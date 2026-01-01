Livebook là một ứng dụng web mã nguồn mở để viết các sổ ghi chép Elixir có tính cộng tác và có thể tái tạo. Được xây dựng chuyên biệt cho hệ sinh thái BEAM, nó kết hợp thực thi mã trực tiếp, trực quan hóa dữ liệu phong phú và chỉnh sửa đa người dùng theo thời gian thực trong một giao diện dựa trên trình duyệt duy nhất. Không giống như các môi trường sổ ghi chép đa năng, Livebook được tích hợp sâu với mô hình đồng thời của Elixir và tạo ra các sổ ghi chép được thiết kế để chạy giống hệt nhau trên các phiên và máy khác nhau.

Tự host Livebook trên một VPS giúp giữ các sổ ghi chép, đường dẫn dữ liệu và thử nghiệm machine learning của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không giới hạn kích thước sổ ghi chép, không phí sử dụng và không có dịch vụ cloud của bên thứ ba nào xử lý mã hoặc dữ liệu của bạn.