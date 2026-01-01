Triển khai ScyllaDB với 1 nhấp.
Cơ sở dữ liệu NoSQL thông lượng cao, tương thích thay thế trực tiếp với Apache Cassandra và Amazon DynamoDB.
Chọn gói VPS cho ScyllaDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ScyllaDB
ScyllaDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL phân tán dạng cột rộng mã nguồn mở được viết bằng C++ trên framework Seastar shard-per-core. Nó hỗ trợ nguyên bản Cassandra Query Language (CQL) và Amazon DynamoDB API, vì vậy các ứng dụng Cassandra và DynamoDB hiện có có thể kết nối mà không cần thay đổi mã trong khi chạy trên một phần nhỏ phần cứng.
Tự host ScyllaDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho các ứng dụng độ trễ một chữ số mili giây có thể dự đoán được cho các tải công việc chuỗi thời gian, IoT, nhắn tin, phát hiện gian lận và hồ sơ người dùng — mà không có giá theo từng thao tác, không có giới hạn dung lượng đọc/ghi và không bị khóa nhà cung cấp vào một tầng Cassandra hoặc DynamoDB được quản lý.
Các tính năng chính của ScyllaDB
Cassandra Tương thích
Hỗ trợ CQL nguyên bản và mọi trình điều khiển Cassandra, nên các ứng dụng Cassandra hiện có kết nối chỉ bằng cách thay đổi địa chỉ máy chủ.
DynamoDB API
Giao diện Alternator tích hợp sẵn hỗ trợ giao thức dây Amazon DynamoDB, cho phép các client DynamoDB chạy nguyên bản trên cơ sở hạ tầng tự lưu trữ.
Shard-Per-Core Engine
Framework Seastar gắn một shard vào mỗi lõi CPU để thực thi không khóa, không chia sẻ, làm bão hòa tất cả các lõi khi có tải.
Các chỉ số Prometheus tích hợp sẵn
Điểm cuối /metrics gốc cung cấp hàng trăm thông tin nội bộ cơ sở dữ liệu cho Prometheus, Grafana và ScyllaDB Monitoring Stack.
Phân quyền cấp hàng
CassandraAuthorizer thực thi các quyền hạn theo vai vai trò trên các keyspace, bảng và hàng để mỗi ứng dụng kết nối với đặc quyền tối thiểu cần thiết.
Mở rộng tuyến tính
Thêm các node để mở rộng thông lượng và lưu trữ theo chiều ngang — các cụm thường trải rộng hàng chục node, xử lý hàng triệu thao tác mỗi giây.
Tại sao lại chạy ScyllaDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.