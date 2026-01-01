Triển khai Relaticle chỉ với một cú nhấp cài đặt.
CRM mã nguồn mở với hỗ trợ tác nhân AI tích hợp sẵn, 30 công cụ MCP và REST API để tự động hóa quy trình làm việc của khách hàng.
Chọn gói VPS cho Relaticle
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Relaticle
Relaticle là một nền tảng CRM tự lưu trữ được xây dựng với sự hỗ trợ của tác nhân AI gốc làm cốt lõi.
Nó quản lý danh bạ, công ty và quy trình bán hàng thông qua giao diện hiện đại được hỗ trợ bởi Filament, đồng thời cung cấp 30 công cụ Model Context Protocol cho phép các tác nhân AI đọc và ghi dữ liệu CRM trực tiếp — mà không cần quét giao diện người dùng (UI) hoặc dựa vào các tích hợp dễ hỏng.
Không giống như các CRM truyền thống thêm AI vào sau, Relaticle được thiết kế từ đầu để cả con người và tác nhân AI đều có thể vận hành thông qua cùng một mô hình dữ liệu. Một REST API cung cấp quyền truy cập lập trình đầy đủ, và một trình xử lý nền Laravel Horizon xử lý các tác vụ nhập liệu, thông báo và tự động hóa theo lịch trình. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Relaticle
Hỗ trợ AI Agent bản địa
30 công cụ Giao thức Ngữ cảnh Mô hình tích hợp sẵn cho phép các tác nhân AI tạo liên hệ, cập nhật quy trình và truy vấn dữ liệu CRM trực tiếp mà không cần tích hợp tùy chỉnh.
Liên hệ và Quy trình
Quản lý danh bạ, công ty, giao dịch và quy trình bán hàng trong một CRM có cấu trúc được thiết kế cho các nhóm cần một hồ sơ đáng tin cậy về mọi mối quan hệ khách hàng.
REST API đầy đủ
Một REST API hoàn chỉnh hiển thị tất cả các đối tượng CRM cho các tập lệnh tự động hóa, tích hợp của bên thứ ba và báo cáo tùy chỉnh mà không cần truy cập giao diện web.
Xử lý tác vụ nền
Laravel Horizon xử lý các công việc được xếp hàng đợi cho việc nhập liệu, thông báo và các tác vụ đã lên lịch mà không làm chặn giao diện web trong các hoạt động nặng.
OAuth đăng nhập xã hội
Thành viên nhóm đăng nhập bằng tài khoản GitHub hoặc Google, loại bỏ nhu cầu quản lý một bộ thông tin đăng nhập riêng cho CRM.
Tại sao lại chạy Relaticle trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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