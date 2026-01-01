Triển khai OpenHuman với 1 nhấp.
Lõi AI cá nhân tự lưu trữ kết nối hơn 118 ứng dụng và xây dựng một cây bộ nhớ riêng tư mà bạn hoàn toàn kiểm soát.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenHuman
OpenHuman là một siêu trí tuệ AI cá nhân mã nguồn mở được thiết kế để hoạt động trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng dựa trên lõi Rust và cây bộ nhớ ưu tiên cục bộ tương thích với Obsidian, nó kết nối với hơn một trăm dịch vụ thông qua OAuth một lần nhấp — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar và nhiều dịch vụ khác — và âm thầm kéo dữ liệu mới vào cơ sở tri thức riêng tư cứ sau hai mươi phút.
Tự host OpenHuman giúp giữ mọi email, tài liệu và cuộc trò chuyện trong không gian làm việc mà bạn sở hữu, đồng thời vẫn cho phép bạn định tuyến các yêu cầu đến các mô hình suy luận, nhanh hoặc thị giác theo yêu cầu. Không có phí theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và không có dịch vụ AI của bên thứ ba nào xem dữ liệu thô của bạn trừ khi bạn định tuyến rõ ràng đến đó.
Các tính năng chính của OpenHuman
Bộ nhớ ưu tiên cục bộ
Mọi tin nhắn, tài liệu và đồng bộ hóa tích hợp đều được lưu trữ trong một kho SQLite cục bộ và một kho lưu trữ tương thích với Obsidian mà bạn có thể đọc, chỉnh sửa và sao lưu trực tiếp trên đĩa.
118+ integrations
Trình kết nối OAuth một cú nhấp chuột cho Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar và hàng chục ứng dụng khác, với một tác vụ nền làm mới dữ liệu mỗi hai mươi phút.
Công cụ agent gốc
Tìm kiếm web tích hợp, cào dữ liệu, truy cập hệ thống tệp, các thao tác Git và giọng nói (STT/TTS) cho phép các tác nhân hành động thay mặt bạn mà không cần các framework plugin bên ngoài.
TokenJuice nén
Một bộ nén lời nhắc trên thiết bị giúp cắt giảm các token dư thừa từ các lệnh gọi tác nhân, giảm chi phí API mô hình lên đến 80% trong các quy trình làm việc dài hạn.
Định tuyến mô hình thống nhất
Chuyển đổi giữa các mô hình suy luận, nhanh và thị giác thông qua một gói đăng ký duy nhất, hoặc trỏ lõi đến các backend Ollama và LM Studio cục bộ để đảm bảo quyền riêng tư hoàn toàn.
Lõi RPC tăng cường
Lõi Rust không giao diện cung cấp một điểm cuối RPC được xác thực bằng mã bearer, chạy dưới dạng một container chỉ đọc với các quyền hạn bị loại bỏ, và kết nối dễ dàng với các client máy tính để bàn qua mạng.
Tại sao lại chạy OpenHuman trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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