pygeoapi là một triển khai Python mã nguồn mở của các tiêu chuẩn OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) biến các tập dữ liệu không gian địa lý thành một RESTful API có thể khám phá và duyệt được. Nó tích hợp một trình duyệt HTML tích hợp sẵn để những người không phải nhà phát triển có thể điều hướng các bộ sưu tập, kiểm tra các mục trên bản đồ và tải xuống GeoJSON mà không cần viết một yêu cầu nào.

Tự lưu trữ pygeoapi trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát hoàn toàn những tập dữ liệu nào được hiển thị, chúng nằm ở đâu và ai có thể truy vấn chúng. Kết nối PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB hoặc các nguồn WFS/WMS từ xa, và xuất bản chúng dưới tên miền của riêng bạn với HTTPS được xử lý bởi proxy Traefik đi kèm.