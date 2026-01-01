Triển khai Fleet với một cú nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý thiết bị mã nguồn mở để truy vấn, giám sát và bảo mật các điểm cuối trên macOS, Windows, Linux và ChromeOS.
Chọn gói VPS cho Fleet
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Fleet
Fleet là một nền tảng quản lý thiết bị open-source được xây dựng trên osquery, cung cấp cho các đội ngũ bảo mật và IT quyền truy cập kiểu SQL theo thời gian thực vào mọi endpoint đã đăng ký. Không giống như các công cụ MDM truyền thống hoặc dựa trên agent, Fleet có thể trả lời các câu hỏi về trạng thái thiết bị — phần mềm đã cài đặt, các tiến trình đang chạy, kết nối mạng đang mở, người dùng đã đăng nhập — ngay lập tức từ bảng điều khiển web hoặc API thay vì chờ đợi các khoảng thời gian thu thập dữ liệu đã lên lịch.
Tự host Fleet trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa của endpoint trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không có dữ liệu nào được gửi đến các SaaS bên ngoài. Một instance Fleet duy nhất có thể quản lý hàng trăm đến hàng nghìn thiết bị trên macOS, Windows, Linux và ChromeOS từ một giao diện hợp nhất.
Các tính năng chính của Fleet
Truy vấn điểm cuối trực tiếp
Chạy các truy vấn SQL trên bất kỳ thiết bị đã đăng ký nào theo thời gian thực để trả lời các câu hỏi về bảo mật và CNTT mà không cần chờ đợi các lần quét theo lịch trình.
Quản lý lỗ hổng bảo mật
Fleet liên tục đối chiếu các phiên bản phần mềm đã cài đặt với cơ sở dữ liệu CVE và phát hiện các gói phần mềm có lỗ hổng trên mọi thiết bị đã đăng ký.
MDM đa nền tảng
Đăng ký và quản lý thiết bị macOS và Windows thông qua các hồ sơ MDM gốc mà không cần triển khai máy chủ MDM riêng biệt.
Thực thi chính sách
Xác định trạng thái thiết bị mong muốn dưới dạng chính sách và theo dõi những điểm cuối nào tuân thủ và những điểm nào cần khắc phục từ một bảng điều khiển trung tâm.
Cấu hình GitOps
Quản lý các truy vấn, chính sách và cấu hình tác nhân dưới dạng mã trong Git để các thay đổi được kiểm soát phiên bản và có thể kiểm tra được.
REST API và CLI
Tự động hóa việc đăng ký, lên lịch truy vấn và báo cáo thông qua API REST đầy đủ hoặc công cụ dòng lệnh fleetctl.
Tại sao lại chạy Fleet trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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