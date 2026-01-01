Giảm giá lên đến 69% cho Relaticle

Triển khai Relaticle chỉ với một cú nhấp cài đặt.

CRM mã nguồn mở với hỗ trợ tác nhân AI tích hợp sẵn, 30 công cụ MCP và REST API để tự động hóa quy trình làm việc của khách hàng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Relaticle chỉ với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Relaticle

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Relaticle

Relaticle là một nền tảng CRM tự lưu trữ được xây dựng với sự hỗ trợ của tác nhân AI gốc làm cốt lõi.

Nó quản lý danh bạ, công ty và quy trình bán hàng thông qua giao diện hiện đại được hỗ trợ bởi Filament, đồng thời cung cấp 30 công cụ Model Context Protocol cho phép các tác nhân AI đọc và ghi dữ liệu CRM trực tiếp — mà không cần quét giao diện người dùng (UI) hoặc dựa vào các tích hợp dễ hỏng.

Không giống như các CRM truyền thống thêm AI vào sau, Relaticle được thiết kế từ đầu để cả con người và tác nhân AI đều có thể vận hành thông qua cùng một mô hình dữ liệu. Một REST API cung cấp quyền truy cập lập trình đầy đủ, và một trình xử lý nền Laravel Horizon xử lý các tác vụ nhập liệu, thông báo và tự động hóa theo lịch trình. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Relaticle

Hỗ trợ AI Agent bản địa

30 công cụ Giao thức Ngữ cảnh Mô hình tích hợp sẵn cho phép các tác nhân AI tạo liên hệ, cập nhật quy trình và truy vấn dữ liệu CRM trực tiếp mà không cần tích hợp tùy chỉnh.

Liên hệ và Quy trình

Quản lý danh bạ, công ty, giao dịch và quy trình bán hàng trong một CRM có cấu trúc được thiết kế cho các nhóm cần một hồ sơ đáng tin cậy về mọi mối quan hệ khách hàng.

REST API đầy đủ

Một REST API hoàn chỉnh hiển thị tất cả các đối tượng CRM cho các tập lệnh tự động hóa, tích hợp của bên thứ ba và báo cáo tùy chỉnh mà không cần truy cập giao diện web.

Xử lý tác vụ nền

Laravel Horizon xử lý các công việc được xếp hàng đợi cho việc nhập liệu, thông báo và các tác vụ đã lên lịch mà không làm chặn giao diện web trong các hoạt động nặng.

OAuth đăng nhập xã hội

Thành viên nhóm đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc Google, loại bỏ nhu cầu quản lý một bộ thông tin đăng nhập riêng cho CRM.

Tại sao lại chạy Relaticle trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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