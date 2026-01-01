Triển khai Typebot với cài đặt một nhấp.
Trình tạo chatbot không cần mã để tạo biểu mẫu đàm thoại, khảo sát và trải nghiệm trò chuyện tương tác mà bạn có thể tự host.
Chọn gói VPS cho Typebot
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Typebot
Typebot là một công cụ xây dựng biểu mẫu hội thoại tự host, thay thế các biểu mẫu HTML tĩnh bằng các luồng tương tác, giống như trò chuyện. Sử dụng trình chỉnh sửa canvas kéo và thả của nó, các nhóm có thể thiết kế các cuộc hội thoại đa bước với phân nhánh có điều kiện, biến tùy chỉnh và tích hợp gốc — mà không cần viết code. Nền tảng này được cung cấp dưới dạng hai dịch vụ: một công cụ builder để thiết kế và quản lý các luồng, và một công cụ viewer phục vụ các chatbot đã xuất bản trực tiếp cho người dùng cuối.
Tự host Typebot trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu gửi, tệp tải lên và thông tin xác thực API mà không có phí cho mỗi lần gửi và không có chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba. Các luồng của bạn chạy trên domain riêng của bạn, hoàn toàn riêng tư, không có giới hạn nhân tạo về workspaces, team members hoặc các bot đã xuất bản.
Các tính năng chính của Typebot
Trình tạo luồng trực quan
Thiết kế các cuộc hội thoại phân nhánh bằng trình chỉnh sửa canvas với hơn 30 loại khối, bao gồm đầu vào, điều kiện, nhúng phương tiện và thu thập thanh toán.
Tích hợp gốc
Kết nối luồng trực tiếp đến OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier và Make.com mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa.
Logic có điều kiện
Phân nhánh các luồng hội thoại dựa trên câu trả lời của người dùng, biến số hoặc phản hồi API để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hoàn toàn.
Chế độ nhúng linh hoạt
Xuất bản chatbot dưới dạng lớp phủ bật lên, widget bên cạnh, trò chuyện toàn trang hoặc nhúng nội tuyến trên bất kỳ trang web hoặc ứng dụng web nào.
Phân tích thời gian thực
Theo dõi tỷ lệ gửi, điểm bỏ cuộc và phễu hoàn thành cho từng luồng đã xuất bản từ bảng điều khiển.
Không gian làm việc nhóm
Tổ chức các luồng trên nhiều không gian làm việc biệt lập với quyền truy cập dựa trên vai trò cho các nhóm hoặc khách hàng khác nhau.
Tại sao lại chạy Typebot trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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