Many Notes là một ứng dụng ghi chú Markdown tự lưu trữ cho phép bạn sắp xếp suy nghĩ của mình thành các vault — các vùng chứa linh hoạt giúp giữ các tệp liên quan cùng nhau hoặc tách biệt, tùy thuộc vào cách bạn muốn làm việc. Ghi chú được lưu trữ cả trong cơ sở dữ liệu và trên hệ thống tệp, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn và khả năng di động cho nội dung của bạn mà không bị ràng buộc vào bất kỳ định dạng độc quyền nào.

Ngoài chức năng ghi chú cơ bản, Many Notes hỗ trợ nhiều người dùng với tính năng xác thực, chia sẻ vault để cộng tác nhóm, phát sóng thời gian thực, backlinks và thẻ để kết nối các ghi chú liên quan, và tìm kiếm toàn văn nhanh chóng được cung cấp bởi Typesense. Đăng nhập OAuth qua GitHub, Google, GitLab và các nhà cung cấp khác giúp quản lý quyền truy cập linh hoạt cho cả cá nhân và nhóm.