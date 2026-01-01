Triển khai OpnForm chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tạo biểu mẫu mã nguồn mở để tạo các biểu mẫu đẹp, có thể nhúng với logic, thông báo và phân tích.
Chọn gói VPS cho OpnForm
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpnForm
OpnForm là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Typeform và Google Forms, được xây dựng cho các nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu biểu mẫu và quy trình gửi của họ. Nó cung cấp một trình chỉnh sửa biểu mẫu kéo và thả với logic có điều kiện, biểu mẫu nhiều trang, tải lên tệp và nhiều loại trường khác nhau — tất cả mà không phải trả phí cho mỗi phản hồi hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.
Tự lưu trữ OpnForm mang lại cho bạn phản hồi không giới hạn, thương hiệu tùy chỉnh và khả năng kết nối các lượt gửi biểu mẫu trực tiếp với cơ sở dữ liệu, webhook và kênh thông báo của riêng bạn. Bạn đặt các chính sách lưu giữ dữ liệu và kiểm soát ai có quyền truy cập vào dữ liệu gửi, làm cho nó phù hợp với các ngành công nghiệp được quản lý và các nhóm quan tâm đến quyền riêng tư.
Các tính năng chính của OpnForm
Trình tạo kéo và thả
Xây dựng biểu mẫu trực quan với hơn 20 loại trường, bao gồm tải lên tệp, chữ ký, thang đánh giá và lưới ma trận.
Logic có điều kiện
Hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên các câu trả lời trước đó để hướng dẫn người trả lời chỉ qua các câu hỏi liên quan.
Webhook và thông báo
Kích hoạt webhooks và thông báo email mỗi khi có lượt gửi để đội ngũ của bạn được thông báo và các hệ thống của bạn luôn đồng bộ.
Có thể nhúng ở bất cứ đâu
Nhúng biểu mẫu dưới dạng cửa sổ bật lên, thanh trượt hoặc tiện ích nội tuyến trên bất kỳ trang web nào mà không chuyển hướng khách truy cập ra khỏi trang của bạn.
Quản lý phản hồi
Xem, lọc và xuất tất cả các biểu mẫu đã gửi từ bảng điều khiển tích hợp sẵn với tính năng tìm kiếm theo cột và xuất CSV.
Tại sao lại chạy OpnForm trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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