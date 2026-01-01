Triển khai Convoy với cài đặt một nhấp chuột.
Gateway webhooks mã nguồn mở Cloud-native để thu nạp, lưu trữ, gỡ lỗi và phân phối đáng tin cậy hàng triệu sự kiện webhook.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Convoy
Convoy là một webhooks gateway mã nguồn mở, cloud-native được xây dựng để tiếp nhận, lưu trữ, gỡ lỗi, phân phối và quản lý hàng triệu sự kiện webhook một cách an toàn ở quy mô lớn. Được thiết kế cho các đội ngũ kỹ thuật gửi sự kiện đến khách hàng hoặc nhận sự kiện từ bên thứ ba, nó giải quyết những khó khăn vận hành trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng webhook đáng tin cậy — bao gồm tự động thử lại, xác minh chữ ký, xử lý thư chết và một bảng điều khiển quản trị hoàn chỉnh để kiểm tra mọi lần phân phối.
Tự host Convoy giúp giữ các payload sự kiện, điểm cuối của khách hàng và nhật ký phân phối bên trong VPS của bạn, mà không có phí theo sự kiện và không có bên thứ ba nào có thể nhìn thấy lưu lượng truy cập của bạn. PostgreSQL và Redis được cấu hình sẵn để gateway sẵn sàng cho các khối lượng công việc webhook trong môi trường sản xuất ngay từ lần triển khai đầu tiên.
Các tính năng chính của Convoy
Giao hàng đáng tin cậy
Các chiến lược thử lại tự động theo cấp số nhân và tuyến tính ngăn chặn các lỗi tạm thời tại các điểm cuối của khách hàng làm mất các sự kiện webhook.
Xác minh chữ ký
Ký các yêu cầu gửi đi bằng HMAC và xác minh các webhook đến để mọi sự kiện có thể được người gửi và người nhận tin cậy.
Bảng điều khiển quản trị viên
Kiểm tra, lọc và phát lại mọi lượt gửi webhook từ UI tích hợp sẵn mà không cần viết các công cụ gỡ lỗi tùy chỉnh.
Cổng hai chiều
Hoạt động vừa như một bộ phát gửi đi cho khách hàng, vừa như một cổng tiếp nhận đến để nhận webhook của bên thứ ba một cách an toàn.
Tác nhân có thể mở rộng
Các quy trình web và tác nhân riêng biệt cho phép bạn mở rộng quy mô thông lượng nhập và phân phối một cách độc lập khi khối lượng sự kiện tăng lên.
Dữ liệu tự lưu trữ
Tải trọng webhook, bí mật điểm cuối và lịch sử gửi nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không mất phí SaaS theo từng sự kiện.
Tại sao lại chạy Convoy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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