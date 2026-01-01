Triển khai Scoold với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng Hỏi & Đáp kiểu Stack Overflow tự host dành cho các nhóm, lớp học và chia sẻ kiến thức nội bộ.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Scoold
Scoold là một nền tảng hỏi đáp và chia sẻ kiến thức mã nguồn mở, lấy cảm hứng từ Stack Overflow, được xây dựng chuyên biệt cho các nhóm, trường học và tổ chức cần một nơi có cấu trúc để ghi lại các câu hỏi, câu trả lời và kiến thức nội bộ. Giao diện người dùng Spring Boot dạng single-JAR được kết hợp với Para backend, xử lý xác thực, tìm kiếm và lưu trữ, đồng thời được đóng gói trong triển khai này với một kho lưu trữ H2 nhúng sẵn sàng sử dụng ngay khi khởi động lần đầu.
Tự host Scoold giúp giữ mọi câu hỏi, câu trả lời, lượt bình chọn và danh tính người dùng trên VPS của riêng bạn thay vì một dịch vụ hỏi đáp SaaS của bên thứ ba. Không có phí theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp đối với cơ sở kiến thức của bạn, và giấy phép Apache 2.0 cho phép bạn điều chỉnh các quy tắc bình chọn, huy hiệu, không gian và nhà cung cấp xác thực để phù hợp với cách nhóm của bạn thực sự hoạt động.
Các tính năng chính của Scoold
Quy trình làm việc của Stack Overflow
Bỏ phiếu, câu trả lời được chấp nhận, danh tiếng, huy hiệu và thẻ mang lại cho những người đóng góp quy trình hỏi-đáp quen thuộc tương tự như Stack Overflow công khai, không cần làm quen nhiều cho các thành viên mới trong nhóm.
Không gian dành cho nhóm
Nhóm các câu hỏi và người dùng vào các Không gian (Spaces) riêng biệt để bộ phận kỹ thuật, hỗ trợ và nhân sự có thể chia sẻ một cài đặt Scoold duy nhất mà không làm nội dung của họ bị lẫn vào nhau.
Gói Para backend
Máy chủ ứng dụng Para được triển khai cùng với Scoold và tự động khởi tạo khi khởi động lần đầu, do đó xác thực, tìm kiếm và lưu trữ hoạt động ngay lập tức mà không cần thiết lập riêng biệt.
Đăng nhập Social và LDAP
Đăng nhập bằng Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, hoặc email và mật khẩu — chọn các nhà cung cấp danh tính mà tổ chức của bạn đã sử dụng mà không cần viết mã auth tùy chỉnh.
Markdown và khối mã
Markdown kiểu GitHub với các khối mã được tô sáng cú pháp, bảng, danh sách tác vụ và biểu tượng cảm xúc khiến Scoold trở thành lựa chọn phù hợp tự nhiên cho các nhóm kỹ thuật ghi lại các vấn đề và giải pháp kỹ thuật.
REST API và webhooks
Giao diện REST OpenAPI 3.0 và webhook đã ký cho phép bạn tạo script báo cáo, nhập nội dung Hỏi & Đáp cũ và tích hợp Scoold vào chat, Zapier hoặc hệ thống tự động hóa của riêng bạn.
Tại sao lại chạy Scoold trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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