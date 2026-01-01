Triển khai HumHub chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp và mạng nội bộ mã nguồn mở để xây dựng cộng đồng nhóm riêng tư.
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Những gì bạn có thể xây dựng với HumHub
HumHub là một nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp mã nguồn mở cho phép các tổ chức xây dựng cộng đồng intranet riêng tư, tự lưu trữ. Nó kết hợp cảm giác quen thuộc của mạng xã hội — luồng hoạt động, không gian (kênh nhóm), nhắn tin trực tiếp, hồ sơ người dùng và thông báo — với các yêu cầu về kiểm soát và quyền riêng tư của một nền tảng nhóm nội bộ. Không giống như các giải pháp thay thế được lưu trữ như Slack hoặc Microsoft Teams, HumHub chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có chi phí cho mỗi người dùng hoặc dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.
Được xây dựng trên kiến trúc mô-đun, HumHub cung cấp một marketplace với hơn 100 mô-đun miễn phí và cao cấp bao gồm wikis, calendars, task management, polls, file sharing và xác thực LDAP/Active Directory — giúp nó có thể thích ứng với các nhu cầu cộng tác cụ thể của bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào.
Các tính năng chính của HumHub
Không gian và kênh
Tổ chức các cộng đồng thành các Không gian chuyên dụng — mỗi không gian có luồng hoạt động, thành viên, tệp và mô-đun riêng — dành cho các nhóm, phòng ban hoặc dự án.
100+ module miễn phí
Mở rộng chức năng với các mô-đun marketplace bao gồm wiki, lịch, thăm dò ý kiến, bảng tác vụ, chia sẻ tệp và cuộc gọi video — hầu hết đều có sẵn miễn phí.
LDAP và SSO
Xác thực người dùng thông qua LDAP, Active Directory, SAML hoặc đăng nhập mạng xã hội, tập trung hóa việc quản lý danh tính với cơ sở hạ tầng thư mục hiện có của bạn.
Truy cập REST API
API REST đầy đủ cho phép bạn tích hợp HumHub với các ứng dụng bên ngoài, tự động hóa việc cấp phép người dùng và xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh trên nền tảng.
Chủ đề tùy chỉnh
Áp dụng các chủ đề và nhận diện thương hiệu tùy chỉnh để phù hợp với bộ nhận diện hình ảnh của tổ chức bạn, bao gồm logo, màu sắc và các ghi đè CSS mà không cần sửa đổi các tệp lõi.
Tại sao lại chạy HumHub trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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