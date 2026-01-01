LibreChat là một giải pháp thay thế ChatGPT tự host với hơn 15.000 sao trên GitHub, cung cấp cho bạn một giao diện duy nhất, tinh tế để tương tác với nhiều nhà cung cấp AI. Nó hỗ trợ các mô hình OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI và các mô hình được host cục bộ thông qua Ollama — tất cả từ một lần triển khai duy nhất, mà không cần phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển của nhà cung cấp khác nhau.

Mẫu này tích hợp bộ công nghệ LibreChat hoàn chỉnh: MongoDB để lưu trữ cuộc trò chuyện, MeiliSearch để tìm kiếm toàn văn lịch sử trò chuyện và cơ sở dữ liệu vector PostgreSQL cho các truy vấn tài liệu RAG. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện nhạy cảm trên cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát API keys, quyền truy cập người dùng và quản lý chi phí.