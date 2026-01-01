Giảm giá lên đến 69% cho mStream

Triển khai mStream với một nhấp.

Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ nhẹ với trình phát web gọn gàng và ứng dụng di động gốc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai mStream với một nhấp.

Chọn gói VPS cho mStream

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với mStream

mStream là một máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, dựa trên Node.js, tập trung vào việc đưa bộ sưu tập của bạn lên mạng với thiết lập tối thiểu. Chỉ cần thả nhạc của bạn vào thư mục thư viện và mStream sẽ tự động quét, lập chỉ mục và phục vụ nó thông qua một trình phát web phản hồi nhanh, gọn gàng — cùng với các ứng dụng iOS và Android gốc sử dụng cùng một API backend để nghe ngoại tuyến và phát lại không ngắt quãng trên thiết bị di động.

Tự lưu trữ mStream trên một VPS mang đến cho bạn quyền truy cập riêng tư, luôn khả dụng vào thư viện nhạc của mình từ bất kỳ thiết bị nào, mà không bị giới hạn dung lượng lưu trữ, giới hạn thiết bị hoặc sự thay đổi giấy phép của các dịch vụ phát trực tuyến thương mại. Chế độ công khai mặc định ưu tiên khả năng sử dụng tức thì; các tài khoản người dùng riêng lẻ có thể được thêm thông qua giao diện quản trị (admin UI) sau khi bạn quyết định công khai máy chủ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của mStream

Thư viện thả và truyền phát

Thêm tệp vào thư mục nhạc và mStream sẽ tự động nhận diện chúng — không cần bước nhập thủ công, không cần cấu hình trình quét thư viện phương tiện trước.

Ứng dụng di động gốc

Ứng dụng iOS và Android chính thức kết nối với máy chủ của bạn để phát lại ngoại tuyến, chuyển tiếp liền mạch và chuyển mã thân thiện với mạng di động.

Tài khoản đa người dùng

Tài khoản tùy chọn cho từng người dùng với quyền kiểm soát truy cập theo thư viện cho phép các hộ gia đình chia sẻ một máy chủ mà không cần hợp nhất các bộ sưu tập nhạc.

Trình phát web đáp ứng

Trình phát HTML5 hiện đại hoạt động mượt mà trên trình duyệt máy tính để bàn và di động với danh sách phát, tìm kiếm, ảnh bìa album và chế độ phát ngẫu nhiên.

Giao diện quản trị để điều chỉnh

Giao diện quản trị trực tiếp kiểm soát chuyển đổi chế độ công khai, tải lên, sửa đổi tệp và khóa tài khoản mà không cần khởi động lại máy chủ.

Tại sao lại chạy mStream trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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