Umami là một nền tảng web analytics nhanh, mã nguồn mở, theo dõi lưu lượng truy cập trang web mà không cần cookie, fingerprinting hoặc chia sẻ dữ liệu đa trang. Nó tuân thủ GDPR theo mặc định, biến nó thành một giải pháp thay thế trực tiếp cho Google Analytics dành cho các nhóm ưu tiên quyền riêng tư của khách truy cập và quyền sở hữu dữ liệu.

Tự host Umami trên VPS có nghĩa là tất cả dữ liệu khách truy cập vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Một cài đặt duy nhất được hỗ trợ bởi PostgreSQL có thể theo dõi nhiều trang web, sự kiện tùy chỉnh và chiến dịch UTM thông qua một dashboard sạch, thời gian thực có thể truy cập được cho toàn bộ nhóm của bạn.