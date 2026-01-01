Triển khai LazyLibrarian với cài đặt một nhấp.
Công cụ tự động hóa theo dõi tác giả, tìm kiếm sách điện tử và sách nói, và chuyển chúng đến các trình tải xuống của bạn.
Chọn gói VPS cho LazyLibrarian
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LazyLibrarian
LazyLibrarian là đối tác tập trung vào sách của Sonarr và Radarr — một máy chủ tự động hóa tự lưu trữ theo dõi các tác giả yêu thích của bạn, theo dõi các bản phát hành sách riêng lẻ, tìm kiếm các tệp phù hợp trên các trình lập chỉ mục Usenet và torrent, và chuyển các bản phát hành đã chọn cho NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent hoặc bất kỳ trình tải xuống nào khác mà bạn đang chạy.
Tự lưu trữ LazyLibrarian trên một VPS cung cấp cho bạn một 'thủ thư' 24/7 bắt kịp các bản phát hành mới ngay khi chúng xuất hiện, loại bỏ trùng lặp so với thư viện Calibre hiện có của bạn, và tự động đổi tên và gắn thẻ mọi thứ để bộ sưu tập ebook và audiobook của bạn luôn được sắp xếp gọn gàng mà không cần thao tác thủ công.
Các tính năng chính của LazyLibrarian
Theo dõi và khám phá tác giả
Thêm tác giả theo tên và LazyLibrarian xây dựng thư mục đầy đủ của họ từ Goodreads, Google Books, OpenLibrary và các nguồn khác.
Hỗ trợ sách nói và sách điện tử
Xử lý cả định dạng sách nói và sách điện tử với các quy tắc chất lượng và nguồn riêng biệt cho từng loại, do đó, một thể hiện duy nhất quản lý hai thư viện.
Tích hợp Calibre và Goodreads
Nhập thư viện Calibre hiện có của bạn để tránh trùng lặp, đồng bộ hóa danh sách đã đọc/muốn đọc từ Goodreads và tự động cập nhật siêu dữ liệu.
Hỗ trợ indexer gốc
Các plugin tích hợp sẵn cho NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, và hàng chục trình lập chỉ mục Usenet và torrent thông qua Newznab và Torznab.
Theo dõi tạp chí và các bộ
Theo dõi các tạp chí theo chủ đề và các bộ sách nhiều tập, xếp hàng các bản phát hành mới khi chúng đến tay người lập chỉ mục mà không cần tìm kiếm thủ công.
Tại sao lại chạy LazyLibrarian trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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