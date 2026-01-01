Triển khai Linkwarden với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý dấu trang cộng tác lưu trữ toàn bộ ảnh chụp nhanh trang web để các liên kết đã lưu không bao giờ bị hỏng.
Chọn gói VPS cho Linkwarden
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Linkwarden
Linkwarden là một trình quản lý bookmark tự host giúp giải quyết vấn đề link bị hỏng bằng cách tự động lưu trữ các bản chụp toàn trang — bao gồm hình ảnh và định dạng — tại thời điểm bạn lưu một liên kết. Các bookmark của bạn vẫn có thể đọc được nhiều năm sau bất kể điều gì xảy ra với URL gốc. Bộ sưu tập, thẻ, đánh dấu và chú thích cho phép bạn xây dựng các cơ sở kiến thức có cấu trúc thay vì các danh sách liên kết phẳng.
Tự host Linkwarden mang lại cho bạn khả năng lưu trữ không giới hạn chỉ bị giới hạn bởi dung lượng lưu trữ VPS của bạn, quyền riêng tư hoàn toàn đối với các mẫu duyệt web của bạn và không có rủi ro mất hàng năm bookmark đã được tuyển chọn do một dịch vụ đám mây ngừng hoạt động hoặc thay đổi mô hình định giá của nó.
Các tính năng chính của Linkwarden
Lưu trữ toàn trang
Tự động chụp ảnh chụp toàn bộ trang kèm hình ảnh để nội dung đã đánh dấu được lưu giữ ngay cả khi các trang web gốc ngừng hoạt động.
Bộ sưu tập & Thẻ
Sắp xếp dấu trang thành các bộ sưu tập được đặt tên với các thẻ tùy chỉnh và chú thích để tạo cơ sở tri thức có cấu trúc, có thể tìm kiếm.
Cộng tác đa người dùng
Chia sẻ bộ sưu tập với đồng đội và kiểm soát quyền truy cập với quyền hạn theo từng người dùng để nghiên cứu nhóm và chia sẻ kiến thức.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên nội dung trang đã lưu trữ, tiêu đề, mô tả và chú thích để tìm bất cứ thứ gì trong bộ sưu tập của bạn ngay lập tức.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu trang trực tiếp từ Chrome hoặc Firefox chỉ với một cú nhấp chuột, với tiện ích mở rộng sẽ chụp nội dung trước khi nó biến mất.
Tại sao lại chạy Linkwarden trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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