Triển khai RStudio Server với cài đặt một nhấp chuột.
R IDE dựa trên trình duyệt để tính toán thống kê, phân tích dữ liệu và trực quan hóa mà không cần cài đặt cục bộ.
Chọn gói VPS cho RStudio Server
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RStudio Server
RStudio Server là phiên bản nền web của RStudio IDE, môi trường phát triển được sử dụng rộng rãi nhất cho R programming language. Nó chạy hoàn toàn trong trình duyệt, mang đến cho các nhà khoa học dữ liệu, nhà thống kê và nhà nghiên cứu cùng một môi trường R giàu tính năng mà họ có trên máy tính để bàn cục bộ — script editor, console, plot viewer, package manager, và environment inspector — mà không yêu cầu R hoặc RStudio phải được cài đặt trên máy của mỗi người dùng.
Tự host RStudio Server trên một VPS mang đến cho nhóm của bạn một môi trường R ổn định được hỗ trợ bởi CPU và memory chuyên dụng. Các phân tích, cài đặt package và các datasets lớn vẫn nằm trên server thay vì tiêu thụ tài nguyên máy cục bộ, giúp việc chạy các tác vụ R đòi hỏi nhiều tính toán từ bất kỳ thiết bị nào trở nên khả thi.
Các tính năng chính của RStudio Server
R IDE đầy đủ trên trình duyệt
Giao diện RStudio hoàn chỉnh — trình chỉnh sửa script, bảng điều khiển, trình duyệt môi trường và trình xem biểu đồ — chạy trong trình duyệt của bạn mà không yêu cầu cài đặt R cục bộ.
Sổ tay R Markdown
Tạo và kết xuất tài liệu R Markdown kết hợp mã, đầu ra và văn xuôi thành các báo cáo HTML, PDF hoặc Word có thể tái tạo chỉ với một cú nhấp chuột.
Phát triển ứng dụng Shiny
Xây dựng và xem trước các ứng dụng web Shiny tương tác trực tiếp từ trình chỉnh sửa với khung xem trước trực tiếp để lặp lại nhanh chóng.
Quản lý gói
Cài đặt và quản lý các gói R từ CRAN, Bioconductor và GitHub trực tiếp từ IDE với tính năng tự động giải quyết các phụ thuộc.
Tích hợp Git
Kịch bản kiểm soát phiên bản, phân tích và dự án với sự hỗ trợ tích hợp của Git và SVN mà không cần rời khỏi IDE.
Tại sao lại chạy RStudio Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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