Triển khai LibreChat với 1 nhấp.
Nền tảng trò chuyện AI mã nguồn mở cung cấp giao diện hợp nhất cho OpenAI, Anthropic, Google Gemini và các mô hình cục bộ.
Chọn gói VPS cho LibreChat
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LibreChat
LibreChat là một giải pháp thay thế ChatGPT tự host với hơn 15.000 sao trên GitHub, cung cấp cho bạn một giao diện duy nhất, tinh tế để tương tác với nhiều nhà cung cấp AI. Nó hỗ trợ các mô hình OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI và các mô hình được host cục bộ thông qua Ollama — tất cả từ một lần triển khai duy nhất, mà không cần phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển của nhà cung cấp khác nhau.
Mẫu này tích hợp bộ công nghệ LibreChat hoàn chỉnh: MongoDB để lưu trữ cuộc trò chuyện, MeiliSearch để tìm kiếm toàn văn lịch sử trò chuyện và cơ sở dữ liệu vector PostgreSQL cho các truy vấn tài liệu RAG. Chạy nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ các cuộc trò chuyện nhạy cảm trên cơ sở hạ tầng của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát API keys, quyền truy cập người dùng và quản lý chi phí.
Các tính năng chính của LibreChat
Truy cập AI đa nhà cung cấp
Kết nối các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI và Ollama cục bộ, đồng thời chuyển đổi giữa chúng trong một phiên trò chuyện duy nhất.
Truy vấn Tài liệu RAG
Tải lên tài liệu và truy vấn chúng với bất kỳ mô hình AI được kết nối nào, sử dụng pipeline truy xuất được hỗ trợ bởi pgvector tích hợp sẵn.
Tìm kiếm hội thoại
Tìm kiếm nhanh chóng các cuộc trò chuyện cũ với tính năng tìm kiếm toàn văn được cung cấp bởi MeiliSearch trên toàn bộ lịch sử trò chuyện của bạn.
Quản lý người dùng
Đăng ký nhiều người dùng với đăng nhập bằng email/mật khẩu, quản lý quyền truy cập khóa API tập trung và theo dõi mức tiêu thụ token của từng người dùng.
Quyền riêng tư hoàn toàn
Tất cả các cuộc trò chuyện AI và tài liệu đã tải lên vẫn nằm trên VPS của bạn — không có thu thập dữ liệu từ bên thứ ba ngoài các API của nhà cung cấp AI mà bạn chọn.
Tại sao lại chạy LibreChat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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