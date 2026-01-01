Giảm giá lên đến 69% cho Bookshelf

Triển khai Bookshelf với 1 nhấp chuột.

Sự hồi sinh cộng đồng tích cực của Readarr để tự động hóa việc quản lý thư viện sách điện tử và sách nói.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Bookshelf với 1 nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Bookshelf

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bookshelf

Bookshelf là phiên bản kế nhiệm được cộng đồng duy trì của Readarr, được xây dựng trên cùng một arr framework cung cấp năng lượng cho Sonarr và Radarr. Nó giám sát các tác giả yêu thích của bạn, theo dõi các bản phát hành mới và tự động tải xuống, sắp xếp sách thông qua các ứng dụng tải xuống hiện có của bạn — bao gồm qBittorrent, Transmission, SABnzbd và NZBGet — trước khi đưa chúng vào thư viện Calibre hoặc Calibre-Web của bạn với metadata rõ ràng.

Tự host Bookshelf trên một VPS giúp dịch vụ chạy 24/7 để các bản phát hành được nắm bắt ngay khi chúng xuất hiện, mà không phụ thuộc vào việc máy tính ở nhà phải trực tuyến. Các persistent volume bảo toàn danh sách tác giả, hồ sơ chất lượng và lịch sử tải xuống của bạn qua các bản cập nhật container.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bookshelf

Theo dõi tác giả tự động

Theo dõi toàn bộ thư mục tác giả và các bộ tác phẩm để mọi bản phát hành mới được xếp hàng chờ tải xuống tự động mà không cần tìm kiếm thủ công.

Hỗ trợ sách điện tử đa định dạng

Hỗ trợ các định dạng EPUB, MOBI, AZW3, PDF và sách nói bao gồm M4B, mang đến cho bạn một công cụ duy nhất cho toàn bộ thư viện kỹ thuật số của bạn.

Tải xuống tích hợp Client

Kết nối với qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd và NZBGet để sách được đưa vào thư viện của bạn thông qua bất kỳ ứng dụng khách nào bạn đang sử dụng.

Đồng bộ Thư viện Calibre

Tích hợp trực tiếp với Calibre và Calibre-Web để tự động nhập các tài liệu mới với siêu dữ liệu nhất quán và đặt tên thư mục.

Quản lý Hồ sơ Chất lượng

Xác định các định dạng ưu tiên và tùy chọn dự phòng cho từng hồ sơ, đảm bảo các bản tải xuống đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của bạn mà không cần can thiệp thủ công.

Tại sao lại chạy Bookshelf trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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