Pelican Panel là một nhánh phát triển và hiện đại hóa của Pterodactyl, được cộng đồng phát triển, được viết lại trên nền tảng Laravel và Filament mới nhất để mang lại trải nghiệm quản trị nhanh hơn, trình cài đặt web tích hợp sẵn và hệ thống plugin để mở rộng bảng điều khiển mà không cần phân nhánh mã nguồn. Mỗi máy chủ trò chơi được cấp phát trong vùng chứa Docker biệt lập riêng thông qua Wings daemon đi kèm, giúp tài nguyên được kiểm soát và máy chủ an toàn.

Tự hosting Pelican loại bỏ phí theo từng máy chủ của dịch vụ hosting trò chơi được quản lý và cung cấp cho người vận hành toàn quyền kiểm soát đối với thương hiệu, xác thực, eggs và lưu trữ cơ sở dữ liệu. Bản triển khai này đi kèm Panel cùng với MariaDB và Redis — Wings phải được cài đặt riêng trên mỗi node chạy máy chủ trò chơi.