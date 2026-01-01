Giảm giá lên đến 69% cho Chartbrew

Triển khai Chartbrew với 1 nhấp.

Nền tảng báo cáo mã nguồn mở biến dữ liệu API, SQL và NoSQL thành các bảng điều khiển trực tiếp với trợ lý AI.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Chartbrew với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Chartbrew

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Chartbrew

Chartbrew là một nền tảng phân tích và báo cáo mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một bảng điều khiển trực tiếp duy nhất. Nó kết nối trực tiếp với REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics và nhiều công cụ SaaS, sau đó hiển thị các biểu đồ tự động làm mới theo lịch trình mà không cần dịch vụ ETL của bên thứ ba.

Tự host Chartbrew trên VPS của riêng bạn giúp giữ API keys, kết quả truy vấn và dữ liệu khách hàng trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi trên các bảng điều khiển được chia sẻ, và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách các báo cáo được lên lịch, nhúng và chia sẻ với khách hàng hoặc các bên liên quan.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Chartbrew

Trình kết nối đa nguồn

Kéo dữ liệu từ REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore và các công cụ SaaS phổ biến vào một bảng điều khiển duy nhất.

Trợ lý biểu đồ AI

Mô tả biểu đồ bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản và để AI tích hợp sẵn tạo truy vấn và trực quan hóa cho bạn.

Báo cáo đã lên lịch

Làm mới bộ dữ liệu theo lịch trình cron và gửi ảnh chụp nhanh qua email hoặc Slack để các bên liên quan nhận được số liệu mới mà không cần đăng nhập.

Bảng điều khiển có thể nhúng

Chia sẻ các liên kết công khai chỉ đọc hoặc nhúng biểu đồ trực tiếp vào cổng thông tin khách hàng, mạng nội bộ và các ứng dụng bên ngoài qua iframes.

Hợp tác nhóm

Mời đồng đội với quyền hạn dựa trên vai trò để cùng nhau xây dựng, xem xét và bình luận về các bảng điều khiển.

Tại sao lại chạy Chartbrew trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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