Triển khai Perplexica với 1 nhấp.
Công cụ tìm kiếm AI tập trung vào quyền riêng tư, kết hợp kiến thức internet với các LLM cục bộ và cung cấp các câu trả lời có trích dẫn mà không theo dõi các truy vấn của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Perplexica
Perplexica là một công cụ trả lời được hỗ trợ bởi AI mã nguồn mở chạy hoàn toàn trên phần cứng của riêng bạn. Nó tìm kiếm trên web và tổng hợp các câu trả lời chính xác với các nguồn được trích dẫn, hỗ trợ cả các LLM cục bộ thông qua Ollama và các nhà cung cấp đám mây như OpenAI, Claude và Groq — để bạn chọn mô hình phù hợp với yêu cầu về quyền riêng tư và hiệu suất của mình.
Tự lưu trữ Perplexica giữ mọi truy vấn tìm kiếm riêng tư trên máy chủ của bạn. Không giống như các sản phẩm tìm kiếm AI dựa trên đám mây, không có theo dõi sử dụng, không có ghi nhật ký truy vấn bởi bên thứ ba và không có phí đăng ký — chỉ có các câu trả lời nhanh chóng, được trích dẫn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.
Các tính năng chính của Perplexica
Câu trả lời AI được trích dẫn
Mọi phản hồi đều bao gồm các liên kết nguồn để bạn có thể xác minh thông tin và tìm hiểu sâu hơn mà không cần tin tưởng một cách mù quáng vào nội dung do AI tạo ra.
Hỗ trợ LLM địa phương
Kết nối Ollama để chạy các mô hình mã nguồn mở hoàn toàn trên phần cứng của bạn mà không gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các dịch vụ bên ngoài.
Linh hoạt đa nhà cung cấp
Chuyển đổi giữa OpenAI, Claude, Groq và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác từ một giao diện duy nhất để cân bằng chi phí và khả năng.
Quyền riêng tư tìm kiếm hoàn toàn
Tất cả các truy vấn vẫn nằm trên VPS của bạn — không có lịch sử tìm kiếm nào được chia sẻ với các mạng quảng cáo hoặc nền tảng phân tích theo dõi hành vi của bạn.
Tại sao lại chạy Perplexica trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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