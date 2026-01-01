Triển khai Chevereto với 1 nhấp.
Nền tảng chia sẻ hình ảnh và video tự host để xây dựng cộng đồng truyền thông của riêng bạn theo phong cách Imgur hoặc Flickr.
Chọn gói VPS cho Chevereto
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Chevereto
Chevereto là một nền tảng lưu trữ hình ảnh và video tự host đã trưởng thành, được các cộng đồng tin cậy từ năm 2007. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để vận hành một trang web chia sẻ phương tiện đầy đủ tính năng — đăng ký người dùng, hồ sơ, xác thực hai yếu tố, tổ chức phương tiện nâng cao thông qua danh mục, thẻ và album, cùng với các kiểm soát quyền riêng tư chi tiết cho từng lượt tải lên đối với nội dung công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu.
Chạy Chevereto trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn mọi lượt tải lên, tài khoản người dùng và nguồn doanh thu mà không phải trả phí cho mỗi hình ảnh hoặc bị hạn chế nội dung. Mẫu này tích hợp Chevereto với MariaDB để lưu trữ siêu dữ liệu nội dung và Redis để lưu trữ phiên và bộ nhớ đệm nhanh, trong khi Traefik tự động xử lý định tuyến HTTPS để nền tảng sẵn sàng chấp nhận lượt tải lên đầu tiên chỉ trong vài phút.
Các tính năng chính của Chevereto
Chia sẻ ảnh và video
Lưu trữ hình ảnh và video với hình thu nhỏ, trình phát nhúng và liên kết trực tiếp sẵn sàng chia sẻ trên mọi nền tảng.
Album và thẻ
Sắp xếp nội dung vào album và phân loại các tệp tải lên bằng thẻ để khách truy cập có thể duyệt và tìm kiếm một thư viện phương tiện ngày càng phát triển.
Tài khoản người dùng và vai trò
Người dùng đã đăng ký có hồ sơ, xác thực hai yếu tố và quyền dựa trên vai trò được quản lý thông qua bảng điều khiển quản trị.
Kiểm soát quyền riêng tư
Cài đặt quyền riêng tư cho từng lần tải lên cho phép chủ sở hữu đánh dấu nội dung công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu để phù hợp với mọi tình huống chia sẻ.
Giao diện đa ngôn ngữ
Triển khai một cộng đồng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số hơn 30 ngôn ngữ được hỗ trợ mà không cần cài đặt thêm gói hoặc giao diện.
Tại sao lại chạy Chevereto trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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