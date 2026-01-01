ILLA Builder là một nền tảng phát triển low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng công cụ nội bộ, bảng điều khiển và bảng quản trị mà không cần kỹ thuật front-end chuyên sâu. Thư viện thành phần kéo và thả kết hợp với sự hỗ trợ cho hơn 40 tích hợp — bao gồm PostgreSQL, MySQL, REST APIs và GraphQL — có nghĩa là các nhà phát triển có thể kết nối các nguồn dữ liệu thực và triển khai các ứng dụng hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.

Việc tự host ILLA Builder trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu doanh nghiệp bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ những lo ngại về chính sách chia sẻ dữ liệu SaaS hoặc giá theo chỗ ngồi. Image Docker tất cả trong một tích hợp mọi thứ cần thiết để chạy nền tảng, với các persistent volume đảm bảo các dự án và tài nguyên được kết nối của bạn được bảo toàn qua các lần khởi động lại và cập nhật.