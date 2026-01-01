YaCy là một công cụ tìm kiếm web phân tán hoàn toàn, ngang hàng (peer-to-peer) chạy hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như Google hay Bing, không có cơ quan trung ương nào kiểm soát kết quả tìm kiếm — mỗi phiên bản YaCy thu thập dữ liệu và lập chỉ mục web một cách độc lập trong khi kết nối với một chỉ mục toàn cầu được chia sẻ, do hàng nghìn máy ngang hàng (peer) YaCy khác duy trì. Các truy vấn tìm kiếm được băm (hash) trước khi chia sẻ với các máy ngang hàng, đảm bảo các tìm kiếm riêng tư theo thiết kế.

Tự lưu trữ YaCy mang đến cho bạn một thiết bị tìm kiếm riêng tư không theo dõi, không ảnh hưởng quảng cáo đến thứ hạng và không có nhật ký truy vấn nào được gửi đến bên thứ ba. Nó cũng hoạt động như một công cụ tìm kiếm mạng nội bộ (intranet), lập chỉ mục các tài nguyên HTTP, FTP và SMB trên mạng cục bộ mà không cần kết nối internet.