Opengist là một pastebin tự host lưu trữ mọi đoạn mã dưới dạng một kho lưu trữ Git thực sự. Không giống như các công cụ dán mã dựa trên cơ sở dữ liệu, mỗi gist có thể được nhân bản hoàn toàn — người dùng có thể đẩy các bản cập nhật, xem toàn bộ lịch sử commit và cộng tác thông qua các lệnh Git tiêu chuẩn qua HTTP hoặc SSH. Một giao diện web gọn gàng cung cấp tính năng tô sáng cú pháp, tìm kiếm toàn văn bản và các chế độ hiển thị công khai, riêng tư và không niêm yết cho mỗi đoạn mã.

Việc host Opengist trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu các đoạn mã và nội dung dán của mình mà không cần chia sẻ chúng với các dịch vụ của bên thứ ba. SQLite được sử dụng mặc định mà không yêu cầu thêm container cơ sở dữ liệu nào. Người dùng đầu tiên đăng ký trở thành quản trị viên với quyền truy cập vào các cài đặt trên toàn bộ instance và quản lý người dùng.