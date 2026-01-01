Triển khai PicoClaw với một nhấp.
Trợ lý AI siêu nhẹ được viết bằng Go với hỗ trợ MCP gốc và hơn 30 tích hợp nhà cung cấp LLM.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PicoClaw
PicoClaw là một trợ lý AI mã nguồn mở độc lập, được khởi xướng bởi Sipeed và được viết hoàn toàn bằng Go từ đầu. Dự án được xây dựng lại thông qua một quy trình tự khởi động — AI Agent tự động điều khiển việc di chuyển kiến trúc và tối ưu hóa mã — tạo ra một tệp nhị phân tĩnh duy nhất khởi động trong vòng chưa đầy một giây và chạy trên một lõi CPU.
Được thiết kế nhỏ gọn, nhanh chóng và có thể triển khai ở bất cứ đâu, PicoClaw chạy các tác vụ tương tự như các framework agent nặng hơn nhiều trong khi chỉ tiêu thụ khoảng 10MB RAM. Tự host launcher trên một VPS cung cấp cho bạn một console dựa trên trình duyệt, cấu hình liên tục và một cổng kết nối chạy dài kết nối LLM bạn chọn với Telegram, Discord, Matrix, WeChat và bất kỳ MCP server nào bạn trỏ đến.
Các tính năng chính của PicoClaw
Dung lượng cực thấp
Việc sử dụng bộ nhớ lõi dưới 10MB và thời gian khởi động dưới một giây có nghĩa là một VPS duy nhất có thể lưu trữ PicoClaw cùng với phần còn lại của ngăn xếp của bạn mà không gây ra chi phí phụ đáng kể.
Trình khởi chạy Web console
Trình khởi chạy dựa trên trình duyệt trên cổng 18800 sẽ hướng dẫn bạn thiết lập nhà cung cấp, kênh và cổng mà không cần chỉnh sửa thủ công các tệp JSON.
Hỗ trợ MCP gốc
Tích hợp Model Context Protocol hàng đầu cho phép bạn kết nối bất kỳ MCP server nào để mở rộng khả năng của agent mà không cần viết custom plugin.
Hơn 30 nhà cung cấp LLM
Sử dụng OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax và nhiều hơn nữa thông qua một cấu hình model_list duy nhất.
Cổng đa kênh
Cổng kết nối hoạt động liên tục cho phép tác nhân của bạn truy cập thông qua Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat và WeCom từ một lần triển khai duy nhất.
Định tuyến mô hình thông minh
Định tuyến dựa trên quy tắc gửi các truy vấn đơn giản đến các mô hình nhẹ và các truy vấn phức tạp đến các mô hình hàng đầu, cắt giảm chi phí API mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
Tại sao lại chạy PicoClaw trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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