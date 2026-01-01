PicoClaw là một trợ lý AI mã nguồn mở độc lập, được khởi xướng bởi Sipeed và được viết hoàn toàn bằng Go từ đầu. Dự án được xây dựng lại thông qua một quy trình tự khởi động — AI Agent tự động điều khiển việc di chuyển kiến trúc và tối ưu hóa mã — tạo ra một tệp nhị phân tĩnh duy nhất khởi động trong vòng chưa đầy một giây và chạy trên một lõi CPU.

Được thiết kế nhỏ gọn, nhanh chóng và có thể triển khai ở bất cứ đâu, PicoClaw chạy các tác vụ tương tự như các framework agent nặng hơn nhiều trong khi chỉ tiêu thụ khoảng 10MB RAM. Tự host launcher trên một VPS cung cấp cho bạn một console dựa trên trình duyệt, cấu hình liên tục và một cổng kết nối chạy dài kết nối LLM bạn chọn với Telegram, Discord, Matrix, WeChat và bất kỳ MCP server nào bạn trỏ đến.