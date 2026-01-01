Giảm giá lên đến 69% cho Chevereto

Triển khai Chevereto với 1 nhấp.

Nền tảng chia sẻ hình ảnh và video tự host để xây dựng cộng đồng truyền thông của riêng bạn theo phong cách Imgur hoặc Flickr.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Chevereto với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Chevereto

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Chevereto

Chevereto là một nền tảng lưu trữ hình ảnh và video tự host đã trưởng thành, được các cộng đồng tin cậy từ năm 2007. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành một trang web chia sẻ phương tiện đầy đủ tính năng — đăng ký người dùng, hồ sơ, xác thực hai yếu tố, tổ chức phương tiện nâng cao thông qua danh mục, thẻ và album, cùng với các kiểm soát quyền riêng tư chi tiết cho từng lượt tải lên đối với nội dung công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu.

Chạy Chevereto trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn mọi lượt tải lên, tài khoản người dùng và nguồn doanh thu mà không phải trả phí cho mỗi hình ảnh hoặc bị hạn chế nội dung. Mẫu này tích hợp Chevereto với MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu nội dung và Redis để lưu trữ phiên và bộ nhớ đệm nhanh, trong khi Traefik tự động xử lý định tuyến HTTPS để nền tảng sẵn sàng chấp nhận lượt tải lên đầu tiên chỉ trong vài phút.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Chevereto

Chia sẻ ảnh và video

Lưu trữ hình ảnh và video với hình thu nhỏ, trình phát nhúng và liên kết trực tiếp sẵn sàng chia sẻ trên mọi nền tảng.

Album và thẻ

Sắp xếp nội dung vào album và phân loại các tệp tải lên bằng thẻ để khách truy cập có thể duyệt và tìm kiếm một thư viện phương tiện ngày càng phát triển.

Tài khoản người dùng và vai trò

Người dùng đã đăng ký có hồ sơ, xác thực hai yếu tố và quyền dựa trên vai trò được quản lý thông qua bảng điều khiển quản trị.

Kiểm soát quyền riêng tư

Cài đặt quyền riêng tư cho từng lần tải lên cho phép chủ sở hữu đánh dấu nội dung công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu để phù hợp với mọi tình huống chia sẻ.

Giao diện đa ngôn ngữ

Triển khai một cộng đồng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số hơn 30 ngôn ngữ được hỗ trợ mà không cần cài đặt thêm gói hoặc giao diện.

Tại sao lại chạy Chevereto trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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