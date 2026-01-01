Open Source POS là một hệ thống điểm bán hàng (point of sale) dựa trên web bằng PHP, được xây dựng cho các cửa hàng bán lẻ nhỏ, quán cà phê và doanh nghiệp dịch vụ cần một hệ thống tính tiền đầy đủ tính năng mà không phải trả phí SaaS cho mỗi thiết bị đầu cuối. Giao diện dựa trên trình duyệt chạy trên bất kỳ máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc máy tính quầy nào, vì vậy cùng một backend cung cấp năng lượng cho việc thanh toán, cập nhật kho hàng và báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử bán hàng và dữ liệu giá trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí đăng ký hàng tháng, không có phần trăm giao dịch và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu MariaDB đi kèm được cung cấp tự động và được duy trì trong các volume được đặt tên để nâng cấp an toàn.