Hister là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở tự động lập chỉ mục toàn văn các trang web bạn truy cập, biến lịch sử duyệt web của bạn thành một cơ sở tri thức riêng tư, có thể tìm kiếm. Thay vì cuộn qua danh sách lịch sử theo thứ tự thời gian hoặc dựa vào các công cụ tìm kiếm từ xa lập hồ sơ mọi truy vấn, Hister cho phép bạn tìm bất kỳ trang nào bạn đã đọc bằng cách sử dụng nội dung của nó, không chỉ tiêu đề hoặc URL.

Tự host Hister giúp giữ dữ liệu duyệt web, nội dung được lập chỉ mục và các truy vấn tìm kiếm của bạn hoàn toàn trên VPS của bạn. Cùng một phiên bản có thể thu thập dữ liệu các trang web bổ sung, lập chỉ mục các tệp cục bộ, hiển thị một điểm cuối MCP cho các tác nhân AI và phục vụ nhiều người dùng — tất cả mà không gửi bất kỳ truy vấn nào đến dịch vụ của bên thứ ba.