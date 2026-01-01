Triển khai pygeoapi với cài đặt 1 nhấp.
Máy chủ Python triển khai bộ tiêu chuẩn OGC API để xuất bản dữ liệu không gian địa lý qua HTTP.
Chọn gói VPS cho pygeoapi
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với pygeoapi
pygeoapi là một triển khai Python mã nguồn mở của các tiêu chuẩn OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) biến các tập dữ liệu không gian địa lý thành một RESTful API có thể khám phá và duyệt được. Nó tích hợp một trình duyệt HTML tích hợp sẵn để những người không phải nhà phát triển có thể điều hướng các bộ sưu tập, kiểm tra các mục trên bản đồ và tải xuống GeoJSON mà không cần viết một yêu cầu nào.
Tự lưu trữ pygeoapi trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn những tập dữ liệu nào được hiển thị, chúng nằm ở đâu và ai có thể truy vấn chúng. Kết nối PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB hoặc các nguồn WFS/WMS từ xa, và xuất bản chúng dưới tên miền của riêng bạn với HTTPS được xử lý bởi proxy Traefik đi kèm.
Các tính năng chính của pygeoapi
Tiêu chuẩn OGC API
Triển khai OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes và Environmental Data Retrieval dựa trên một tệp cấu hình duy nhất.
Trình duyệt HTML tích hợp
Mọi bộ sưu tập, mục và quy trình đều có thể duyệt từ giao diện người dùng web với bản đồ Leaflet tương tác và JSON được định dạng đẹp mắt.
Nhiều backend dữ liệu
Cung cấp các nguồn PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON và WFS từ xa thông qua các nhà cung cấp hợp nhất.
Tài liệu OpenAPI
Mô tả OpenAPI 3.0 và giao diện Swagger/Redoc được tạo tự động từ cấu hình để khách hàng có thể tích hợp nhanh chóng.
Xử lý không gian địa lý
Công khai các hàm Python dưới dạng Quy trình API OGC để chạy các chuyển đổi, phân tích và công việc ETL theo yêu cầu đối với dữ liệu đã xuất bản của bạn.
STAC và các danh mục metadata
Xuất bản các danh mục hình ảnh và hồ sơ tuân thủ STAC để các đối tác có thể tìm kiếm và thu thập dữ liệu tài sản địa không gian của bạn theo chương trình.
Tại sao lại chạy pygeoapi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.