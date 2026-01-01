Triển khai OneTimeSecret với cài đặt một nhấp chuột.
Chia sẻ mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm thông qua các liên kết tự hủy chỉ có thể xem một lần.
Chọn gói VPS cho OneTimeSecret
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OneTimeSecret
OneTimeSecret cho phép bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm — mật khẩu, khóa API, tin nhắn riêng tư — thông qua các liên kết tự hủy sau một lần xem. Khi người nhận mở liên kết, bí mật sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ, không để lại dấu vết nào.
Tự host OneTimeSecret trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các bí mật được chia sẻ sẽ không bao giờ chạm vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba. Bạn kiểm soát mã hóa, chính sách lưu giữ và nhật ký truy cập, điều này làm cho nó lý tưởng cho các nhóm xử lý thông tin đăng nhập, dữ liệu khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào quá nhạy cảm để gửi qua email hoặc trò chuyện.
Các tính năng chính của OneTimeSecret
Liên kết tự hủy
Mọi bí mật được xóa ngay lập tức sau lần xem đầu tiên, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không thể truy cập lại.
Passphrase bảo mật
Thêm một cụm mật khẩu tùy chọn để chỉ người nhận dự kiến có thể giải mã và đọc bí mật.
Thời gian hết hạn có thể cấu hình
Thiết lập bí mật tự động hết hạn sau vài phút, vài giờ hoặc vài ngày ngay cả khi chúng không bao giờ được mở.
Không cần đăng ký
Bất kỳ ai cũng có thể tạo và nhận bí mật mà không cần tạo tài khoản, giảm thiểu rào cản để chia sẻ nhanh chóng.
Hỗ trợ tài khoản Quản trị viên
Đăng ký tài khoản quản trị trong lần truy cập đầu tiên để theo dõi mức sử dụng và quản lý thực thể từ giao diện web.
Tại sao lại chạy OneTimeSecret trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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