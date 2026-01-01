Giảm giá lên đến 69% cho YaCy

Triển khai YaCy chỉ với một cú nhấp.

Công cụ tìm kiếm web tự lưu trữ, ngang hàng, lập chỉ mục và tìm kiếm web mà không cần máy chủ trung tâm hoặc theo dõi.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai YaCy chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho YaCy

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với YaCy

YaCy là một công cụ tìm kiếm web phân tán hoàn toàn, ngang hàng (peer-to-peer) chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như Google hay Bing, không có cơ quan trung ương nào kiểm soát kết quả tìm kiếm — mỗi phiên bản YaCy thu thập dữ liệu và lập chỉ mục web một cách độc lập trong khi kết nối với một chỉ mục toàn cầu được chia sẻ, do hàng nghìn máy ngang hàng (peer) YaCy khác duy trì. Các truy vấn tìm kiếm được băm (hash) trước khi chia sẻ với các máy ngang hàng, đảm bảo các tìm kiếm riêng tư theo thiết kế.

Tự lưu trữ YaCy mang đến cho bạn một thiết bị tìm kiếm riêng tư không theo dõi, không ảnh hưởng quảng cáo đến thứ hạng và không có nhật ký truy vấn nào được gửi đến bên thứ ba. Nó cũng hoạt động như một công cụ tìm kiếm mạng nội bộ (intranet), lập chỉ mục các tài nguyên HTTP, FTP và SMB trên mạng cục bộ mà không cần kết nối internet.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của YaCy

Chỉ mục ngang hàng

Mỗi nút YaCy tham gia vào một chỉ mục phân tán toàn cầu, chia sẻ các trang đã thu thập được với các nút ngang hàng và nhận lại kết quả — không yêu cầu máy chủ trung tâm.

Web crawler tích hợp sẵn

Lịch thu thập dữ liệu có thể cấu hình và kiểm soát độ sâu để liên tục lập chỉ mục các miền và giữ cho kết quả tìm kiếm cục bộ của bạn luôn mới và phù hợp.

Tìm kiếm cho quyền riêng tư

Các truy vấn tìm kiếm được băm trước khi được chia sẻ với mạng P2P, ngăn chặn bất kỳ đồng đẳng nào xác định những gì bạn đã tìm kiếm.

Chế độ tìm kiếm Intranet

Lập chỉ mục và tìm kiếm các tài nguyên HTTP, FTP và SMB nội bộ trên mạng cục bộ mà không làm lộ bất kỳ dữ liệu nào ra internet công cộng.

API REST có thể script

Mọi chức năng quản trị đều có thể truy cập thông qua các điểm cuối XML và JSON REST, cho phép tự động hóa và tích hợp cổng tìm kiếm tùy chỉnh.

Tại sao lại chạy YaCy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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