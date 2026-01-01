Triển khai Plone với một cú nhấp.
Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở an toàn, được tin cậy bởi các chính phủ, trường đại học và doanh nghiệp trong hơn hai thập kỷ qua.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plone
Plone là một CMS mã nguồn mở trưởng thành, cấp doanh nghiệp, được xây dựng trên nền tảng Python vững chắc. Nó cung cấp năng lượng cho hàng nghìn trang web của các cơ quan chính phủ, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tập đoàn toàn cầu, với lịch sử hơn 20 năm mà không có bất kỳ lỗ hổng thực thi mã từ xa nào được báo cáo. Plone 6 đi kèm với Classic UI — một môi trường biên tập đầy đủ tính năng với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, nội dung đa ngôn ngữ, quản lý phiên bản và một hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú với hơn 300 gói.
Tự host Plone trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn nội dung và dữ liệu người dùng của mình, không cần cấp phép theo từng chỗ ngồi, và sự linh hoạt để mở rộng nền tảng thông qua các tiện ích bổ sung Python và một REST API hỗ trợ các quy trình làm việc xuất bản headless và hybrid.
Các tính năng chính của Plone
Bảo mật cấp doanh nghiệp
Plone có lịch sử bảo mật 20 năm và một đội ngũ bảo mật chuyên trách — biến nó thành CMS được lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức chính phủ và y tế, những nơi không thể chấp nhận các vụ vi phạm bảo mật.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Xác định vai trò và quyền hạn ở bất kỳ cấp độ nào của cây nội dung, để người chỉnh sửa, người đánh giá và người đọc chỉ xem và sửa đổi những gì họ được phép truy cập.
Quản lý phiên bản nội dung đầy đủ
Mọi thay đổi nội dung đều được theo dõi và có thể hoàn tác — so sánh các phiên bản, khôi phục trạng thái trước đó và duy trì nhật ký kiểm toán đầy đủ mà không cần plugin bổ sung.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Quản lý nội dung bằng nhiều ngôn ngữ với quy trình dịch thuật tích hợp sẵn, điều hướng nhận biết ngôn ngữ và các quyền kiểm soát xuất bản theo từng ngôn ngữ.
REST API
Lớp plone.restapi cung cấp tất cả nội dung và cấu hình dưới dạng các điểm cuối JSON, cho phép xuất bản headless, ứng dụng di động và tích hợp của bên thứ ba.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng
Hơn 300 tiện ích bổ sung từ cộng đồng bao gồm thương mại điện tử, xác thực LDAP, tìm kiếm nâng cao và quy trình làm việc tùy chỉnh — tất cả đều có thể cài đặt mà không cần phân nhánh lõi.
Tại sao lại chạy Plone trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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