Google Cloud Storage, hoặc OpenStack Swift để mở rộng dung lượng không giới hạn.
Hỗ trợ CLI client
Tải lên và quản lý tệp trực tiếp từ terminal bằng cách sử dụng ứng dụng khách Go CLI đa nền tảng, cho phép truyền tải theo kịch bản và tự động.
Tại sao lại chạy Plik trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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