Triển khai YaCy chỉ với một cú nhấp.
Công cụ tìm kiếm web tự lưu trữ, ngang hàng, lập chỉ mục và tìm kiếm web mà không cần máy chủ trung tâm hoặc theo dõi.
Chọn gói VPS cho YaCy
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với YaCy
YaCy là một công cụ tìm kiếm web phân tán hoàn toàn, ngang hàng (peer-to-peer) chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như Google hay Bing, không có cơ quan trung ương nào kiểm soát kết quả tìm kiếm — mỗi phiên bản YaCy thu thập dữ liệu và lập chỉ mục web một cách độc lập trong khi kết nối với một chỉ mục toàn cầu được chia sẻ, do hàng nghìn máy ngang hàng (peer) YaCy khác duy trì. Các truy vấn tìm kiếm được băm (hash) trước khi chia sẻ với các máy ngang hàng, đảm bảo các tìm kiếm riêng tư theo thiết kế.
Tự lưu trữ YaCy mang đến cho bạn một thiết bị tìm kiếm riêng tư không theo dõi, không ảnh hưởng quảng cáo đến thứ hạng và không có nhật ký truy vấn nào được gửi đến bên thứ ba. Nó cũng hoạt động như một công cụ tìm kiếm mạng nội bộ (intranet), lập chỉ mục các tài nguyên HTTP, FTP và SMB trên mạng cục bộ mà không cần kết nối internet.
Các tính năng chính của YaCy
Chỉ mục ngang hàng
Mỗi nút YaCy tham gia vào một chỉ mục phân tán toàn cầu, chia sẻ các trang đã thu thập được với các nút ngang hàng và nhận lại kết quả — không yêu cầu máy chủ trung tâm.
Web crawler tích hợp sẵn
Lịch thu thập dữ liệu có thể cấu hình và kiểm soát độ sâu để liên tục lập chỉ mục các miền và giữ cho kết quả tìm kiếm cục bộ của bạn luôn mới và phù hợp.
Tìm kiếm cho quyền riêng tư
Các truy vấn tìm kiếm được băm trước khi được chia sẻ với mạng P2P, ngăn chặn bất kỳ đồng đẳng nào xác định những gì bạn đã tìm kiếm.
Chế độ tìm kiếm Intranet
Lập chỉ mục và tìm kiếm các tài nguyên HTTP, FTP và SMB nội bộ trên mạng cục bộ mà không làm lộ bất kỳ dữ liệu nào ra internet công cộng.
API REST có thể script
Mọi chức năng quản trị đều có thể truy cập thông qua các điểm cuối XML và JSON REST, cho phép tự động hóa và tích hợp cổng tìm kiếm tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy YaCy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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