Perplexica là một công cụ trả lời được hỗ trợ bởi AI mã nguồn mở chạy hoàn toàn trên phần cứng của riêng bạn. Nó tìm kiếm trên web và tổng hợp các câu trả lời chính xác với các nguồn được trích dẫn, hỗ trợ cả các LLM cục bộ thông qua Ollama và các nhà cung cấp đám mây như OpenAI, Claude và Groq — để bạn chọn mô hình phù hợp với yêu cầu về quyền riêng tư và hiệu suất của mình.

Tự lưu trữ Perplexica giữ mọi truy vấn tìm kiếm riêng tư trên máy chủ của bạn. Không giống như các sản phẩm tìm kiếm AI dựa trên đám mây, không có theo dõi sử dụng, không có ghi nhật ký truy vấn bởi bên thứ ba và không có phí đăng ký — chỉ có các câu trả lời nhanh chóng, được trích dẫn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.