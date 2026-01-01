Giảm giá lên đến 69% cho HumHub

Triển khai HumHub chỉ với một cú nhấp chuột.

Nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp và mạng nội bộ mã nguồn mở để xây dựng cộng đồng nhóm riêng tư.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai HumHub chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho HumHub

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với HumHub

HumHub là một nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp mã nguồn mở cho phép các tổ chức xây dựng cộng đồng intranet riêng tư, tự lưu trữ. Nó kết hợp cảm giác quen thuộc của mạng xã hội — luồng hoạt động, không gian (kênh nhóm), nhắn tin trực tiếp, hồ sơ người dùng và thông báo — với các yêu cầu về kiểm soát và quyền riêng tư của một nền tảng nhóm nội bộ. Không giống như các giải pháp thay thế được lưu trữ như Slack hoặc Microsoft Teams, HumHub chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có chi phí cho mỗi người dùng hoặc dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.

Được xây dựng trên kiến trúc mô-đun, HumHub cung cấp một marketplace với hơn 100 mô-đun miễn phí và cao cấp bao gồm wikis, calendars, task management, polls, file sharing và xác thực LDAP/Active Directory — giúp nó có thể thích ứng với các nhu cầu cộng tác cụ thể của bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của HumHub

Không gian và kênh

Tổ chức các cộng đồng thành các Không gian chuyên dụng — mỗi không gian có luồng hoạt động, thành viên, tệp và mô-đun riêng — dành cho các nhóm, phòng ban hoặc dự án.

100+ module miễn phí

Mở rộng chức năng với các mô-đun marketplace bao gồm wiki, lịch, thăm dò ý kiến, bảng tác vụ, chia sẻ tệp và cuộc gọi video — hầu hết đều có sẵn miễn phí.

LDAP và SSO

Xác thực người dùng thông qua LDAP, Active Directory, SAML hoặc đăng nhập mạng xã hội, tập trung hóa việc quản lý danh tính với cơ sở hạ tầng thư mục hiện có của bạn.

Truy cập REST API

API REST đầy đủ cho phép bạn tích hợp HumHub với các ứng dụng bên ngoài, tự động hóa việc cấp phép người dùng và xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh trên nền tảng.

Chủ đề tùy chỉnh

Áp dụng các chủ đề và nhận diện thương hiệu tùy chỉnh để phù hợp với bộ nhận diện hình ảnh của tổ chức bạn, bao gồm logo, màu sắc và các ghi đè CSS mà không cần sửa đổi các tệp lõi.

Tại sao lại chạy HumHub trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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