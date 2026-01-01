Paymenter là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các công ty hosting và nhà cung cấp dịch vụ cần quản lý đăng ký chuyên nghiệp mà không phải trả phí giao dịch hoặc chi phí cấp phép độc quyền. Nền tảng này xử lý toàn bộ vòng đời khách hàng — từ cung cấp dịch vụ đến tạo hóa đơn và thu tiền thanh toán — với các tích hợp gốc cho Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk và DirectAdmin. Được xây dựng trên Laravel với bảng điều khiển quản trị gọn gàng, Paymenter mang đến cho các doanh nghiệp hosting sự linh hoạt để tùy chỉnh mọi khía cạnh trong trải nghiệm thanh toán của họ.

Tự hosting Paymenter trên VPS của bạn có nghĩa là không có phí giao dịch tăng thêm, không giới hạn khách hàng và kiểm soát hoàn toàn nền tảng. MariaDB và Redis chạy cục bộ để có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và các hoạt động quản trị phản hồi nhanh, trong khi giấy phép MIT cho phép bạn sửa đổi và mở rộng nền tảng để phù hợp với mô hình kinh doanh chính xác của bạn.