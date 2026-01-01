Triển khai ILLA Builder với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng công cụ nội bộ, bảng điều khiển và bảng quản trị một cách trực quan.
Chọn gói VPS cho ILLA Builder
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ILLA Builder
ILLA Builder là một nền tảng phát triển low-code mã nguồn mở cho phép các nhóm xây dựng công cụ nội bộ, bảng điều khiển và bảng quản trị mà không cần kỹ thuật front-end chuyên sâu. Thư viện thành phần kéo và thả kết hợp với sự hỗ trợ cho hơn 40 tích hợp — bao gồm PostgreSQL, MySQL, REST APIs và GraphQL — có nghĩa là các nhà phát triển có thể kết nối các nguồn dữ liệu thực và triển khai các ứng dụng hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần.
Việc tự host ILLA Builder trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu doanh nghiệp bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ những lo ngại về chính sách chia sẻ dữ liệu SaaS hoặc giá theo chỗ ngồi. Image Docker tất cả trong một tích hợp mọi thứ cần thiết để chạy nền tảng, với các persistent volume đảm bảo các dự án và tài nguyên được kết nối của bạn được bảo toàn qua các lần khởi động lại và cập nhật.
Các tính năng chính của ILLA Builder
Trình tạo kéo và thả
Xây dựng giao diện người dùng từ thư viện thành phần phong phú — bảng, biểu mẫu, biểu đồ và nhiều hơn nữa — bằng cách kéo chúng vào một khung vẽ, mà không cần viết mã bố cục.
Hơn 40 tích hợp dữ liệu
Kết nối trực tiếp với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL và các dịch vụ phổ biến khác để cấp nguồn cho ứng dụng của bạn bằng dữ liệu trực tiếp.
JavaScript khắp mọi nơi
Viết logic tùy chỉnh trực tiếp bằng JavaScript để chuyển đổi dữ liệu, kích hoạt hành động và thêm hành vi có điều kiện, vượt xa những gì các công cụ không cần mã thường cho phép.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều thành viên nhóm có thể chỉnh sửa cùng một ứng dụng đồng thời, giúp các nhóm kỹ thuật và vận hành cùng nhau xây dựng và phát triển.
Kiểm soát dữ liệu tự lưu trữ
Chạy trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các nguồn dữ liệu được kết nối và logic ứng dụng trong cơ sở hạ tầng của bạn, hỗ trợ các yêu cầu về tuân thủ và lưu trú dữ liệu.
Tại sao lại chạy ILLA Builder trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.