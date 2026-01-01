Triển khai Firefly với một nhấp cài đặt.
Máy chủ VPN WireGuard đơn giản với giao diện quản lý web để tạo và quản lý các kết nối VPN an toàn mà không cần kiến thức chuyên sâu về mạng.
Chọn gói VPS cho Firefly
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Firefly
Firefly là một máy chủ WireGuard VPN được tối ưu hóa, kết hợp mật mã hiện đại, hiệu suất cao của WireGuard với giao diện web (web UI) dễ tiếp cận để quản lý máy khách, tạo cấu hình và giám sát kết nối. Nó loại bỏ sự phức tạp của việc thiết lập WireGuard truyền thống, giúp bạn có thể chạy một VPN an toàn chỉ trong vài phút thay vì hàng giờ.
Triển khai Firefly trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một IP công cộng chuyên dụng để truy cập VPN đáng tin cậy, băng thông cấp doanh nghiệp mà không bị ISP điều tiết, và sự độc lập hoàn toàn khỏi các nhà cung cấp VPN bên thứ ba ghi nhật ký lưu lượng truy cập hoặc gặp phải sự cố ngừng hoạt động không mong muốn.
Các tính năng chính của Firefly
Cài đặt máy khách 1 click
Tạo cấu hình máy khách WireGuard và mã QR cho thiết bị di động trực tiếp từ giao diện web — không yêu cầu kiến thức về dòng lệnh.
Chứng chỉ SSL tự động
Firefly tự động cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí, bảo mật giao diện quản lý mà không cần cấu hình chứng chỉ thủ công nào.
Khách hàng đa nền tảng
Hoạt động với tất cả các client WireGuard chính thức trên iOS, Android, Windows, macOS và Linux — kết nối bất kỳ thiết bị nào bằng một tệp cấu hình duy nhất.
Giám sát thời gian thực
Dashboard hiển thị các kết nối đang hoạt động và mức sử dụng băng thông theo từng client, nhờ đó bạn luôn biết ai đang kết nối và họ đang sử dụng bao nhiêu lưu lượng.
Không cần WireGuard hệ thống
Chạy hoàn toàn trong Docker mà không yêu cầu cài đặt WireGuard trên hệ điều hành máy chủ, đơn giản hóa việc triển khai và giữ cho hệ thống máy chủ luôn sạch sẽ.
Tại sao lại chạy Firefly trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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