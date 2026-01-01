OpnForm là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho Typeform và Google Forms, được xây dựng cho các nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu biểu mẫu và quy trình gửi của họ. Nó cung cấp một trình chỉnh sửa biểu mẫu kéo và thả với logic có điều kiện, biểu mẫu nhiều trang, tải lên tệp và nhiều loại trường khác nhau — tất cả mà không phải trả phí cho mỗi phản hồi hoặc dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn.

Tự lưu trữ OpnForm mang lại cho bạn phản hồi không giới hạn, thương hiệu tùy chỉnh và khả năng kết nối các lượt gửi biểu mẫu trực tiếp với cơ sở dữ liệu, webhook và kênh thông báo của riêng bạn. Bạn đặt các chính sách lưu giữ dữ liệu và kiểm soát ai có quyền truy cập vào dữ liệu gửi, làm cho nó phù hợp với các ngành công nghiệp được quản lý và các nhóm quan tâm đến quyền riêng tư.