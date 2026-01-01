Bookshelf là phiên bản kế nhiệm được cộng đồng duy trì của Readarr, được xây dựng trên cùng một arr framework cung cấp năng lượng cho Sonarr và Radarr. Nó giám sát các tác giả yêu thích của bạn, theo dõi các bản phát hành mới và tự động tải xuống, sắp xếp sách thông qua các ứng dụng tải xuống hiện có của bạn — bao gồm qBittorrent, Transmission, SABnzbd và NZBGet — trước khi đưa chúng vào thư viện Calibre hoặc Calibre-Web của bạn với metadata rõ ràng.

Tự host Bookshelf trên một VPS giúp dịch vụ chạy 24/7 để các bản phát hành được nắm bắt ngay khi chúng xuất hiện, mà không phụ thuộc vào việc máy tính ở nhà phải trực tuyến. Các persistent volume bảo toàn danh sách tác giả, hồ sơ chất lượng và lịch sử tải xuống của bạn qua các bản cập nhật container.