Giảm giá lên đến 69% cho Fleet

Triển khai Fleet với một cú nhấp cài đặt.

Nền tảng quản lý thiết bị mã nguồn mở để truy vấn, giám sát và bảo mật các điểm cuối trên macOS, Windows, Linux và ChromeOS.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Fleet với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Fleet

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Fleet

Fleet là một nền tảng quản lý thiết bị open-source được xây dựng trên osquery, cung cấp cho các đội ngũ bảo mật và IT quyền truy cập kiểu SQL theo thời gian thực vào mọi endpoint đã đăng ký. Không giống như các công cụ MDM truyền thống hoặc dựa trên agent, Fleet có thể trả lời các câu hỏi về trạng thái thiết bị — phần mềm đã cài đặt, các tiến trình đang chạy, kết nối mạng đang mở, người dùng đã đăng nhập — ngay lập tức từ bảng điều khiển web hoặc API thay vì chờ đợi các khoảng thời gian thu thập dữ liệu đã lên lịch.

Tự host Fleet trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa của endpoint trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không có dữ liệu nào được gửi đến các SaaS bên ngoài. Một instance Fleet duy nhất có thể quản lý hàng trăm đến hàng nghìn thiết bị trên macOS, Windows, Linux và ChromeOS từ một giao diện hợp nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Fleet

Truy vấn điểm cuối trực tiếp

Chạy các truy vấn SQL trên bất kỳ thiết bị đã đăng ký nào theo thời gian thực để trả lời các câu hỏi về bảo mật và CNTT mà không cần chờ đợi các lần quét theo lịch trình.

Quản lý lỗ hổng bảo mật

Fleet liên tục đối chiếu các phiên bản phần mềm đã cài đặt với cơ sở dữ liệu CVE và phát hiện các gói phần mềm có lỗ hổng trên mọi thiết bị đã đăng ký.

MDM đa nền tảng

Đăng ký và quản lý thiết bị macOS và Windows thông qua các hồ sơ MDM gốc mà không cần triển khai máy chủ MDM riêng biệt.

Thực thi chính sách

Xác định trạng thái thiết bị mong muốn dưới dạng chính sách và theo dõi những điểm cuối nào tuân thủ và những điểm nào cần khắc phục từ một bảng điều khiển trung tâm.

Cấu hình GitOps

Quản lý các truy vấn, chính sách và cấu hình tác nhân dưới dạng mã trong Git để các thay đổi được kiểm soát phiên bản và có thể kiểm tra được.

REST API và CLI

Tự động hóa việc đăng ký, lên lịch truy vấn và báo cáo thông qua API REST đầy đủ hoặc công cụ dòng lệnh fleetctl.

Tại sao lại chạy Fleet trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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