Triển khai Chartbrew với 1 nhấp.
Nền tảng báo cáo mã nguồn mở biến dữ liệu API, SQL và NoSQL thành các bảng điều khiển trực tiếp với trợ lý AI.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Chartbrew
Chartbrew là một nền tảng phân tích và báo cáo mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một bảng điều khiển trực tiếp duy nhất. Nó kết nối trực tiếp với REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics và nhiều công cụ SaaS, sau đó hiển thị các biểu đồ tự động làm mới theo lịch trình mà không cần dịch vụ ETL của bên thứ ba.
Tự host Chartbrew trên VPS của riêng bạn giúp giữ API keys, kết quả truy vấn và dữ liệu khách hàng trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi trên các bảng điều khiển được chia sẻ, và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách các báo cáo được lên lịch, nhúng và chia sẻ với khách hàng hoặc các bên liên quan.
Các tính năng chính của Chartbrew
Trình kết nối đa nguồn
Kéo dữ liệu từ REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore và các công cụ SaaS phổ biến vào một bảng điều khiển duy nhất.
Trợ lý biểu đồ AI
Mô tả biểu đồ bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản và để AI tích hợp sẵn tạo truy vấn và trực quan hóa cho bạn.
Báo cáo đã lên lịch
Làm mới bộ dữ liệu theo lịch trình cron và gửi ảnh chụp nhanh qua email hoặc Slack để các bên liên quan nhận được số liệu mới mà không cần đăng nhập.
Bảng điều khiển có thể nhúng
Chia sẻ các liên kết công khai chỉ đọc hoặc nhúng biểu đồ trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng, mạng nội bộ và các ứng dụng bên ngoài qua iframes.
Hợp tác nhóm
Mời đồng đội với quyền hạn dựa trên vai trò để cùng nhau xây dựng, xem xét và bình luận về các bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Chartbrew trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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