Triển khai Mailpit chỉ với một cú nhấp cài đặt.
Công cụ kiểm tra email nhẹ thu thập tin nhắn SMTP và hiển thị chúng trong hộp thư đến dựa trên trình duyệt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mailpit
Mailpit là một công cụ mã nguồn mở để kiểm thử và gỡ lỗi email, được xây dựng dành cho các nhà phát triển. Nó chạy một máy chủ SMTP tích hợp sẵn, chặn tất cả email gửi đi từ các ứng dụng của bạn và hiển thị các tin nhắn đã chặn trong một hộp thư web sạch sẽ, có thể tìm kiếm — mà không bao giờ gửi thư đến người nhận thực. Điều này giúp an toàn khi kiểm thử luồng thông báo email, lặp lại trên các mẫu email và xác minh cấu hình SMTP trong môi trường phát triển và thử nghiệm.
Mailpit là phiên bản thay thế hiện đại, được duy trì tích cực cho MailHog (hiện không còn được duy trì). Nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân nhẹ duy nhất với kho lưu trữ tin nhắn được hỗ trợ bởi SQLite nhanh chóng, tìm kiếm toàn văn, hiển thị email HTML, một REST API và xác thực SMTP và giao diện người dùng tùy chọn — tất cả đều có mức sử dụng bộ nhớ không đáng kể.
Các tính năng chính của Mailpit
Ghi lại email SMTP
Hoạt động như một máy chủ SMTP thay thế, chặn thư gửi đi từ bất kỳ ứng dụng nào, ngăn chặn việc gửi nhầm đến các địa chỉ email thật trong quá trình phát triển.
Hộp thư đến dựa trên trình duyệt
Xem, tìm kiếm và kiểm tra tất cả các tin nhắn đã được ghi lại trong giao diện người dùng web đáp ứng với khả năng hiển thị HTML đầy đủ, chế độ xem nguồn và bố cục thân thiện với thiết bị di động.
Truy cập REST API
Truy vấn, xóa và quản lý tin nhắn một cách lập trình thông qua một REST API được ghi lại, cho phép tích hợp với các bộ kiểm thử tự động và quy trình CI/CD.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trong các dòng tiêu đề, địa chỉ người gửi và người nhận, và nội dung thư để nhanh chóng định vị các email cụ thể trong quá trình thử nghiệm.
Gắn thẻ tin nhắn
Tự động gắn thẻ tin nhắn theo loại — HTML, tệp đính kèm, hình ảnh nội tuyến — để lọc trực quan nhanh chóng trên số lượng lớn email thử nghiệm.
Tại sao lại chạy Mailpit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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