RStudio Server là phiên bản nền web của RStudio IDE, môi trường phát triển được sử dụng rộng rãi nhất cho R programming language. Nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt, mang đến cho các nhà khoa học dữ liệu, nhà thống kê và nhà nghiên cứu cùng một môi trường R giàu tính năng mà họ có trên máy tính để bàn cục bộ — script editor, console, plot viewer, package manager, và environment inspector — mà không yêu cầu R hoặc RStudio phải được cài đặt trên máy của mỗi người dùng.

Tự host RStudio Server trên một VPS mang đến cho nhóm của bạn một môi trường R ổn định được hỗ trợ bởi CPU và memory chuyên dụng. Các phân tích, cài đặt package và các datasets lớn vẫn nằm trên server thay vì tiêu thụ tài nguyên máy cục bộ, giúp việc chạy các tác vụ R đòi hỏi nhiều tính toán từ bất kỳ thiết bị nào trở nên khả thi.