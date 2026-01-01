Mailpit là một công cụ mã nguồn mở để kiểm thử và gỡ lỗi email, được xây dựng dành cho các nhà phát triển. Nó chạy một máy chủ SMTP tích hợp sẵn, chặn tất cả email gửi đi từ các ứng dụng của bạn và hiển thị các tin nhắn đã chặn trong một hộp thư web sạch sẽ, có thể tìm kiếm — mà không bao giờ gửi thư đến người nhận thực. Điều này giúp an toàn khi kiểm thử luồng thông báo email, lặp lại trên các mẫu email và xác minh cấu hình SMTP trong môi trường phát triển và thử nghiệm.

Mailpit là phiên bản thay thế hiện đại, được duy trì tích cực cho MailHog (hiện không còn được duy trì). Nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân nhẹ duy nhất với kho lưu trữ tin nhắn được hỗ trợ bởi SQLite nhanh chóng, tìm kiếm toàn văn, hiển thị email HTML, một REST API và xác thực SMTP và giao diện người dùng tùy chọn — tất cả đều có mức sử dụng bộ nhớ không đáng kể.