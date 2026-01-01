Giảm giá lên đến 69% cho Many Notes

Triển khai Many Notes với một nhấp cài đặt.

Ứng dụng ghi chú Markdown mã nguồn mở với kho lưu trữ, tìm kiếm toàn văn bản và cộng tác đa người dùng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Many Notes với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Many Notes

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Many Notes

Many Notes là một ứng dụng ghi chú Markdown tự lưu trữ cho phép bạn sắp xếp suy nghĩ của mình thành các vault — các vùng chứa linh hoạt giúp giữ các tệp liên quan cùng nhau hoặc tách biệt, tùy thuộc vào cách bạn muốn làm việc. Ghi chú được lưu trữ cả trong cơ sở dữ liệu và trên hệ thống tệp, mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn và khả năng di động cho nội dung của bạn mà không bị ràng buộc vào bất kỳ định dạng độc quyền nào.

Ngoài chức năng ghi chú cơ bản, Many Notes hỗ trợ nhiều người dùng với tính năng xác thực, chia sẻ vault để cộng tác nhóm, phát sóng thời gian thực, backlinks và thẻ để kết nối các ghi chú liên quan, và tìm kiếm toàn văn nhanh chóng được cung cấp bởi Typesense. Đăng nhập OAuth qua GitHub, Google, GitLab và các nhà cung cấp khác giúp quản lý quyền truy cập linh hoạt cho cả cá nhân và nhóm.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Many Notes

Tổ chức kho lưu trữ

Nhóm ghi chú vào các kho riêng biệt hoặc giữ mọi thứ trong một kho — mỗi kho là một thư mục di động giúp bạn kiểm soát hoàn toàn cấu trúc tệp của mình.

Tìm kiếm toàn văn

Tìm kiếm nhanh, chịu lỗi chính tả được hỗ trợ bởi Typesense cho phép bạn tìm bất kỳ ghi chú nào ngay lập tức trên tất cả các kho lưu trữ của bạn.

Cộng tác đa người dùng

Mời những người dùng đã đăng ký khác truy cập vào các kho lưu trữ của bạn và cộng tác trên các ghi chú trong thời gian thực với giao diện cập nhật trực tiếp.

Hỗ trợ đăng nhập OAuth

Xác thực bằng GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack và các nhà cung cấp OAuth khác để quản lý quyền truy cập linh hoạt, không cần mật khẩu.

Trình soạn thảo Markdown phong phú

Trình chỉnh sửa nâng cao với tính năng tự động lưu, mẫu, liên kết ngược, thẻ và xuất PDF giúp quy trình viết của bạn không bị gián đoạn.

Ứng dụng web tiến bộ

Cài đặt Many Notes dưới dạng PWA để có trải nghiệm giống ứng dụng gốc trên máy tính và thiết bị di động, bao gồm cả điều hướng hoạt động ngoại tuyến.

Tại sao lại chạy Many Notes trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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