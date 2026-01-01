Focalboard là một nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Mattermost, như một giải pháp tự lưu trữ thay thế cho Trello, Notion và Asana. Nó kết hợp các bảng Kanban trực quan với nhiều chế độ xem — Table, Gallery và Calendar — để bạn có thể hình dung cùng một dữ liệu dự án theo bất kỳ định dạng nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình. Các thẻ hỗ trợ các thuộc tính tùy chỉnh, nhãn, ngày đến hạn và tệp đính kèm, thích ứng với mọi loại dự án từ các đợt chạy nước rút phần mềm đến lịch nội dung.

Tự lưu trữ Focalboard trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn bảng, thẻ và thành viên nhóm với chi phí dự đoán được — không tính phí theo người dùng, không giới hạn số lượng bảng và không có rủi ro dữ liệu dự án của bạn bị kiếm tiền. Backend SQLite nhẹ không yêu cầu cơ sở dữ liệu bên ngoài, giúp việc triển khai và bảo trì đơn giản.