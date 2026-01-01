Typebot là một công cụ xây dựng biểu mẫu hội thoại tự host, thay thế các biểu mẫu HTML tĩnh bằng các luồng tương tác, giống như trò chuyện. Sử dụng trình chỉnh sửa canvas kéo và thả của nó, các nhóm có thể thiết kế các cuộc hội thoại đa bước với phân nhánh có điều kiện, biến tùy chỉnh và tích hợp gốc — mà không cần viết code. Nền tảng này được cung cấp dưới dạng hai dịch vụ: một công cụ builder để thiết kế và quản lý các luồng, và một công cụ viewer phục vụ các chatbot đã xuất bản trực tiếp cho người dùng cuối.

Tự host Typebot trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu gửi, tệp tải lên và thông tin xác thực API mà không có phí cho mỗi lần gửi và không có chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba. Các luồng của bạn chạy trên domain riêng của bạn, hoàn toàn riêng tư, không có giới hạn nhân tạo về workspaces, team members hoặc các bot đã xuất bản.