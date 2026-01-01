Cài đặt Haven chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng blog tự host riêng tư dành cho nhật ký cá nhân, cập nhật gia đình và bài viết chỉ chia sẻ với những người bạn mời.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Haven
Haven là một ứng dụng blog cá nhân mã nguồn mở được xây dựng trên Ruby on Rails dành cho những nhà văn muốn có một không gian riêng tư để chia sẻ với bạn bè và gia đình thay vì internet công cộng. Không có tự đăng ký, không quảng cáo, không trình theo dõi và không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán — chỉ những người bạn tạo tài khoản mới có thể đọc bài đăng của bạn.
Tự host Haven trên VPS của bạn giúp nhật ký, ảnh và danh sách người đăng ký của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, với trình chỉnh sửa markdown, trình đọc RSS tích hợp sẵn và tính năng giảm kích thước hình ảnh được điều chỉnh để đọc với băng thông thấp.
Các tính năng chính của Haven
Riêng tư theo mặc định
Không tự đăng ký có nghĩa là chỉ những độc giả được mời mới có thể xem bài viết, ảnh và bình luận của bạn — lý tưởng cho blog gia đình và nhật ký cá nhân.
Trình chỉnh sửa Markdown
Viết bài đăng bằng markdown với bản xem trước trực tiếp, hình ảnh nhúng, video và âm thanh được hiển thị trực tiếp trong trình chỉnh sửa.
Trình đọc RSS tích hợp
Theo dõi các blog Haven khác và các nguồn cấp dữ liệu công khai từ bên trong bảng điều khiển của riêng bạn mà không cần trình đọc nguồn cấp dữ liệu riêng biệt.
RSS feeds riêng tư
Mỗi độc giả được mời nhận được một URL RSS cá nhân đã xác thực để họ có thể đăng ký trong bất kỳ trình đọc nguồn cấp dữ liệu nào mà không làm lộ blog của bạn ra công chúng.
Tối ưu băng thông
Hình ảnh tải lên được tự động giảm kích thước và giao diện được cung cấp mà không cần các framework JavaScript, nhờ đó các trang vẫn nhanh trên các mạng chậm.
Giao diện tùy chỉnh
Chèn CSS và phông chữ tùy chỉnh trực tiếp từ quản trị viên để phù hợp với phong cách cá nhân của bạn mà không cần phân nhánh codebase.
Tại sao lại chạy Haven trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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