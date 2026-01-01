Haven là một ứng dụng blog cá nhân mã nguồn mở được xây dựng trên Ruby on Rails dành cho những nhà văn muốn có một không gian riêng tư để chia sẻ với bạn bè và gia đình thay vì internet công cộng. Không có tự đăng ký, không quảng cáo, không trình theo dõi và không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán — chỉ những người bạn tạo tài khoản mới có thể đọc bài đăng của bạn.

Tự host Haven trên VPS của bạn giúp nhật ký, ảnh và danh sách người đăng ký của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, với trình chỉnh sửa markdown, trình đọc RSS tích hợp sẵn và tính năng giảm kích thước hình ảnh được điều chỉnh để đọc với băng thông thấp.