Triển khai FalkorDB chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu đồ thị hiệu suất cao được xây dựng cho GraphRAG, đồ thị tri thức và các truy vấn Cypher theo thời gian thực ở quy mô lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FalkorDB
FalkorDB là một công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Redis, được thiết kế cho các truy vấn đồ thị hiệu suất cao sử dụng ngôn ngữ truy vấn OpenCypher. Nó lưu trữ dữ liệu đồ thị nguyên bản trong bộ nhớ, cho phép thời gian duyệt dưới mili giây trên các mối quan hệ thực thể phức tạp — khiến nó rất phù hợp cho các pipeline GraphRAG, công cụ đề xuất, phát hiện gian lận, đồ thị nhận dạng và phân tích cấu trúc liên kết mạng.
FalkorDB đi kèm với giao diện người dùng (UI) dựa trên trình duyệt tích hợp sẵn trên cổng 3000, cho phép bạn khám phá đồ thị, chạy các truy vấn Cypher và trực quan hóa các mối quan hệ nút và cạnh mà không cần bất kỳ công cụ bổ sung nào. Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu đồ thị của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không giới hạn truy vấn, không tính phí theo từng nút và có quyền truy cập trực tiếp để tinh chỉnh cài đặt hiệu suất.
Các tính năng chính của FalkorDB
OpenCypher Ngôn ngữ truy vấn
Viết các truy vấn đồ thị mạnh mẽ bằng OpenCypher, ngôn ngữ khai báo tiêu chuẩn công nghiệp để duyệt qua các nút, cạnh và mẫu.
Web UI tích hợp sẵn
Khám phá biểu đồ, chạy các truy vấn Cypher và trực quan hóa các mối quan hệ trực tiếp trong trình duyệt mà không cần cài đặt bất kỳ công cụ client bổ sung nào.
Hiệu suất trong bộ nhớ
Dữ liệu đồ thị được lưu trữ nguyên bản trong bộ nhớ, cho phép thời gian duyệt dưới mili giây ngay cả trên các mối quan hệ đa bước, được kết nối sâu sắc.
GraphRAG Sẵn sàng
Được tối ưu hóa cho các quy trình tạo sinh tăng cường truy xuất yêu cầu duyệt đồ thị tri thức chính xác, độ trễ thấp tại thời điểm suy luận.
Tương thích với Giao thức Redis
Giao tiếp bằng giao thức Redis để bất kỳ thư viện client Redis nào cũng có thể kết nối với FalkorDB mà không cần thêm driver hoặc SDK tùy chỉnh.
Xác thực mật khẩu
Bảo mật quyền truy cập bằng xác thực mật khẩu cấp độ Redis, giúp bảo vệ dữ liệu đồ thị của bạn khỏi các kết nối trái phép.
Tại sao lại chạy FalkorDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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