Triển khai MicroBin với cài đặt một nhấp.
Pastebin và công cụ chia sẻ tệp tự lưu trữ nhẹ bằng Rust với mã QR, các paste có thời hạn và công cụ rút gọn URL tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MicroBin
MicroBin là một dịch vụ pastebin và chia sẻ tệp nhỏ gọn, nhanh chóng, đầy đủ tính năng được viết bằng Rust. Một tệp nhị phân duy nhất phục vụ giao diện người dùng web (web UI), tải lên tệp, chia sẻ paste, rút gọn URL và bảng điều khiển quản trị — không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài, không cần môi trường chạy PHP, không có cây phụ thuộc nặng nề. Việc triển khai mặc định được thiết kế tối giản để nó vẫn có thể sử dụng được trên một VPS nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng các trường hợp sử dụng phổ biến mà mọi người tự host một pastebin.
Tự host MicroBin trên VPS của riêng bạn giúp giữ các đoạn mã, ảnh chụp màn hình và liên kết ngắn được chia sẻ bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì các dịch vụ công cộng khai thác mẫu lưu lượng truy cập hoặc chèn quảng cáo. Các paste có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, đặt chế độ tự hủy sau khi đọc, mã hóa phía máy khách hoặc ghim vĩnh viễn, và mỗi paste đều đi kèm với mã QR và URL ngắn để chuyển giao nhanh chóng trên thiết bị di động.
Các tính năng chính của MicroBin
Dán và tải lên tệp
Chia sẻ đoạn văn bản và tải lên các tệp thuộc mọi loại với giới hạn kích thước, tô sáng cú pháp tự động và xem trước trực tiếp.
Công cụ rút gọn URL tích hợp sẵn
Chuyển các liên kết dài thành URL ngắn, có thương hiệu được lưu trữ trên miền của riêng bạn mà không cần thiết lập một dịch vụ rút gọn riêng biệt.
Các mục dán hết hạn và tự hủy
Chọn thời gian hết hạn mặc định, cơ chế tự hủy sau khi đọc, hoặc ghim nội dung dán vĩnh viễn để cân bằng giữa việc lưu giữ và quyền riêng tư.
Mã hóa phía máy khách
Mã hóa phía máy khách tùy chọn đảm bảo máy chủ không bao giờ thấy văn bản gốc đối với các đoạn nhạy cảm được chia sẻ bằng cụm mật khẩu.
Mã QR và giao diện quản trị
Mỗi đoạn văn bản dán có một mã QR để chuyển giao trên thiết bị di động, và bảng điều khiển quản trị cho phép bạn duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ đoạn văn bản dán nào từ một màn hình.
Binary Rust đơn
Không có cơ sở dữ liệu bên ngoài, không có Redis, không có worker chạy nền — chỉ là một tiến trình Rust nhỏ gọn chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất.
Tại sao lại chạy MicroBin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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