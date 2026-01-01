Triển khai Hister chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ tìm kiếm cá nhân ưu tiên cục bộ lập chỉ mục toàn văn lịch sử duyệt web và cơ sở tri thức của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hister
Hister là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở tự động lập chỉ mục toàn văn các trang web bạn truy cập, biến lịch sử duyệt web của bạn thành một cơ sở tri thức riêng tư, có thể tìm kiếm. Thay vì cuộn qua danh sách lịch sử theo thứ tự thời gian hoặc dựa vào các công cụ tìm kiếm từ xa lập hồ sơ mọi truy vấn, Hister cho phép bạn tìm bất kỳ trang nào bạn đã đọc bằng cách sử dụng nội dung của nó, không chỉ tiêu đề hoặc URL.
Tự host Hister giúp giữ dữ liệu duyệt web, nội dung được lập chỉ mục và các truy vấn tìm kiếm của bạn hoàn toàn trên VPS của bạn. Cùng một phiên bản có thể thu thập dữ liệu các trang web bổ sung, lập chỉ mục các tệp cục bộ, hiển thị một điểm cuối MCP cho các tác nhân AI và phục vụ nhiều người dùng — tất cả mà không gửi bất kỳ truy vấn nào đến dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Hister
Chỉ mục lịch sử toàn văn
Tự động lập chỉ mục nội dung thực tế của các trang bạn truy cập để bạn có thể tìm kiếm theo những gì đã được viết, chứ không chỉ theo URL hoặc tiêu đề.
Ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ
Lọc theo tên miền, phạm vi ngày, ngôn ngữ, thẻ và các biểu thức toàn văn bằng cách sử dụng cú pháp truy vấn chuyên dụng được xây dựng để đạt độ chính xác cao.
Lập chỉ mục tệp địa phương
Chỉ Hister vào các thư mục trên VPS của bạn để lập chỉ mục ghi chú, tài liệu và cơ sở tri thức cùng với lịch sử duyệt web của bạn.
Trình thu thập dữ liệu tích hợp sẵn
Mở rộng chỉ mục bằng cách thu thập dữ liệu các trang web bên ngoài bằng trình thu thập dữ liệu HTTP truyền thống hoặc headless browser cho các trang nặng JavaScript.
Hỗ trợ đa người dùng
Triển khai một phiên bản dùng chung cho một nhóm hoặc cộng đồng địa phương với các chỉ mục riêng cho mỗi người dùng và xác thực dựa trên OAuth.
Tích hợp AI và MCP
Bật tìm kiếm ngữ nghĩa tùy chọn và hiển thị kết quả cho các tác nhân AI thông qua một điểm cuối Giao thức Ngữ cảnh Mô hình.
Tại sao lại chạy Hister trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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