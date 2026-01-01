Chartbrew là một nền tảng phân tích và báo cáo mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một bảng điều khiển trực tiếp duy nhất. Nó kết nối trực tiếp với REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics và nhiều công cụ SaaS, sau đó hiển thị các biểu đồ tự động làm mới theo lịch trình mà không cần dịch vụ ETL của bên thứ ba.

Tự host Chartbrew trên VPS của riêng bạn giúp giữ API keys, kết quả truy vấn và dữ liệu khách hàng trong môi trường của bạn, loại bỏ chi phí theo chỗ ngồi trên các bảng điều khiển được chia sẻ, và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát cách các báo cáo được lên lịch, nhúng và chia sẻ với khách hàng hoặc các bên liên quan.