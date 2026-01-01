Shoutrrr là một công cụ lên lịch đăng bài mạng xã hội open-source được xây dựng như một giải pháp thay thế self-hosted cho Buffer, Typefully và Hootsuite. Nó cho phép bạn soạn một bài đăng một lần và xếp hàng nó trên X (Twitter), Bluesky và LinkedIn từ một bảng điều khiển duy nhất, với khả năng xử lý giới hạn ký tự cho từng mạng, kết nối tài khoản dựa trên OAuth và một worker tích hợp sẵn sẽ đăng bài theo lịch trình trong nền.

Tự host Shoutrrr trên VPS của bạn giúp giữ các bản nháp, hàng đợi đã lên lịch và tài khoản mạng xã hội đã kết nối bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn — không có giá theo chỗ ngồi, không có hạn ngạch bài đăng và không có bên thứ ba nào truy cập vào chiến lược nội dung của bạn. Cấu hình SQLite mặc định chạy trong một container duy nhất, trong khi persistent volumes đảm bảo các tệp tải lên và dữ liệu vẫn tồn tại sau các lần redeploy.