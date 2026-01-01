Relaticle là một nền tảng CRM tự lưu trữ được xây dựng với sự hỗ trợ của tác nhân AI gốc làm cốt lõi.

Nó quản lý danh bạ, công ty và quy trình bán hàng thông qua giao diện hiện đại được hỗ trợ bởi Filament, đồng thời cung cấp 30 công cụ Model Context Protocol cho phép các tác nhân AI đọc và ghi dữ liệu CRM trực tiếp — mà không cần quét giao diện người dùng (UI) hoặc dựa vào các tích hợp dễ hỏng.

Không giống như các CRM truyền thống thêm AI vào sau, Relaticle được thiết kế từ đầu để cả con người và tác nhân AI đều có thể vận hành thông qua cùng một mô hình dữ liệu. Một REST API cung cấp quyền truy cập lập trình đầy đủ, và một trình xử lý nền Laravel Horizon xử lý các tác vụ nhập liệu, thông báo và tự động hóa theo lịch trình. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.