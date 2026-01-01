LazyLibrarian là đối tác tập trung vào sách của Sonarr và Radarr — một máy chủ tự động hóa tự lưu trữ theo dõi các tác giả yêu thích của bạn, theo dõi các bản phát hành sách riêng lẻ, tìm kiếm các tệp phù hợp trên các trình lập chỉ mục Usenet và torrent, và chuyển các bản phát hành đã chọn cho NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent hoặc bất kỳ trình tải xuống nào khác mà bạn đang chạy.

Tự lưu trữ LazyLibrarian trên một VPS cung cấp cho bạn một 'thủ thư' 24/7 bắt kịp các bản phát hành mới ngay khi chúng xuất hiện, loại bỏ trùng lặp so với thư viện Calibre hiện có của bạn, và tự động đổi tên và gắn thẻ mọi thứ để bộ sưu tập ebook và audiobook của bạn luôn được sắp xếp gọn gàng mà không cần thao tác thủ công.