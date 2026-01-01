Triển khai phpBB với một cú nhấp.
Diễn đàn PHP mã nguồn mở cổ điển để xây dựng các diễn đàn thảo luận có cấu trúc và cộng đồng trực tuyến.
Chọn gói VPS cho phpBB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với phpBB
phpBB là nền tảng diễn đàn mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất trên web, hỗ trợ hàng trăm nghìn cộng đồng trong hơn hai thập kỷ. Được xây dựng bằng PHP với trọng tâm vào cấu trúc danh mục và diễn đàn con truyền thống, nó cung cấp cho người kiểm duyệt quyền kiểm soát chi tiết đối với quyền hạn, nhóm người dùng và luồng thảo luận mà không phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây hoặc cấp phép theo chỗ ngồi.
Tự host phpBB trên VPS của riêng bạn giúp mọi bài đăng, tài khoản người dùng và tệp đính kèm nằm dưới sự kiểm soát của bạn, với quyền truy cập đầy đủ vào cơ sở dữ liệu, hệ thống tệp và hàng nghìn tiện ích mở rộng và giao diện miễn phí được duy trì bởi cộng đồng phpBB.
Các tính năng chính của phpBB
Quyền chi tiết
Cấu hình quyền đọc, đăng bài và kiểm duyệt cho từng diễn đàn, nhóm người dùng hoặc tài khoản cá nhân để kiểm soát cộng đồng một cách chi tiết.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng
Hàng ngàn tiện ích mở rộng miễn phí từ cộng đồng bổ sung các công cụ SEO, chống spam, đăng nhập xã hội và nhiều hơn nữa mà không cần chạm vào mã nguồn chính.
Kiểu và chủ đề tùy chỉnh
Thay đổi kiểu prosilver mặc định cho các giao diện cộng đồng hoặc xây dựng một giao diện tùy chỉnh sử dụng hệ thống mẫu dựa trên twig của phpBB.
Các công cụ kiểm duyệt tích hợp
Cảnh báo, cấm, khóa, tách và gộp chủ đề với bảng điều khiển dành riêng cho người kiểm duyệt và nhật ký kiểm tra chi tiết.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Hơn 60 gói ngôn ngữ chính thức cho phép bạn chạy các diễn đàn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hoặc lưu trữ các cộng đồng đa ngôn ngữ.
BBCode và tệp đính kèm
Định dạng BBCode cổ điển cùng với tệp đính kèm và hình ảnh giúp các bài đăng quen thuộc với những người dùng diễn đàn lâu năm.
Tại sao lại chạy phpBB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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