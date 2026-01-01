MicroBin là một dịch vụ pastebin và chia sẻ tệp nhỏ gọn, nhanh chóng, đầy đủ tính năng được viết bằng Rust. Một tệp nhị phân duy nhất phục vụ giao diện người dùng web (web UI), tải lên tệp, chia sẻ paste, rút gọn URL và bảng điều khiển quản trị — không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài, không cần môi trường chạy PHP, không có cây phụ thuộc nặng nề. Việc triển khai mặc định được thiết kế tối giản để nó vẫn có thể sử dụng được trên một VPS nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng các trường hợp sử dụng phổ biến mà mọi người tự host một pastebin.

Tự host MicroBin trên VPS của riêng bạn giúp giữ các đoạn mã, ảnh chụp màn hình và liên kết ngắn được chia sẻ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì các dịch vụ công cộng khai thác mẫu lưu lượng truy cập hoặc chèn quảng cáo. Các paste có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, đặt chế độ tự hủy sau khi đọc, mã hóa phía máy khách hoặc ghim vĩnh viễn, và mỗi paste đều đi kèm với mã QR và URL ngắn để chuyển giao nhanh chóng trên thiết bị di động.