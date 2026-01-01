Triển khai Pelican Panel với cài đặt một nhấp chuột.
Bảng điều khiển quản lý máy chủ trò chơi mã nguồn mở hiện đại và là phiên bản kế nhiệm của Pterodactyl, được xây dựng để triển khai nhanh chóng và quản trị trực quan.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Pelican Panel
Pelican Panel là một nhánh phát triển và hiện đại hóa của Pterodactyl, được cộng đồng phát triển, được viết lại trên nền tảng Laravel và Filament mới nhất để mang lại trải nghiệm quản trị nhanh hơn, trình cài đặt web tích hợp sẵn và hệ thống plugin để mở rộng bảng điều khiển mà không cần phân nhánh mã nguồn. Mỗi máy chủ trò chơi được cấp phát trong vùng chứa Docker biệt lập riêng thông qua Wings daemon đi kèm, giúp tài nguyên được kiểm soát và máy chủ an toàn.
Tự hosting Pelican loại bỏ phí theo từng máy chủ của dịch vụ hosting trò chơi được quản lý và cung cấp cho người vận hành toàn quyền kiểm soát đối với thương hiệu, xác thực, eggs và lưu trữ cơ sở dữ liệu. Bản triển khai này đi kèm Panel cùng với MariaDB và Redis — Wings phải được cài đặt riêng trên mỗi node chạy máy chủ trò chơi.
Các tính năng chính của Pelican Panel
Trình cài đặt web lần đầu
Trình cài đặt dựa trên trình duyệt có hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cơ sở dữ liệu và tạo quản trị viên trong lần truy cập đầu tiên — không yêu cầu quyền truy cập shell.
Cô lập máy chủ Docker
Máy chủ trò chơi chạy trong các containers chuyên dụng được quản lý bởi daemon Wings, ngăn chặn tranh chấp tài nguyên và giới hạn phạm vi ảnh hưởng nếu một máy chủ bị xâm nhập.
Hệ thống Cắm vào
Trình tải plugin gốc cho phép quản trị viên cài đặt các gói Composer và Yarn trực tiếp từ bảng điều khiển để mở rộng chức năng mà không cần phân nhánh mã nguồn.
Hiện đại Filament UI
Giao diện quản trị được xây dựng lại dựa trên Filament mang lại khả năng tải trang nhanh hơn, đầu ra console thời gian thực và quy trình làm việc gọn gàng hơn so với các bảng điều khiển Pterodactyl cũ.
Pterodactyl Tương thích
Nhập các Pterodactyl eggs và cấu hình node hiện có để người vận hành có thể di chuyển sang Pelican mà không cần xây dựng lại thư viện máy chủ trò chơi của họ từ đầu.
OAuth và SSO
Hỗ trợ các nhà cung cấp xác thực bên ngoài và xác thực hai yếu tố, cho phép các nhóm tập trung hóa quyền kiểm soát truy cập trên các công cụ hạ tầng.
Tại sao lại chạy Pelican Panel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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