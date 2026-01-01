OneTimeSecret cho phép bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm — mật khẩu, khóa API, tin nhắn riêng tư — thông qua các liên kết tự hủy sau một lần xem. Khi người nhận mở liên kết, bí mật sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ, không để lại dấu vết nào.

Tự host OneTimeSecret trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các bí mật được chia sẻ sẽ không bao giờ chạm vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Bạn kiểm soát mã hóa, chính sách lưu giữ và nhật ký truy cập, điều này làm cho nó lý tưởng cho các nhóm xử lý thông tin đăng nhập, dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào quá nhạy cảm để gửi qua email hoặc trò chuyện.