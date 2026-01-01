Convoy là một webhooks gateway mã nguồn mở, cloud-native được xây dựng để tiếp nhận, lưu trữ, gỡ lỗi, phân phối và quản lý hàng triệu sự kiện webhook một cách an toàn ở quy mô lớn. Được thiết kế cho các đội ngũ kỹ thuật gửi sự kiện đến khách hàng hoặc nhận sự kiện từ bên thứ ba, nó giải quyết những khó khăn vận hành trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng webhook đáng tin cậy — bao gồm tự động thử lại, xác minh chữ ký, xử lý thư chết và một bảng điều khiển quản trị hoàn chỉnh để kiểm tra mọi lần phân phối.

Tự host Convoy giúp giữ các payload sự kiện, điểm cuối của khách hàng và nhật ký phân phối bên trong VPS của bạn, mà không có phí theo sự kiện và không có bên thứ ba nào có thể nhìn thấy lưu lượng truy cập của bạn. PostgreSQL và Redis được cấu hình sẵn để gateway sẵn sàng cho các khối lượng công việc webhook trong môi trường sản xuất ngay từ lần triển khai đầu tiên.