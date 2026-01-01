Triển khai POS mã nguồn mở với cài đặt một chạm.
Hệ thống POS nền web dành cho các cửa hàng bán lẻ, với quản lý kho hàng, quản lý khách hàng và báo cáo bán hàng.
Chọn gói VPS cho Open Source POS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Open Source POS
Open Source POS là một hệ thống điểm bán hàng (point of sale) dựa trên web bằng PHP, được xây dựng cho các cửa hàng bán lẻ nhỏ, quán cà phê và doanh nghiệp dịch vụ cần một hệ thống tính tiền đầy đủ tính năng mà không phải trả phí SaaS cho mỗi thiết bị đầu cuối. Giao diện dựa trên trình duyệt chạy trên bất kỳ máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc máy tính quầy nào, vì vậy cùng một backend cung cấp năng lượng cho việc thanh toán, cập nhật kho hàng và báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ.
Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử bán hàng và dữ liệu giá trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí đăng ký hàng tháng, không có phần trăm giao dịch và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu MariaDB đi kèm được cung cấp tự động và được duy trì trong các volume được đặt tên để nâng cấp an toàn.
Các tính năng chính của Open Source POS
Thanh toán bán lẻ
Xử lý bán hàng, trả hàng và đặt cọc bằng cách quét mã vạch, tra cứu mặt hàng và in biên lai tùy chỉnh ra máy in nhiệt tiêu chuẩn.
Theo dõi hàng tồn kho
Theo dõi mức tồn kho, đặt ngưỡng đặt hàng lại và quản lý nhà cung cấp trên nhiều danh mục mặt hàng với các điều chỉnh tự động trên mỗi lần bán hàng.
Quản lý khách hàng
Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng với lịch sử mua hàng, điểm khách hàng thân thiết, số dư tín dụng cửa hàng và các cấp giá riêng cho từng khách hàng.
Báo cáo doanh số
Tạo báo cáo chi tiết về doanh số, thuế, thanh toán, lợi nhuận và chiết khấu theo các khoảng thời gian và bộ lọc nhân viên có thể cấu hình.
Tài khoản nhân viên
Tạo thông tin đăng nhập riêng cho từng nhân viên với quyền dựa trên vai trò để phân tách quyền truy cập của thu ngân, quản lý và báo cáo trên một thiết bị dùng chung.
Thuế đa tiền tệ
Cấu hình nhiều mức thuế, tiền tệ và phương thức thanh toán để phù hợp với các quy tắc bán lẻ tại địa phương và sở thích thanh toán của khách hàng.
Tại sao lại chạy Open Source POS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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