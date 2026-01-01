Triển khai Umami Analytics với cài đặt một nhấp.
Giải pháp web analytics mã nguồn mở tập trung vào quyền riêng tư, thay thế cho Google Analytics, không sử dụng cookie và tuân thủ GDPR theo mặc định.
Chọn gói VPS cho Umami Analytics
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Umami Analytics
Umami là một nền tảng web analytics nhanh, mã nguồn mở, theo dõi lưu lượng truy cập trang web mà không cần cookie, fingerprinting hoặc chia sẻ dữ liệu đa trang. Nó tuân thủ GDPR theo mặc định, biến nó thành một giải pháp thay thế trực tiếp cho Google Analytics dành cho các nhóm ưu tiên quyền riêng tư của khách truy cập và quyền sở hữu dữ liệu.
Tự host Umami trên VPS có nghĩa là tất cả dữ liệu khách truy cập vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Một cài đặt duy nhất được hỗ trợ bởi PostgreSQL có thể theo dõi nhiều trang web, sự kiện tùy chỉnh và chiến dịch UTM thông qua một dashboard sạch, thời gian thực có thể truy cập được cho toàn bộ nhóm của bạn.
Các tính năng chính của Umami Analytics
Theo dõi không cookie
Umami thu thập dữ liệu phân tích mà không cần cookie hoặc các định danh cố định, đảm bảo tuân thủ GDPR và CCPA ngay lập tức.
Hỗ trợ đa trang
Theo dõi không giới hạn số lượng trang web từ một cài đặt Umami duy nhất với các bảng điều khiển riêng biệt và dữ liệu được cách ly cho mỗi thuộc tính.
Sự kiện tùy chỉnh
Theo dõi lượt nhấp nút, gửi biểu mẫu, tải xuống và bất kỳ tương tác tùy chỉnh nào của người dùng ngoài lượt xem trang tiêu chuẩn.
Trang tổng quan thời gian thực
Xem số lượng khách truy cập trực tiếp, các trang hàng đầu, nguồn giới thiệu và phân tích thiết bị được cập nhật theo thời gian thực mà không cần làm mới trang.
Theo dõi chiến dịch UTM
Đo lường hiệu suất của các chiến dịch marketing bằng cách theo dõi các thông số UTM trên tất cả các website được theo dõi của bạn.
Tại sao lại chạy Umami Analytics trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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