Chevereto là một nền tảng lưu trữ hình ảnh và video tự host đã trưởng thành, được các cộng đồng tin cậy từ năm 2007. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành một trang web chia sẻ phương tiện đầy đủ tính năng — đăng ký người dùng, hồ sơ, xác thực hai yếu tố, tổ chức phương tiện nâng cao thông qua danh mục, thẻ và album, cùng với các kiểm soát quyền riêng tư chi tiết cho từng lượt tải lên đối với nội dung công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu.

Chạy Chevereto trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn mọi lượt tải lên, tài khoản người dùng và nguồn doanh thu mà không phải trả phí cho mỗi hình ảnh hoặc bị hạn chế nội dung. Mẫu này tích hợp Chevereto với MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu nội dung và Redis để lưu trữ phiên và bộ nhớ đệm nhanh, trong khi Traefik tự động xử lý định tuyến HTTPS để nền tảng sẵn sàng chấp nhận lượt tải lên đầu tiên chỉ trong vài phút.