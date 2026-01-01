Plone là một CMS mã nguồn mở trưởng thành, cấp doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Python vững chắc. Nó cung cấp năng lượng cho hàng nghìn trang web của các cơ quan chính phủ, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tập đoàn toàn cầu, với lịch sử hơn 20 năm mà không có bất kỳ lỗ hổng thực thi mã từ xa nào được báo cáo. Plone 6 đi kèm với Classic UI — một môi trường biên tập đầy đủ tính năng với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, nội dung đa ngôn ngữ, quản lý phiên bản và một hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú với hơn 300 gói.

Tự host Plone trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn nội dung và dữ liệu người dùng của mình, không cần cấp phép theo từng chỗ ngồi, và sự linh hoạt để mở rộng nền tảng thông qua các tiện ích bổ sung Python và một REST API hỗ trợ các quy trình làm việc xuất bản headless và hybrid.