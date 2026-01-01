Fleet là một nền tảng quản lý thiết bị open-source được xây dựng trên osquery, cung cấp cho các đội ngũ bảo mật và IT quyền truy cập kiểu SQL theo thời gian thực vào mọi endpoint đã đăng ký. Không giống như các công cụ MDM truyền thống hoặc dựa trên agent, Fleet có thể trả lời các câu hỏi về trạng thái thiết bị — phần mềm đã cài đặt, các tiến trình đang chạy, kết nối mạng đang mở, người dùng đã đăng nhập — ngay lập tức từ bảng điều khiển web hoặc API thay vì chờ đợi các khoảng thời gian thu thập dữ liệu đã lên lịch.

Tự host Fleet trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả dữ liệu đo từ xa của endpoint trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi thiết bị và không có dữ liệu nào được gửi đến các SaaS bên ngoài. Một instance Fleet duy nhất có thể quản lý hàng trăm đến hàng nghìn thiết bị trên macOS, Windows, Linux và ChromeOS từ một giao diện hợp nhất.