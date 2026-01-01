Triển khai Opengist với một nhấp.
Pastebin tự host, được hỗ trợ bởi Git để chia sẻ các đoạn mã với tính năng tô sáng cú pháp và lịch sử phiên bản đầy đủ.
Chọn gói VPS cho Opengist
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Opengist
Opengist là một pastebin tự host lưu trữ mọi đoạn mã dưới dạng một kho lưu trữ Git thực sự. Không giống như các công cụ dán mã dựa trên cơ sở dữ liệu, mỗi gist có thể được nhân bản hoàn toàn — người dùng có thể đẩy các bản cập nhật, xem toàn bộ lịch sử commit và cộng tác thông qua các lệnh Git tiêu chuẩn qua HTTP hoặc SSH. Một giao diện web gọn gàng cung cấp tính năng tô sáng cú pháp, tìm kiếm toàn văn bản và các chế độ hiển thị công khai, riêng tư và không niêm yết cho mỗi đoạn mã.
Việc host Opengist trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu các đoạn mã và nội dung dán của mình mà không cần chia sẻ chúng với các dịch vụ của bên thứ ba. SQLite được sử dụng mặc định mà không yêu cầu thêm container cơ sở dữ liệu nào. Người dùng đầu tiên đăng ký trở thành quản trị viên với quyền truy cập vào các cài đặt trên toàn bộ instance và quản lý người dùng.
Các tính năng chính của Opengist
Lưu trữ Git
Mỗi đoạn mã được lưu trữ dưới dạng kho lưu trữ Git thực, cung cấp lịch sử phiên bản, các bản khác biệt (diffs) và quyền truy cập sao chép (clone) qua HTTP hoặc SSH ngay lập tức.
Tô sáng cú pháp
Hỗ trợ hàng trăm ngôn ngữ với tính năng tự động phát hiện và ghi đè thủ công để làm nổi bật chính xác bất kỳ đoạn mã hoặc tệp cấu hình nào.
Điều khiển hiển thị
Thiết lập các gist riêng lẻ ở chế độ công khai, riêng tư hoặc không được liệt kê để kiểm soát chính xác ai có thể khám phá và xem các đoạn mã của bạn.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên tất cả các gist theo nội dung, tên tệp hoặc ngôn ngữ bằng cách sử dụng chỉ mục Bleve tích hợp sẵn — không yêu cầu công cụ tìm kiếm bên ngoài.
Đăng nhập OAuth
Đăng nhập bằng GitHub, GitLab, Gitea hoặc bất kỳ nhà cung cấp tương thích OIDC nào thay vì quản lý một tài khoản cục bộ riêng biệt.
Đoạn mã nhúng
Nhúng bất kỳ gist nào vào các trang bên ngoài bằng một thẻ script được tạo, hiển thị mã trực tiếp, được tô sáng cú pháp ngay trong dòng.
Tại sao lại chạy Opengist trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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