HumHub là một nền tảng mạng xã hội doanh nghiệp mã nguồn mở cho phép các tổ chức xây dựng cộng đồng intranet riêng tư, tự lưu trữ. Nó kết hợp cảm giác quen thuộc của mạng xã hội — luồng hoạt động, không gian (kênh nhóm), nhắn tin trực tiếp, hồ sơ người dùng và thông báo — với các yêu cầu về kiểm soát và quyền riêng tư của một nền tảng nhóm nội bộ. Không giống như các giải pháp thay thế được lưu trữ như Slack hoặc Microsoft Teams, HumHub chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có chi phí cho mỗi người dùng hoặc dữ liệu rời khỏi máy chủ của bạn.

Được xây dựng trên kiến trúc mô-đun, HumHub cung cấp một marketplace với hơn 100 mô-đun miễn phí và cao cấp bao gồm wikis, calendars, task management, polls, file sharing và xác thực LDAP/Active Directory — giúp nó có thể thích ứng với các nhu cầu cộng tác cụ thể của bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào.