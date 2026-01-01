Giảm giá lên đến 69% cho PicoClaw

Triển khai PicoClaw với một nhấp.

Trợ lý AI siêu nhẹ được viết bằng Go với hỗ trợ MCP gốc và hơn 30 tích hợp nhà cung cấp LLM.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PicoClaw với một nhấp.

Chọn gói VPS cho PicoClaw

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PicoClaw

PicoClaw là một trợ lý AI mã nguồn mở độc lập, được khởi xướng bởi Sipeed và được viết hoàn toàn bằng Go từ đầu. Dự án được xây dựng lại thông qua một quy trình tự khởi động — AI Agent tự động điều khiển việc di chuyển kiến trúc và tối ưu hóa mã — tạo ra một tệp nhị phân tĩnh duy nhất khởi động trong vòng chưa đầy một giây và chạy trên một lõi CPU.

Được thiết kế nhỏ gọn, nhanh chóng và có thể triển khai ở bất cứ đâu, PicoClaw chạy các tác vụ tương tự như các framework agent nặng hơn nhiều trong khi chỉ tiêu thụ khoảng 10MB RAM. Tự host launcher trên một VPS cung cấp cho bạn một console dựa trên trình duyệt, cấu hình liên tục và một cổng kết nối chạy dài kết nối LLM bạn chọn với Telegram, Discord, Matrix, WeChat và bất kỳ MCP server nào bạn trỏ đến.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PicoClaw

Dung lượng cực thấp

Việc sử dụng bộ nhớ lõi dưới 10MB và thời gian khởi động dưới một giây có nghĩa là một VPS duy nhất có thể lưu trữ PicoClaw cùng với phần còn lại của ngăn xếp của bạn mà không gây ra chi phí phụ đáng kể.

Trình khởi chạy Web console

Trình khởi chạy dựa trên trình duyệt trên cổng 18800 sẽ hướng dẫn bạn thiết lập nhà cung cấp, kênh và cổng mà không cần chỉnh sửa thủ công các tệp JSON.

Hỗ trợ MCP gốc

Tích hợp Model Context Protocol hàng đầu cho phép bạn kết nối bất kỳ MCP server nào để mở rộng khả năng của agent mà không cần viết custom plugin.

Hơn 30 nhà cung cấp LLM

Sử dụng OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax và nhiều hơn nữa thông qua một cấu hình model_list duy nhất.

Cổng đa kênh

Cổng kết nối hoạt động liên tục cho phép tác nhân của bạn truy cập thông qua Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat và WeCom từ một lần triển khai duy nhất.

Định tuyến mô hình thông minh

Định tuyến dựa trên quy tắc gửi các truy vấn đơn giản đến các mô hình nhẹ và các truy vấn phức tạp đến các mô hình hàng đầu, cắt giảm chi phí API mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Tại sao lại chạy PicoClaw trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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