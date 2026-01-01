Giảm giá lên đến 69% cho Open Source POS

Triển khai POS mã nguồn mở với cài đặt một chạm.

Hệ thống POS nền web dành cho các cửa hàng bán lẻ, với quản lý kho hàng, quản lý khách hàng và báo cáo bán hàng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai POS mã nguồn mở với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Open Source POS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Open Source POS

Open Source POS là một hệ thống điểm bán hàng (point of sale) dựa trên web bằng PHP, được xây dựng cho các cửa hàng bán lẻ nhỏ, quán cà phê và doanh nghiệp dịch vụ cần một hệ thống tính tiền đầy đủ tính năng mà không phải trả phí SaaS cho mỗi thiết bị đầu cuối. Giao diện dựa trên trình duyệt chạy trên bất kỳ máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc máy tính quầy nào, vì vậy cùng một backend cung cấp năng lượng cho việc thanh toán, cập nhật kho hàng và báo cáo từ bất kỳ thiết bị nào trên mạng cục bộ.

Tự host trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, lịch sử bán hàng và dữ liệu giá trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có phí đăng ký hàng tháng, không có phần trăm giao dịch và không bị khóa nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu MariaDB đi kèm được cung cấp tự động và được duy trì trong các volume được đặt tên để nâng cấp an toàn.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Open Source POS

Thanh toán bán lẻ

Xử lý bán hàng, trả hàng và đặt cọc bằng cách quét mã vạch, tra cứu mặt hàng và in biên lai tùy chỉnh ra máy in nhiệt tiêu chuẩn.

Theo dõi hàng tồn kho

Theo dõi mức tồn kho, đặt ngưỡng đặt hàng lại và quản lý nhà cung cấp trên nhiều danh mục mặt hàng với các điều chỉnh tự động trên mỗi lần bán hàng.

Quản lý khách hàng

Duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng với lịch sử mua hàng, điểm khách hàng thân thiết, số dư tín dụng cửa hàng và các cấp giá riêng cho từng khách hàng.

Báo cáo doanh số

Tạo báo cáo chi tiết về doanh số, thuế, thanh toán, lợi nhuận và chiết khấu theo các khoảng thời gian và bộ lọc nhân viên có thể cấu hình.

Tài khoản nhân viên

Tạo thông tin đăng nhập riêng cho từng nhân viên với quyền dựa trên vai trò để phân tách quyền truy cập của thu ngân, quản lý và báo cáo trên một thiết bị dùng chung.

Thuế đa tiền tệ

Cấu hình nhiều mức thuế, tiền tệ và phương thức thanh toán để phù hợp với các quy tắc bán lẻ tại địa phương và sở thích thanh toán của khách hàng.

Tại sao lại chạy Open Source POS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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