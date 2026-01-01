Triển khai Shoutrrr chỉ với một nhấp.
Công cụ lên lịch đăng bài mạng xã hội mã nguồn mở, tự lưu trữ cho X, Bluesky và LinkedIn — viết một lần và đăng tải mọi nơi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shoutrrr
Shoutrrr là một công cụ lên lịch đăng bài mạng xã hội open-source được xây dựng như một giải pháp thay thế self-hosted cho Buffer, Typefully và Hootsuite. Nó cho phép bạn soạn một bài đăng một lần và xếp hàng nó trên X (Twitter), Bluesky và LinkedIn từ một bảng điều khiển duy nhất, với khả năng xử lý giới hạn ký tự cho từng mạng, kết nối tài khoản dựa trên OAuth và một worker tích hợp sẵn sẽ đăng bài theo lịch trình trong nền.
Tự host Shoutrrr trên VPS của bạn giúp giữ các bản nháp, hàng đợi đã lên lịch và tài khoản mạng xã hội đã kết nối bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có giá theo chỗ ngồi, không có hạn ngạch bài đăng và không có bên thứ ba nào truy cập vào chiến lược nội dung của bạn. Cấu hình SQLite mặc định chạy trong một container duy nhất, trong khi persistent volumes đảm bảo các tệp tải lên và dữ liệu vẫn tồn tại sau các lần redeploy.
Các tính năng chính của Shoutrrr
Xuất bản đa mạng
Soạn một bài đăng một lần và đăng lên X, Bluesky và LinkedIn cùng lúc với giới hạn ký tự cho từng nền tảng và hiển thị bản xem trước.
Bộ lập lịch nền
Trình xử lý hàng đợi tích hợp và bộ lập lịch cron xuất bản bài đăng của bạn vào thời gian đã định mà không cần mở tab trình duyệt.
Liên kết tài khoản OAuth
Kết nối X và LinkedIn qua OAuth 2.0 và Bluesky qua mật khẩu ứng dụng — thông tin xác thực và token vẫn nằm trong triển khai của riêng bạn.
SQLite theo mặc định
Được đóng gói trong một container duy nhất với SQLite để lưu trữ — không cần quản lý cơ sở dữ liệu hoặc bộ nhớ đệm bên ngoài, với các tùy chọn nâng cấp lên Postgres và Redis.
Chỉ số tương tác
Các chỉ số tích hợp sẵn ghi lại hiệu suất bài đăng theo thời gian để bạn có thể so sánh các mạng và tinh chỉnh chiến lược mà không cần công cụ phân tích bên ngoài.
Tại sao lại chạy Shoutrrr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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