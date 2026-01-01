Scoold là một nền tảng hỏi đáp và chia sẻ kiến thức mã nguồn mở, lấy cảm hứng từ Stack Overflow, được xây dựng chuyên biệt cho các nhóm, trường học và tổ chức cần một nơi có cấu trúc để ghi lại các câu hỏi, câu trả lời và kiến thức nội bộ. Giao diện người dùng Spring Boot dạng single-JAR được kết hợp với Para backend, xử lý xác thực, tìm kiếm và lưu trữ, đồng thời được đóng gói trong triển khai này với một kho lưu trữ H2 nhúng sẵn sàng sử dụng ngay khi khởi động lần đầu.

Tự host Scoold giúp giữ mọi câu hỏi, câu trả lời, lượt bình chọn và danh tính người dùng trên VPS của riêng bạn thay vì một dịch vụ hỏi đáp SaaS của bên thứ ba. Không có phí theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp đối với cơ sở kiến thức của bạn, và giấy phép Apache 2.0 cho phép bạn điều chỉnh các quy tắc bình chọn, huy hiệu, không gian và nhà cung cấp xác thực để phù hợp với cách nhóm của bạn thực sự hoạt động.