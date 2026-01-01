Linkwarden là một trình quản lý bookmark tự host giúp giải quyết vấn đề link bị hỏng bằng cách tự động lưu trữ các bản chụp toàn trang — bao gồm hình ảnh và định dạng — tại thời điểm bạn lưu một liên kết. Các bookmark của bạn vẫn có thể đọc được nhiều năm sau bất kể điều gì xảy ra với URL gốc. Bộ sưu tập, thẻ, đánh dấu và chú thích cho phép bạn xây dựng các cơ sở kiến thức có cấu trúc thay vì các danh sách liên kết phẳng.

Tự host Linkwarden mang lại cho bạn khả năng lưu trữ không giới hạn chỉ bị giới hạn bởi dung lượng lưu trữ VPS của bạn, quyền riêng tư hoàn toàn đối với các mẫu duyệt web của bạn và không có rủi ro mất hàng năm bookmark đã được tuyển chọn do một dịch vụ đám mây ngừng hoạt động hoặc thay đổi mô hình định giá của nó.