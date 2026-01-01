Giảm giá lên đến 69% cho Paymenter

Triển khai Paymenter với một nhấp cài đặt.

Nền tảng quản lý thanh toán và đăng ký mã nguồn mở dành cho các công ty hosting, với các tích hợp Stripe, PayPal và cấp phát tự động.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Paymenter với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Paymenter

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Paymenter

Paymenter là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các công ty hosting và nhà cung cấp dịch vụ cần quản lý đăng ký chuyên nghiệp mà không phải trả phí giao dịch hoặc chi phí cấp phép độc quyền. Nền tảng này xử lý toàn bộ vòng đời khách hàng — từ cung cấp dịch vụ đến tạo hóa đơn và thu tiền thanh toán — với các tích hợp gốc cho Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk và DirectAdmin. Được xây dựng trên Laravel với bảng điều khiển quản trị gọn gàng, Paymenter mang đến cho các doanh nghiệp hosting sự linh hoạt để tùy chỉnh mọi khía cạnh trong trải nghiệm thanh toán của họ.

Tự hosting Paymenter trên VPS của bạn có nghĩa là không có phí giao dịch tăng thêm, không giới hạn khách hàng và kiểm soát hoàn toàn nền tảng. MariaDB và Redis chạy cục bộ để có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và các hoạt động quản trị phản hồi nhanh, trong khi giấy phép MIT cho phép bạn sửa đổi và mở rộng nền tảng để phù hợp với mô hình kinh doanh chính xác của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Paymenter

Quản lý đăng ký

Xử lý thanh toán định kỳ với các chu kỳ linh hoạt, nhắc nhở gia hạn tự động và phân bổ theo tỷ lệ để khách hàng luôn được tính phí chính xác cho các dịch vụ họ sử dụng.

Cấp phát tự động

Đơn đặt hàng dịch vụ mới tự động cấp phát tài nguyên thông qua Pterodactyl, cPanel, Plesk, hoặc tích hợp DirectAdmin, loại bỏ việc thiết lập thủ công giữa thanh toán và bàn giao.

Nhiều Cổng Thanh Toán

Chấp nhận thanh toán qua Stripe, PayPal và Mollie có sẵn, cung cấp cho khách hàng các tùy chọn thanh toán mà họ ưa thích mà không cần công việc tích hợp tùy chỉnh.

Cổng tự phục vụ khách hàng

Khách hàng quản lý dịch vụ, hóa đơn và chi tiết tài khoản của họ thông qua một cổng thông tin có thương hiệu, giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ cho các câu hỏi thanh toán thông thường.

Hệ thống Plugin khả mở

Thêm các tích hợp tùy chỉnh, cổng thanh toán và các mô-đun cung cấp thông qua kiến trúc plugin mà không cần sửa đổi mã nền tảng cốt lõi.

Tại sao lại chạy Paymenter trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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