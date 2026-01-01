Spoolman là một ứng dụng web tự lưu trữ để quản lý các cuộn sợi in 3D. Nó cung cấp cho các nhà sản xuất và trang trại in một danh mục tập trung của mọi cuộn sợi — theo dõi trọng lượng, vật liệu, màu sắc, nhà sản xuất và lượng sợi còn lại để bạn không bao giờ bắt đầu một bản in mà không đủ vật liệu. Không giống như bảng tính hoặc ghi chú dán, Spoolman lưu trữ mọi thứ trong một cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ, cung cấp một REST API rõ ràng để tích hợp với Klipper và Moonraker, và cung cấp một giao diện web (web UI) có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào trên mạng của bạn.

Việc tự lưu trữ Spoolman trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho tất cả dữ liệu kho hàng riêng tư và luôn có thể truy cập, mà không có phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Các cập nhật WebSocket theo thời gian thực có nghĩa là mọi client được kết nối đều thấy các thay đổi trong kho hàng ngay lập tức.