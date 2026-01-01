Triển khai Dialoqbase với cài đặt một nhấp chuột.
Trình tạo chatbot tự host với cơ sở tri thức riêng tư và các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ và nhúng có thể cắm thêm.
Chọn gói VPS cho Dialoqbase
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dialoqbase
Dialoqbase là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các chatbot tùy chỉnh dựa trên cơ sở tri thức của riêng bạn. Tài liệu, trang web, PDF, kho lưu trữ GitHub, bản ghi âm thanh và video có thể được nhập và lập chỉ mục bằng PostgreSQL với pgvector, sau đó được truy vấn thông qua bất kỳ mô hình ngôn ngữ được hỗ trợ nào — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, hoặc một phiên bản Local AI tự lưu trữ. Việc chuyển đổi nhà cung cấp không yêu cầu lập chỉ mục lại các nguồn của bạn.
Tự lưu trữ Dialoqbase trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, lịch sử cuộc trò chuyện và khóa API của nhà cung cấp dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí mỗi tin nhắn hoặc bị khóa vào SaaS của bên thứ ba. Các tích hợp kênh tích hợp sẵn cho phép bạn xuất bản cùng một bot lên Telegram, Discord, WhatsApp hoặc một tiện ích web có thể nhúng.
Các tính năng chính của Dialoqbase
Kiến thức cơ bản riêng tư
Thu nạp PDF, trang web, sơ đồ trang web, tài liệu Word, kho lưu trữ GitHub, văn bản thuần túy, và bản ghi âm thanh hoặc video để làm nền tảng cho mỗi bot bằng dữ liệu của riêng bạn.
LLMs đa nhà cung cấp
Chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama và Local AI mà không cần lập chỉ mục lại các nguồn của bạn hoặc viết lại các lời nhắc.
Postgres vector search
Nhúng vector nằm trong PostgreSQL với pgvector, vì vậy một cơ sở dữ liệu duy nhất hỗ trợ siêu dữ liệu, lịch sử cuộc trò chuyện và tìm kiếm tương đồng.
Tích hợp kênh
Triển khai cùng một bot lên Telegram, Discord, WhatsApp hoặc một tiện ích web có thể nhúng từ một cấu hình duy nhất.
Web widget có thể nhúng
Thêm một thẻ script ngắn vào bất kỳ trang web nào để phục vụ bot của bạn như một tiện ích trò chuyện nổi mà không cần viết mã front-end.
Truy cập REST API
Một REST API cho phép bạn kích hoạt các cuộc hội thoại, đào tạo lại trên các nguồn mới và đưa phản hồi vào các ứng dụng và tự động hóa tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Dialoqbase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.