Triển khai LibreBooking chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống lập lịch và đặt chỗ tài nguyên mã nguồn mở cho phòng, thiết bị và tài sản chung của tổ chức.
Chọn gói VPS cho LibreBooking
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LibreBooking
LibreBooking là một nhánh (fork) do cộng đồng phát triển từ Booked Scheduler, biến bất kỳ trình duyệt web nào thành quầy đặt chỗ tự phục vụ cho phòng, phương tiện, thiết bị phòng thí nghiệm, cơ sở thể thao hoặc bất kỳ tài nguyên dùng chung nào khác. Chế độ xem tình trạng sẵn có kiểu lịch, đặt chỗ định kỳ, quy trình làm việc phê duyệt và hạn ngạch cho phép các tổ chức thay thế bảng tính và hộp thư đến dùng chung bằng một hệ thống đặt chỗ có cấu trúc.
Tự host LibreBooking trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu đặt chỗ, chi tiết liên hệ thành viên và lịch sử sử dụng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí cho mỗi người dùng và không phụ thuộc vào các lịch SaaS của bên thứ ba. Cơ sở dữ liệu MariaDB đi kèm duy trì mọi định nghĩa đặt chỗ, nhóm và phụ kiện qua các lần khởi động lại.
Các tính năng chính của LibreBooking
Đặt trước tài nguyên
Đặt phòng, thiết bị và tài sản dùng chung thông qua các chế độ xem kiểu lịch với bố cục theo ngày, tuần và tháng.
Đặt lịch định kỳ
Lên lịch đặt chỗ định kỳ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng với tính năng phát hiện xung đột và kiểm soát ngày kết thúc.
Quy trình phê duyệt
Yêu cầu đặt chỗ phải được quản trị viên tài nguyên phê duyệt trước khi có hiệu lực, kèm theo thông báo qua email ở mỗi bước.
Nhóm và quyền hạn
Gán người dùng vào các nhóm, cấp quyền truy cập theo từng tài nguyên và thực thi hạn ngạch đặt chỗ để giữ cho các tài sản có nhu cầu cao được phân phối công bằng.
Phụ kiện và tiện ích bổ sung
Thêm các phụ kiện số lượng có hạn như máy chiếu hoặc micro vào các đặt chỗ để hàng tồn kho luôn được đồng bộ.
REST API và báo cáo
Tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua REST API và trích xuất các báo cáo sử dụng để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch năng lực.
Tại sao lại chạy LibreBooking trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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