Giảm giá lên đến 69% cho MicroBin

Triển khai MicroBin với cài đặt một nhấp.

Pastebin và công cụ chia sẻ tệp tự lưu trữ nhẹ bằng Rust với mã QR, các paste có thời hạn và công cụ rút gọn URL tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MicroBin với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho MicroBin

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MicroBin

MicroBin là một dịch vụ pastebin và chia sẻ tệp nhỏ gọn, nhanh chóng, đầy đủ tính năng được viết bằng Rust. Một tệp nhị phân duy nhất phục vụ giao diện người dùng web (web UI), tải lên tệp, chia sẻ paste, rút gọn URL và bảng điều khiển quản trị — không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài, không cần môi trường chạy PHP, không có cây phụ thuộc nặng nề. Việc triển khai mặc định được thiết kế tối giản để nó vẫn có thể sử dụng được trên một VPS nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng các trường hợp sử dụng phổ biến mà mọi người tự host một pastebin.

Tự host MicroBin trên VPS của riêng bạn giúp giữ các đoạn mã, ảnh chụp màn hình và liên kết ngắn được chia sẻ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì các dịch vụ công cộng khai thác mẫu lưu lượng truy cập hoặc chèn quảng cáo. Các paste có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, đặt chế độ tự hủy sau khi đọc, mã hóa phía máy khách hoặc ghim vĩnh viễn, và mỗi paste đều đi kèm với mã QR và URL ngắn để chuyển giao nhanh chóng trên thiết bị di động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MicroBin

Dán và tải lên tệp

Chia sẻ đoạn văn bản và tải lên các tệp thuộc mọi loại với giới hạn kích thước, tô sáng cú pháp tự động và xem trước trực tiếp.

Công cụ rút gọn URL tích hợp sẵn

Chuyển các liên kết dài thành URL ngắn, có thương hiệu được lưu trữ trên miền của riêng bạn mà không cần thiết lập một dịch vụ rút gọn riêng biệt.

Các mục dán hết hạn và tự hủy

Chọn thời gian hết hạn mặc định, cơ chế tự hủy sau khi đọc, hoặc ghim nội dung dán vĩnh viễn để cân bằng giữa việc lưu giữ và quyền riêng tư.

Mã hóa phía máy khách

Mã hóa phía máy khách tùy chọn đảm bảo máy chủ không bao giờ thấy văn bản gốc đối với các đoạn nhạy cảm được chia sẻ bằng cụm mật khẩu.

Mã QR và giao diện quản trị

Mỗi đoạn văn bản dán có một mã QR để chuyển giao trên thiết bị di động, và bảng điều khiển quản trị cho phép bạn duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ đoạn văn bản dán nào từ một màn hình.

Binary Rust đơn

Không có cơ sở dữ liệu bên ngoài, không có Redis, không có worker chạy nền — chỉ là một tiến trình Rust nhỏ gọn chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất.

Tại sao lại chạy MicroBin trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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