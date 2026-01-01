Triển khai Many Notes với một nhấp cài đặt.
Ứng dụng ghi chú Markdown mã nguồn mở với kho lưu trữ, tìm kiếm toàn văn bản và cộng tác đa người dùng.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Many Notes
Many Notes là một ứng dụng ghi chú Markdown tự lưu trữ cho phép bạn sắp xếp suy nghĩ của mình thành các vault — các vùng chứa linh hoạt giúp giữ các tệp liên quan cùng nhau hoặc tách biệt, tùy thuộc vào cách bạn muốn làm việc. Ghi chú được lưu trữ cả trong cơ sở dữ liệu và trên hệ thống tệp, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn và khả năng di động cho nội dung của bạn mà không bị ràng buộc vào bất kỳ định dạng độc quyền nào.
Ngoài chức năng ghi chú cơ bản, Many Notes hỗ trợ nhiều người dùng với tính năng xác thực, chia sẻ vault để cộng tác nhóm, phát sóng thời gian thực, backlinks và thẻ để kết nối các ghi chú liên quan, và tìm kiếm toàn văn nhanh chóng được cung cấp bởi Typesense. Đăng nhập OAuth qua GitHub, Google, GitLab và các nhà cung cấp khác giúp quản lý quyền truy cập linh hoạt cho cả cá nhân và nhóm.
Các tính năng chính của Many Notes
Tổ chức kho lưu trữ
Nhóm ghi chú vào các kho riêng biệt hoặc giữ mọi thứ trong một kho — mỗi kho là một thư mục di động giúp bạn kiểm soát hoàn toàn cấu trúc tệp của mình.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm nhanh, chịu lỗi chính tả được hỗ trợ bởi Typesense cho phép bạn tìm bất kỳ ghi chú nào ngay lập tức trên tất cả các kho lưu trữ của bạn.
Cộng tác đa người dùng
Mời những người dùng đã đăng ký khác truy cập vào các kho lưu trữ của bạn và cộng tác trên các ghi chú trong thời gian thực với giao diện cập nhật trực tiếp.
Hỗ trợ đăng nhập OAuth
Xác thực bằng GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack và các nhà cung cấp OAuth khác để quản lý quyền truy cập linh hoạt, không cần mật khẩu.
Trình soạn thảo Markdown phong phú
Trình chỉnh sửa nâng cao với tính năng tự động lưu, mẫu, liên kết ngược, thẻ và xuất PDF giúp quy trình viết của bạn không bị gián đoạn.
Ứng dụng web tiến bộ
Cài đặt Many Notes dưới dạng PWA để có trải nghiệm giống ứng dụng gốc trên máy tính và thiết bị di động, bao gồm cả điều hướng hoạt động ngoại tuyến.
Tại sao lại chạy Many Notes trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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