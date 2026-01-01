ScyllaDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL phân tán dạng cột rộng mã nguồn mở được viết bằng C++ trên framework Seastar shard-per-core. Nó hỗ trợ nguyên bản Cassandra Query Language (CQL) và Amazon DynamoDB API, vì vậy các ứng dụng Cassandra và DynamoDB hiện có có thể kết nối mà không cần thay đổi mã trong khi chạy trên một phần nhỏ phần cứng.

Tự host ScyllaDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho các ứng dụng độ trễ một chữ số mili giây có thể dự đoán được cho các tải công việc chuỗi thời gian, IoT, nhắn tin, phát hiện gian lận và hồ sơ người dùng — mà không có giá theo từng thao tác, không có giới hạn dung lượng đọc/ghi và không bị khóa nhà cung cấp vào một tầng Cassandra hoặc DynamoDB được quản lý.