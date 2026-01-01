Triển khai Spoolman với một nhấp.
Công cụ theo dõi cuộn filament tự host dành cho những người đam mê 3D printing để quản lý kho, mức tiêu thụ và nhãn mã QR.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Spoolman
Spoolman là một ứng dụng web tự lưu trữ để quản lý các cuộn sợi in 3D. Nó cung cấp cho các nhà sản xuất và trang trại in một danh mục tập trung của mọi cuộn sợi — theo dõi trọng lượng, vật liệu, màu sắc, nhà sản xuất và lượng sợi còn lại để bạn không bao giờ bắt đầu một bản in mà không đủ vật liệu. Không giống như bảng tính hoặc ghi chú dán, Spoolman lưu trữ mọi thứ trong một cơ sở dữ liệu SQLite nhẹ, cung cấp một REST API rõ ràng để tích hợp với Klipper và Moonraker, và cung cấp một giao diện web (web UI) có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào trên mạng của bạn.
Việc tự lưu trữ Spoolman trên VPS của riêng bạn giúp giữ cho tất cả dữ liệu kho hàng riêng tư và luôn có thể truy cập, mà không có phí đăng ký hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba. Các cập nhật WebSocket theo thời gian thực có nghĩa là mọi client được kết nối đều thấy các thay đổi trong kho hàng ngay lập tức.
Các tính năng chính của Spoolman
Theo dõi tồn kho cuộn
Ghi lại nhà sản xuất, vật liệu, màu sắc, trọng lượng và lượng sợi còn lại của mỗi cuộn để bạn luôn biết những gì có sẵn trước khi bắt đầu in.
Tích hợp Klipper và Moonraker
API REST tích hợp sẵn với Klipper và Moonraker để máy in 3D của bạn có thể ghi nhận lượng sợi đã dùng tự động mà không cần ghi nhật ký thủ công.
Trình tạo nhãn mã QR
In nhãn QR dính cho từng cuộn — một lần quét nhanh từ bất kỳ trình duyệt di động nào sẽ hiển thị đầy đủ thông tin vật liệu và trọng lượng còn lại.
Cập nhật WebSocket theo thời gian thực
Thay đổi hàng tồn kho được đẩy đến tất cả các máy khách được kết nối ngay lập tức qua WebSockets, giúp bảng điều khiển và bộ lọc luôn đồng bộ mà không cần làm mới thủ công.
Nhiều database backends
Mặc định sử dụng SQLite không cần cấu hình cho các thiết lập người dùng đơn, với tùy chọn hỗ trợ PostgreSQL và MariaDB cho các hệ thống in dùng chung và khối lượng ghi cao hơn.
Tại sao lại chạy Spoolman trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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