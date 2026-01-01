Triển khai Bookshelf với 1 nhấp chuột.
Sự hồi sinh cộng đồng tích cực của Readarr để tự động hóa việc quản lý thư viện sách điện tử và sách nói.
Chọn gói VPS cho Bookshelf
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bookshelf
Bookshelf là phiên bản kế nhiệm được cộng đồng duy trì của Readarr, được xây dựng trên cùng một arr framework cung cấp năng lượng cho Sonarr và Radarr. Nó giám sát các tác giả yêu thích của bạn, theo dõi các bản phát hành mới và tự động tải xuống, sắp xếp sách thông qua các ứng dụng tải xuống hiện có của bạn — bao gồm qBittorrent, Transmission, SABnzbd và NZBGet — trước khi đưa chúng vào thư viện Calibre hoặc Calibre-Web của bạn với metadata rõ ràng.
Tự host Bookshelf trên một VPS giúp dịch vụ chạy 24/7 để các bản phát hành được nắm bắt ngay khi chúng xuất hiện, mà không phụ thuộc vào việc máy tính ở nhà phải trực tuyến. Các persistent volume bảo toàn danh sách tác giả, hồ sơ chất lượng và lịch sử tải xuống của bạn qua các bản cập nhật container.
Các tính năng chính của Bookshelf
Theo dõi tác giả tự động
Theo dõi toàn bộ thư mục tác giả và các bộ tác phẩm để mọi bản phát hành mới được xếp hàng chờ tải xuống tự động mà không cần tìm kiếm thủ công.
Hỗ trợ sách điện tử đa định dạng
Hỗ trợ các định dạng EPUB, MOBI, AZW3, PDF và sách nói bao gồm M4B, mang đến cho bạn một công cụ duy nhất cho toàn bộ thư viện kỹ thuật số của bạn.
Tải xuống tích hợp Client
Kết nối với qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd và NZBGet để sách được đưa vào thư viện của bạn thông qua bất kỳ ứng dụng khách nào bạn đang sử dụng.
Đồng bộ Thư viện Calibre
Tích hợp trực tiếp với Calibre và Calibre-Web để tự động nhập các tài liệu mới với siêu dữ liệu nhất quán và đặt tên thư mục.
Quản lý Hồ sơ Chất lượng
Xác định các định dạng ưu tiên và tùy chọn dự phòng cho từng hồ sơ, đảm bảo các bản tải xuống đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của bạn mà không cần can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy Bookshelf trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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