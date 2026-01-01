NSQ là một nền tảng nhắn tin phân tán thời gian thực ban đầu được xây dựng tại Bitly để xử lý hàng tỷ tin nhắn mỗi ngày. Không giống như các broker truyền thống, NSQ hoạt động như một cluster phi tập trung gồm các daemon nhỏ — không có nút thắt cổ chai broker đơn lẻ, không có master node và không có trạng thái chia sẻ — do đó các producer và consumer có thể mở rộng theo chiều ngang mà không cần cấu hình lại.

Tự host NSQ trên VPS của riêng bạn giúp giữ các luồng sự kiện khối lượng lớn, telemetry và các async job pipeline bên trong infrastructure của bạn mà không có phí mỗi tin nhắn và không bị managed-service throttling. Web admin đi kèm cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực về topics, channels và message rates, trong khi dịch vụ khám phá lookupd loại bỏ nhu cầu về các hard-coded broker address trên toàn bộ hệ thống của bạn.