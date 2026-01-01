OpenHuman là một siêu trí tuệ AI cá nhân mã nguồn mở được thiết kế để hoạt động trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Được xây dựng dựa trên lõi Rust và cây bộ nhớ ưu tiên cục bộ tương thích với Obsidian, nó kết nối với hơn một trăm dịch vụ thông qua OAuth một lần nhấp — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar và nhiều dịch vụ khác — và âm thầm kéo dữ liệu mới vào cơ sở tri thức riêng tư cứ sau hai mươi phút.

Tự host OpenHuman giúp giữ mọi email, tài liệu và cuộc trò chuyện trong không gian làm việc mà bạn sở hữu, đồng thời vẫn cho phép bạn định tuyến các yêu cầu đến các mô hình suy luận, nhanh hoặc thị giác theo yêu cầu. Không có phí theo chỗ ngồi, không bị khóa nhà cung cấp và không có dịch vụ AI của bên thứ ba nào xem dữ liệu thô của bạn trừ khi bạn định tuyến rõ ràng đến đó.