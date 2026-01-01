Triển khai GeoNetwork với cài đặt 1 nhấp.
Ứng dụng danh mục mã nguồn mở để quản lý siêu dữ liệu không gian địa lý, tập dữ liệu và các dịch vụ bản đồ tương tác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GeoNetwork
GeoNetwork là một ứng dụng danh mục mã nguồn mở, dựa trên tiêu chuẩn, được xây dựng để quản lý các tài nguyên tham chiếu không gian giữa các tổ chức. Được phát triển dưới sự bảo trợ của OSGeo foundation, nó cung cấp khả năng chỉnh sửa siêu dữ liệu, tìm kiếm liên kết và trình xem bản đồ nhúng hoạt động ngay lập tức với ISO 19115/19139, Dublin Core và OGC API Records.
Tự host GeoNetwork giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các bộ dữ liệu không gian địa lý nhạy cảm, thông tin xác thực thu thập và chính sách truy cập trên VPS của riêng bạn. Mẫu này tích hợp PostGIS để lưu trữ quan hệ và Elasticsearch để tìm kiếm được lập chỉ mục nhanh chóng, do đó danh mục đã sẵn sàng để sản xuất ngay khi khởi động.
Các tính năng chính của GeoNetwork
Danh mục metadata không gian
Quản lý ISO 19115/19139, Dublin Core và hồ sơ tuân thủ INSPIRE với tính năng xác thực tích hợp sẵn và chỉnh sửa theo mẫu.
Federated harvesting
Kéo siêu dữ liệu từ CSW, OAI-PMH, WMS, WFS và các nút GeoNetwork khác theo lịch trình để xây dựng một lớp khám phá duy nhất.
Tìm kiếm Elasticsearch
Tìm kiếm không gian toàn văn bản và có phân loại được hỗ trợ bởi hệ thống phụ trợ Elasticsearch tích hợp sẵn để có kết quả dưới một giây trên hàng triệu bản ghi.
Trình xem bản đồ nhúng
Xem trước các lớp WMS, WMTS và WFS trực tiếp từ một bản ghi bằng cách sử dụng ứng dụng bản đồ tích hợp dựa trên OpenLayers.
OGC API Bản ghi
Hiển thị nội dung danh mục thông qua CSW 2.0.2 và tiêu chuẩn OGC API Records hiện đại để tích hợp cổng thông tin địa lý hạ nguồn.
PostGIS backend
Đi kèm với cơ sở dữ liệu PostGIS để các hình học không gian, liên kết và quy tắc truy cập được duy trì trong một công cụ GIS mã nguồn mở đã được chứng minh.
Tại sao lại chạy GeoNetwork trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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