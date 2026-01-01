Giảm giá lên đến 69% cho Opengist

Triển khai Opengist với một nhấp.

Pastebin tự host, được hỗ trợ bởi Git để chia sẻ các đoạn mã với tính năng tô sáng cú pháp và lịch sử phiên bản đầy đủ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Opengist với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Opengist

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Opengist

Opengist là một pastebin tự host lưu trữ mọi đoạn mã dưới dạng một kho lưu trữ Git thực sự. Không giống như các công cụ dán mã dựa trên cơ sở dữ liệu, mỗi gist có thể được nhân bản hoàn toàn — người dùng có thể đẩy các bản cập nhật, xem toàn bộ lịch sử commit và cộng tác thông qua các lệnh Git tiêu chuẩn qua HTTP hoặc SSH. Một giao diện web gọn gàng cung cấp tính năng tô sáng cú pháp, tìm kiếm toàn văn bản và các chế độ hiển thị công khai, riêng tư và không niêm yết cho mỗi đoạn mã.

Việc host Opengist trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu các đoạn mã và nội dung dán của mình mà không cần chia sẻ chúng với các dịch vụ của bên thứ ba. SQLite được sử dụng mặc định mà không yêu cầu thêm container cơ sở dữ liệu nào. Người dùng đầu tiên đăng ký trở thành quản trị viên với quyền truy cập vào các cài đặt trên toàn bộ instance và quản lý người dùng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Opengist

Lưu trữ Git

Mỗi đoạn mã được lưu trữ dưới dạng kho lưu trữ Git thực, cung cấp lịch sử phiên bản, các bản khác biệt (diffs) và quyền truy cập sao chép (clone) qua HTTP hoặc SSH ngay lập tức.

Tô sáng cú pháp

Hỗ trợ hàng trăm ngôn ngữ với tính năng tự động phát hiện và ghi đè thủ công để làm nổi bật chính xác bất kỳ đoạn mã hoặc tệp cấu hình nào.

Điều khiển hiển thị

Thiết lập các gist riêng lẻ ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không được liệt kê để kiểm soát chính xác ai có thể khám phá và xem các đoạn mã của bạn.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm trên tất cả các gist theo nội dung, tên tệp hoặc ngôn ngữ bằng cách sử dụng chỉ mục Bleve tích hợp sẵn — không yêu cầu công cụ tìm kiếm bên ngoài.

Đăng nhập OAuth

Đăng nhập bằng GitHub, GitLab, Gitea hoặc bất kỳ nhà cung cấp tương thích OIDC nào thay vì quản lý một tài khoản cục bộ riêng biệt.

Đoạn mã nhúng

Nhúng bất kỳ gist nào vào các trang bên ngoài bằng một thẻ script được tạo, hiển thị mã trực tiếp, được tô sáng cú pháp ngay trong dòng.

Tại sao lại chạy Opengist trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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