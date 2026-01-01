Triển khai NSQ với 1 nhấp.
Nền tảng nhắn tin phân tán thời gian thực được thiết kế cho khả năng chịu lỗi và truyền phát dữ liệu thông lượng cao trên quy mô lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NSQ
NSQ là một nền tảng nhắn tin phân tán thời gian thực ban đầu được xây dựng tại Bitly để xử lý hàng tỷ tin nhắn mỗi ngày. Không giống như các broker truyền thống, NSQ hoạt động như một cluster phi tập trung gồm các daemon nhỏ — không có nút thắt cổ chai broker đơn lẻ, không có master node và không có trạng thái chia sẻ — do đó các producer và consumer có thể mở rộng theo chiều ngang mà không cần cấu hình lại.
Tự host NSQ trên VPS của riêng bạn giúp giữ các luồng sự kiện khối lượng lớn, telemetry và các async job pipeline bên trong infrastructure của bạn mà không có phí mỗi tin nhắn và không bị managed-service throttling. Web admin đi kèm cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực về topics, channels và message rates, trong khi dịch vụ khám phá lookupd loại bỏ nhu cầu về các hard-coded broker address trên toàn bộ hệ thống của bạn.
Các tính năng chính của NSQ
Cấu trúc liên kết phi tập trung
Chạy các nsqd daemon được đặt cùng vị trí với các producers và sử dụng nsqlookupd để khám phá — không có điểm lỗi duy nhất và không có broker trung tâm nào gây tắc nghẽn thông lượng.
Phân phối ít nhất một lần
Hàng đợi thông điệp bền vững với cơ chế tràn đĩa đảm bảo các thông điệp không bị mất khi ứng dụng nhận ngừng hoạt động và lưu lượng truy cập tăng đột biến, mà không làm mất bất kỳ sự kiện nào.
Phân phối rộng kênh
Các chủ đề được phát sóng đến nhiều kênh độc lập, cho phép các nhóm người tiêu dùng khác nhau xử lý cùng một luồng sự kiện song song mà không cần phối hợp.
Realtime admin UI
Bảng điều khiển nsqadmin dựa trên trình duyệt hiển thị tốc độ tin nhắn trực tiếp, độ sâu trên mỗi kênh và số liệu thống kê trên mỗi nút để bạn có thể khắc phục sự cố luồng mà không cần công cụ CLI.
Máy khách HTTP và TCP
Các thư viện client gốc bằng Go, Python, Java, Node.js và nhiều ngôn ngữ khác, cùng với API HTTP đơn giản để xuất bản — tích hợp từ bất kỳ ngôn ngữ nào mà không cần giao thức tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy NSQ trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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