Triển khai Paymenter với một nhấp cài đặt.
Nền tảng quản lý thanh toán và đăng ký mã nguồn mở dành cho các công ty hosting, với các tích hợp Stripe, PayPal và cấp phát tự động.
Chọn gói VPS cho Paymenter
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Paymenter
Paymenter là một nền tảng thanh toán mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các công ty hosting và nhà cung cấp dịch vụ cần quản lý đăng ký chuyên nghiệp mà không phải trả phí giao dịch hoặc chi phí cấp phép độc quyền. Nền tảng này xử lý toàn bộ vòng đời khách hàng — từ cung cấp dịch vụ đến tạo hóa đơn và thu tiền thanh toán — với các tích hợp gốc cho Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk và DirectAdmin. Được xây dựng trên Laravel với bảng điều khiển quản trị gọn gàng, Paymenter mang đến cho các doanh nghiệp hosting sự linh hoạt để tùy chỉnh mọi khía cạnh trong trải nghiệm thanh toán của họ.
Tự hosting Paymenter trên VPS của bạn có nghĩa là không có phí giao dịch tăng thêm, không giới hạn khách hàng và kiểm soát hoàn toàn nền tảng. MariaDB và Redis chạy cục bộ để có trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và các hoạt động quản trị phản hồi nhanh, trong khi giấy phép MIT cho phép bạn sửa đổi và mở rộng nền tảng để phù hợp với mô hình kinh doanh chính xác của bạn.
Các tính năng chính của Paymenter
Quản lý đăng ký
Xử lý thanh toán định kỳ với các chu kỳ linh hoạt, nhắc nhở gia hạn tự động và phân bổ theo tỷ lệ để khách hàng luôn được tính phí chính xác cho các dịch vụ họ sử dụng.
Cấp phát tự động
Đơn đặt hàng dịch vụ mới tự động cấp phát tài nguyên thông qua Pterodactyl, cPanel, Plesk, hoặc tích hợp DirectAdmin, loại bỏ việc thiết lập thủ công giữa thanh toán và bàn giao.
Nhiều Cổng Thanh Toán
Chấp nhận thanh toán qua Stripe, PayPal và Mollie có sẵn, cung cấp cho khách hàng các tùy chọn thanh toán mà họ ưa thích mà không cần công việc tích hợp tùy chỉnh.
Cổng tự phục vụ khách hàng
Khách hàng quản lý dịch vụ, hóa đơn và chi tiết tài khoản của họ thông qua một cổng thông tin có thương hiệu, giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ cho các câu hỏi thanh toán thông thường.
Hệ thống Plugin khả mở
Thêm các tích hợp tùy chỉnh, cổng thanh toán và các mô-đun cung cấp thông qua kiến trúc plugin mà không cần sửa đổi mã nền tảng cốt lõi.
Tại sao lại chạy Paymenter trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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