Giảm giá lên đến 69% cho Plik

Triển khai Plik với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng chia sẻ tệp tạm thời tự lưu trữ có khả năng mở rộng — giống như WeTransfer, nhưng hoàn toàn do bạn kiểm soát.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Plik với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Plik

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Plik

Plik là một nền tảng chia sẻ tệp tạm thời mã nguồn mở cho phép bạn tải lên tệp và chia sẻ các liên kết an toàn, có thời hạn với bất kỳ ai — mà không cần dựa vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba. Được xây dựng với mục tiêu bảo mật và linh hoạt, nó hỗ trợ tải lên được bảo vệ bằng mật khẩu, các liên kết tải xuống một lần sẽ biến mất sau lần truy cập đầu tiên, và mã hóa đầu cuối sử dụng age protocol.

Tự host Plik trên VPS của bạn có nghĩa là các tệp của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với các khoảng thời gian lưu giữ và giới hạn kích thước tệp có thể cấu hình. Giao diện web Vue 3 hiện đại giúp dễ dàng quản lý các lượt tải lên, trong khi CLI client tích hợp sẵn cho phép truyền tệp theo kịch bản từ bất kỳ nền tảng nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Plik

Liên kết tệp hết hạn

Đặt thời gian tồn tại tùy chỉnh cho mỗi lần tải lên để các tệp được chia sẻ tự động hết hạn và bị xóa, giúp bộ nhớ của bạn luôn sạch sẽ.

Tải xuống một lần

Tạo các liên kết dùng một lần tự hủy sau lần tải xuống đầu tiên, đảm bảo tệp chỉ đến được người nhận dự kiến.

Tải lên được bảo vệ bằng mật khẩu

Bảo vệ các tệp tải lên riêng lẻ bằng mật khẩu để chỉ những người nhận có thông tin đăng nhập chính xác mới có thể truy cập các tệp đã chia sẻ.

Mã hóa đầu cuối

Mã hóa tệp tin phía máy khách sử dụng giao thức age trước khi tải lên để ngay cả nhà điều hành máy chủ cũng không thể đọc được nội dung.

Nhiều storage backends

Lưu trữ tệp cục bộ hoặc kết nối với S3, Google Cloud Storage, hoặc OpenStack Swift để mở rộng dung lượng không giới hạn.

Hỗ trợ CLI client

Tải lên và quản lý tệp trực tiếp từ terminal bằng cách sử dụng ứng dụng khách Go CLI đa nền tảng, cho phép truyền tải theo kịch bản và tự động.

Tại sao lại chạy Plik trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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