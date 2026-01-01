Triển khai Focalboard một nhấp chuột.
Công cụ quản lý dự án mã nguồn mở với Kanban, bảng, thư viện và chế độ xem lịch dành cho các nhóm và cá nhân.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Focalboard
Focalboard là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Mattermost, như một giải pháp tự lưu trữ thay thế cho Trello, Notion và Asana. Nó kết hợp các bảng Kanban trực quan với nhiều chế độ xem — Table, Gallery và Calendar — để bạn có thể hình dung cùng một dữ liệu dự án theo bất kỳ định dạng nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. Các thẻ hỗ trợ các thuộc tính tùy chỉnh, nhãn, ngày đến hạn và tệp đính kèm, thích ứng với mọi loại dự án từ các đợt chạy nước rút phần mềm đến lịch nội dung.
Tự lưu trữ Focalboard trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn bảng, thẻ và thành viên nhóm với chi phí dự đoán được — không tính phí theo người dùng, không giới hạn số lượng bảng và không có rủi ro dữ liệu dự án của bạn bị kiếm tiền. Backend SQLite nhẹ không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp việc triển khai và bảo trì đơn giản.
Các tính năng chính của Focalboard
Nhiều Chế độ Xem
Chuyển đổi giữa các chế độ xem Kanban, bảng, thư viện và lịch của cùng một dữ liệu để phù hợp với cách bạn suy nghĩ về dự án của mình.
Thuộc tính tùy chỉnh
Thêm trường tùy chỉnh, nhãn, ngày và người được giao vào thẻ để điều chỉnh từng bảng theo yêu cầu quy trình làm việc cụ thể của bạn.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa bảng đồng thời, với các bình luận và @đề cập giúp giữ giao tiếp trong ngữ cảnh.
Nhập từ các công cụ phổ biến
Di chuyển các dự án hiện có từ Trello, Asana và Notion sử dụng chức năng nhập tích hợp để tránh bắt đầu lại từ đầu.
Mẫu bảng
Các mẫu dựng sẵn cho các loại dự án phổ biến giúp bạn thiết lập một bảng mới chỉ trong vài giây với cấu trúc phù hợp đã được thiết lập sẵn.
Tại sao lại chạy Focalboard trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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