FalkorDB là một công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Redis, được thiết kế cho các truy vấn đồ thị hiệu suất cao sử dụng ngôn ngữ truy vấn OpenCypher. Nó lưu trữ dữ liệu đồ thị nguyên bản trong bộ nhớ, cho phép thời gian duyệt dưới mili giây trên các mối quan hệ thực thể phức tạp — khiến nó rất phù hợp cho các pipeline GraphRAG, công cụ đề xuất, phát hiện gian lận, đồ thị nhận dạng và phân tích cấu trúc liên kết mạng.

FalkorDB đi kèm với giao diện người dùng (UI) dựa trên trình duyệt tích hợp sẵn trên cổng 3000, cho phép bạn khám phá đồ thị, chạy các truy vấn Cypher và trực quan hóa các mối quan hệ nút và cạnh mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu đồ thị của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không giới hạn truy vấn, không tính phí theo từng nút và có quyền truy cập trực tiếp để tinh chỉnh cài đặt hiệu suất.