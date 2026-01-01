Triển khai mStream với một nhấp.
Máy chủ phát nhạc trực tuyến tự lưu trữ nhẹ với trình phát web gọn gàng và ứng dụng di động gốc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với mStream
mStream là một máy chủ phát nhạc trực tuyến nhẹ, dựa trên Node.js, tập trung vào việc đưa bộ sưu tập của bạn lên mạng với thiết lập tối thiểu. Chỉ cần thả nhạc của bạn vào thư mục thư viện và mStream sẽ tự động quét, lập chỉ mục và phục vụ nó thông qua một trình phát web phản hồi nhanh, gọn gàng — cùng với các ứng dụng iOS và Android gốc sử dụng cùng một API backend để nghe ngoại tuyến và phát lại không ngắt quãng trên thiết bị di động.
Tự lưu trữ mStream trên một VPS mang đến cho bạn quyền truy cập riêng tư, luôn khả dụng vào thư viện nhạc của mình từ bất kỳ thiết bị nào, mà không bị giới hạn dung lượng lưu trữ, giới hạn thiết bị hoặc sự thay đổi giấy phép của các dịch vụ phát trực tuyến thương mại. Chế độ công khai mặc định ưu tiên khả năng sử dụng tức thì; các tài khoản người dùng riêng lẻ có thể được thêm thông qua giao diện quản trị (admin UI) sau khi bạn quyết định công khai máy chủ.
Các tính năng chính của mStream
Thư viện thả và truyền phát
Thêm tệp vào thư mục nhạc và mStream sẽ tự động nhận diện chúng — không cần bước nhập thủ công, không cần cấu hình trình quét thư viện phương tiện trước.
Ứng dụng di động gốc
Ứng dụng iOS và Android chính thức kết nối với máy chủ của bạn để phát lại ngoại tuyến, chuyển tiếp liền mạch và chuyển mã thân thiện với mạng di động.
Tài khoản đa người dùng
Tài khoản tùy chọn cho từng người dùng với quyền kiểm soát truy cập theo thư viện cho phép các hộ gia đình chia sẻ một máy chủ mà không cần hợp nhất các bộ sưu tập nhạc.
Trình phát web đáp ứng
Trình phát HTML5 hiện đại hoạt động mượt mà trên trình duyệt máy tính để bàn và di động với danh sách phát, tìm kiếm, ảnh bìa album và chế độ phát ngẫu nhiên.
Giao diện quản trị để điều chỉnh
Giao diện quản trị trực tiếp kiểm soát chuyển đổi chế độ công khai, tải lên, sửa đổi tệp và khóa tài khoản mà không cần khởi động lại máy chủ.
Tại sao lại chạy mStream trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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