LibreBooking là một nhánh (fork) do cộng đồng phát triển từ Booked Scheduler, biến bất kỳ trình duyệt web nào thành quầy đặt chỗ tự phục vụ cho phòng, phương tiện, thiết bị phòng thí nghiệm, cơ sở thể thao hoặc bất kỳ tài nguyên dùng chung nào khác. Chế độ xem tình trạng sẵn có kiểu lịch, đặt chỗ định kỳ, quy trình làm việc phê duyệt và hạn ngạch cho phép các tổ chức thay thế bảng tính và hộp thư đến dùng chung bằng một hệ thống đặt chỗ có cấu trúc.

Tự host LibreBooking trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đặt chỗ, chi tiết liên hệ thành viên và lịch sử sử dụng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí cho mỗi người dùng và không phụ thuộc vào các lịch SaaS của bên thứ ba. Cơ sở dữ liệu MariaDB đi kèm duy trì mọi định nghĩa đặt chỗ, nhóm và phụ kiện qua các lần khởi động lại.