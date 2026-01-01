mStream là một máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, dựa trên Node.js, tập trung vào việc đưa bộ sưu tập của bạn lên mạng với thiết lập tối thiểu. Chỉ cần thả nhạc của bạn vào thư mục thư viện và mStream sẽ tự động quét, lập chỉ mục và phục vụ nó thông qua một trình phát web phản hồi nhanh, gọn gàng — cùng với các ứng dụng iOS và Android gốc sử dụng cùng một API backend để nghe ngoại tuyến và phát lại không ngắt quãng trên thiết bị di động.

Tự lưu trữ mStream trên một VPS mang đến cho bạn quyền truy cập riêng tư, luôn khả dụng vào thư viện nhạc của mình từ bất kỳ thiết bị nào, mà không bị giới hạn dung lượng lưu trữ, giới hạn thiết bị hoặc sự thay đổi giấy phép của các dịch vụ phát trực tuyến thương mại. Chế độ công khai mặc định ưu tiên khả năng sử dụng tức thì; các tài khoản người dùng riêng lẻ có thể được thêm thông qua giao diện quản trị (admin UI) sau khi bạn quyết định công khai máy chủ.