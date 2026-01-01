Giảm giá lên đến 69% cho Hister

Triển khai Hister chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ tìm kiếm cá nhân ưu tiên cục bộ lập chỉ mục toàn văn lịch sử duyệt web và cơ sở tri thức của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Hister chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Hister

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Hister

Hister là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở tự động lập chỉ mục toàn văn các trang web bạn truy cập, biến lịch sử duyệt web của bạn thành một cơ sở tri thức riêng tư, có thể tìm kiếm. Thay vì cuộn qua danh sách lịch sử theo thứ tự thời gian hoặc dựa vào các công cụ tìm kiếm từ xa lập hồ sơ mọi truy vấn, Hister cho phép bạn tìm bất kỳ trang nào bạn đã đọc bằng cách sử dụng nội dung của nó, không chỉ tiêu đề hoặc URL.

Tự host Hister giúp giữ dữ liệu duyệt web, nội dung được lập chỉ mục và các truy vấn tìm kiếm của bạn hoàn toàn trên VPS của bạn. Cùng một phiên bản có thể thu thập dữ liệu các trang web bổ sung, lập chỉ mục các tệp cục bộ, hiển thị một điểm cuối MCP cho các tác nhân AI và phục vụ nhiều người dùng — tất cả mà không gửi bất kỳ truy vấn nào đến dịch vụ của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Hister

Chỉ mục lịch sử toàn văn

Tự động lập chỉ mục nội dung thực tế của các trang bạn truy cập để bạn có thể tìm kiếm theo những gì đã được viết, chứ không chỉ theo URL hoặc tiêu đề.

Ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ

Lọc theo tên miền, phạm vi ngày, ngôn ngữ, thẻ và các biểu thức toàn văn bằng cách sử dụng cú pháp truy vấn chuyên dụng được xây dựng để đạt độ chính xác cao.

Lập chỉ mục tệp địa phương

Chỉ Hister vào các thư mục trên VPS của bạn để lập chỉ mục ghi chú, tài liệu và cơ sở tri thức cùng với lịch sử duyệt web của bạn.

Trình thu thập dữ liệu tích hợp sẵn

Mở rộng chỉ mục bằng cách thu thập dữ liệu các trang web bên ngoài bằng trình thu thập dữ liệu HTTP truyền thống hoặc headless browser cho các trang nặng JavaScript.

Hỗ trợ đa người dùng

Triển khai một phiên bản dùng chung cho một nhóm hoặc cộng đồng địa phương với các chỉ mục riêng cho mỗi người dùng và xác thực dựa trên OAuth.

Tích hợp AI và MCP

Bật tìm kiếm ngữ nghĩa tùy chọn và hiển thị kết quả cho các tác nhân AI thông qua một điểm cuối Giao thức Ngữ cảnh Mô hình.

Tại sao lại chạy Hister trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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