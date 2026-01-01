Dialoqbase là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các chatbot tùy chỉnh dựa trên cơ sở tri thức của riêng bạn. Tài liệu, trang web, PDF, kho lưu trữ GitHub, bản ghi âm thanh và video có thể được nhập và lập chỉ mục bằng PostgreSQL với pgvector, sau đó được truy vấn thông qua bất kỳ mô hình ngôn ngữ được hỗ trợ nào — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, hoặc một phiên bản Local AI tự lưu trữ. Việc chuyển đổi nhà cung cấp không yêu cầu lập chỉ mục lại các nguồn của bạn.

Tự lưu trữ Dialoqbase trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, lịch sử cuộc trò chuyện và khóa API của nhà cung cấp dưới sự kiểm soát của bạn, không có phí mỗi tin nhắn hoặc bị khóa vào SaaS của bên thứ ba. Các tích hợp kênh tích hợp sẵn cho phép bạn xuất bản cùng một bot lên Telegram, Discord, WhatsApp hoặc một tiện ích web có thể nhúng.