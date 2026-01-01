Triển khai Livebook với cài đặt một nhấp.
Sổ tay Elixir tương tác, cộng tác cho khoa học dữ liệu, tự động hóa và khám phá mã trực tiếp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Livebook
Livebook là một ứng dụng web mã nguồn mở để viết các sổ ghi chép Elixir có tính cộng tác và có thể tái tạo. Được xây dựng chuyên biệt cho hệ sinh thái BEAM, nó kết hợp thực thi mã trực tiếp, trực quan hóa dữ liệu phong phú và chỉnh sửa đa người dùng theo thời gian thực trong một giao diện dựa trên trình duyệt duy nhất. Không giống như các môi trường sổ ghi chép đa năng, Livebook được tích hợp sâu với mô hình đồng thời của Elixir và tạo ra các sổ ghi chép được thiết kế để chạy giống hệt nhau trên các phiên và máy khác nhau.
Tự host Livebook trên một VPS giúp giữ các sổ ghi chép, đường dẫn dữ liệu và thử nghiệm machine learning của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không giới hạn kích thước sổ ghi chép, không phí sử dụng và không có dịch vụ cloud của bên thứ ba nào xử lý mã hoặc dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của Livebook
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng có thể chỉnh sửa cùng một sổ ghi chú đồng thời với tính năng theo dõi con trỏ trực tiếp và chỉnh sửa cộng tác không xung đột.
Tế bào thông minh
Các loại ô dựng sẵn tự động hóa các truy vấn SQL, yêu cầu HTTP, đọc tệp và tạo biểu đồ mà không cần viết mã boilerplate lặp đi lặp lại.
ML và quy trình dữ liệu
Tích hợp sẵn với Nx, Explorer và Kino cho phép tính toán số học, dataframes và trực quan hóa phong phú trực tiếp bên trong sổ ghi chép.
Triển khai ứng dụng Notebook
Xuất bản bất kỳ sổ tay nào dưới dạng một ứng dụng web tương tác độc lập mà người dùng cuối có thể chạy mà không cần truy cập trực tiếp vào giao diện Livebook.
Có thể tái tạo theo mặc định
Sổ ghi chép ghi lại tất cả các phụ thuộc và các giá trị thời gian chạy trong chính tệp đó, đảm bảo kết quả nhất quán trên các máy và triển khai khác nhau.
Tại sao lại chạy Livebook trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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